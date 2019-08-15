Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 августа 2019
- 07:45 Боевики захватили пилота сбитого в Сирии истребителя Су-22 (ФОТО, ВИДЕО).
- 05:34 Оборона банд рушится: САА и ВКС освободили города в Идлибе, сбит Су-22, боевики ищут пилота (ВИДЕО, ФОТО).
- Вчера 22:33 Сирия: древнеримский город на пути войск Турции и США (ФОТО).
Боевики захватили пилота сбитого в Сирии истребителя Су-22 (ФОТО, ВИДЕО)
Пропагандистское крыло террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» объявило о взятии в плен лётчика сбитого над Идлибом истребителя Су-22 ВВС Сирии после поисков, которые длились несколько часов. Также они опубликовали фото избитого мужчины.
Как сообщала «Русская Весна», вчера около села ат-Тамана к востоку от Хан Шейхуна на юге провинции Идлиб «силы ПВО» боевиков сбили истребитель Су-22 ВВС Сирии.
Напомним, лётчик катапультировался и сразу после атаки на самолёт террористы оперативного штаба «Явная победа» заявляли, что он схвачен, однако, эту информацию позже пришлось опровергнуть.
Фото мужчины со следами побоев свидетельствует о том, что исламистские банды всё же нашли военного.
Читайте также: МИД Украины не хочет забирать моряков на условиях России из-за «унижения»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Оборона банд рушится: САА и ВКС освободили города в Идлибе, сбит Су-22, боевики ищут пилота (ВИДЕО, ФОТО)
Как сообщала «Русская Весна», Штаб террористы оперативного штаба «Явная победа» к востоку от Хан Шейхуна сбили истребитель Су-22 ВВС Сирии на юге провинции Идлиб.
Сначала боевики заявили, что смогли взять в плен катапультировавшегося пилота сбитого военного самолёта, который наносил удары по позициям бандформирований, а позже опровергли первоначальную информацию о пленении лётчика и сообщили, что продолжают его искать.
Известно, что офицер ВВС САР спустился на парашюте недалеко от города Хан-Шейхун. Местные жители сняли приземление на видео и пытались последовать за ним, но потом решили сесть на мотоциклы и ретироваться, опасаясь, что этот район начнут обстреливать.
Угроза котла
Пока террористы рыщут в поисках лётчика, сирийские войска при поддержке ВКС взяли под контроль ещё два важных населенных пункта в зоне деэскалации Идлиб.
Умм Зайтуна и Кафр-Таб теперь под контролем армейцев. Эти городки расположены западнее Хан-Шейхуна и прилегают к его окрестностям.
Сирийской армии открыт путь на юг провинции Идлиб и возможность взять в «котёл» оставшуюся под контролем банд северную часть провинции Хама со всеми оплотами НВФ там.
В настоящее время правительственные силы приблизились к стратегически важному городу Хан-Шейхун на расстояние нескольких километров.
До важнейшей тыловой базы исламистов всего 8 км с запада и 2,5 км с востока.
На восточном фланге наступление пока замедлилось из-за ожесточенного сопротивления бандгрупп на высоте Таль-Тари и у города Ат-Тамана. Сирийские войска до сих пор не могут их взять под контроль, находясь в 8 км от Хан-Шейхуна.
В ближайшие дни армейцы должны овладеть этими выступами, чтобы начать движение навстречу западной группе войск, чтобы взять Хан-Шейхун в кольцо и заблокировать террористам возможность отступить из «котла» в северной части провинции Хама.
Судьба лётчика Су-22
«Сирийские источники сообщают, что «сушку» пилотировал полковник САА. Имя и фамилия пока неизвестны, как и место, откуда он родом.
В Сирии это важно, особенно, если ты попал в плен. К примеру, если боевики узнают, что пленный — алавит или христианин, или родился в той же Латакии — с вероятностью 90% пристрелят на месте.
Конечно, зависит от того, кто конкретно берёт в плен. Экстремисты не жалеют и публично рубят головы, а группировки типа «Джейш Ан-Наср» или «Джейш Аль-Изза» поторгуются, и сразу убивать не будут.
В данном случае, поисковые работы ведут террористы коалиции «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ — бывшая «Джебхат ан-Нусра»*, «Аль-Каида»*), так что выжившему пилоту стоит молиться, чтобы не попасться к ним в плен, ибо шансов выжить будет немного», — прокомментировали авторы телеграм-канала «Усы Асада».
Обновлено
В 6:00 (мск) группировка ХТШ заявила о задержании пилота сбитого истребителя Су-22 ВВС Сирии после поисков, которые длились несколько часов. Также они опубликовали фото избитого мужчины (смотрите ниже).
Читайте также: «Обугленные трупы зомби»: мощное наступление боевиков в Сирии обернулось кровавым провалом (ВИДЕО, ФОТО 21+)
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сирия: древнеримский город на пути войск Турции и США (ФОТО)
Мембидж (Манбидж) — один из древнейших городов Сирии, когда-то насчитывающий около 100 тысяч человек населения.
В окрестностях Мембиджа расположены руины древнего сирийского города Иераполя, бывшего когда-то главным городом Евфратской провинции Римской империи.
С началом гражданской войны, в 2012 году этот город в провинции Алеппо был взят под контроль боевиками Свободной сирийской армии, а в 2014 — захвачен джихадистами ИГИЛ. На долгих два года город оказался под пятой халифата. Население было вынуждено жить по законам шариата, а на центральном рынке процветала работорговля.
В силу своего положения Мембидж превратился в перевалочную базу боевиков, следующих из Турции в Сирию и обратно. Этим же маршрутом ИГИЛ* поставлялось вооружение и другие материальные средства, вывозилась в Турцию нефть с богатых сирийских месторождений. Некогда красивый, живописный город стал превращаться в руины.
В начале лета 2016 года курдские отряды при поддержке международной коалиции развернули широкомасштабное наступление против ИГИЛ и в августе город был окончательно очищен от джихадистов. В ходе освобождения города в результате бесконечных авиаударов коалиции, возглавляемой США, по различным оценкам было разрушено до пятидесяти процентов жилых домов и до двух третей административных зданий: школ, больниц, объектов водоснабжения. Многие жители были вынуждены бежать из города.
Сегодня, по прошествии трех лет, восстановительные работы в Мембидже так и не начались. Американские друзья не спешат помогать курдской администрации восстанавливать город. Однако у Турции и США есть свои планы на город-артерию. Именно через него можно контролировать движение фосфатов с восточных территорий Сирии. Помимо этого, Мембидж территориально находится в районе с богатыми, плодородными землями, а также имеет выход к большим водным ресурсам Республики.
Тем не менее, местное население находится на грани выживания, остро нуждаясь в гуманитарной помощи и предметах первой необходимости.
Сложившееся положение провоцирует рост социальной напряженности. Лидеры племен, шейхи, местные жители Мембиджа и его окрестностей неоднократно высказывались в поддержку Дамаска, однако глас народа так и не был услышан и до сегодняшнего дня город находится под руководством курдской администрации. Однако очевидно, что возвращение к мирной жизни и начало восстановления здесь возможно только после перехода Мембиджа под контроль правительства Сирии.
Читайте также: МОЛНИЯ: В Сирии сбит истребитель Су-22 (+ВИДЕО, ФОТО)
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su