Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 августа 2019

Как сообщала «Русская Весна», Штаб террористы оперативного штаба «Явная победа» к востоку от Хан Шейхуна сбили истребитель Су-22 ВВС Сирии на юге провинции Идлиб.

Сначала боевики заявили, что смогли взять в плен катапультировавшегося пилота сбитого военного самолёта, который наносил удары по позициям бандформирований, а позже опровергли первоначальную информацию о пленении лётчика и сообщили, что продолжают его искать.

Известно, что офицер ВВС САР спустился на парашюте недалеко от города Хан-Шейхун. Местные жители сняли приземление на видео и пытались последовать за ним, но потом решили сесть на мотоциклы и ретироваться, опасаясь, что этот район начнут обстреливать.

Угроза котла

Пока террористы рыщут в поисках лётчика, сирийские войска при поддержке ВКС взяли под контроль ещё два важных населенных пункта в зоне деэскалации Идлиб.

Умм Зайтуна и Кафр-Таб теперь под контролем армейцев. Эти городки расположены западнее Хан-Шейхуна и прилегают к его окрестностям.

Сирийской армии открыт путь на юг провинции Идлиб и возможность взять в «котёл» оставшуюся под контролем банд северную часть провинции Хама со всеми оплотами НВФ там.

В настоящее время правительственные силы приблизились к стратегически важному городу Хан-Шейхун на расстояние нескольких километров.

До важнейшей тыловой базы исламистов всего 8 км с запада и 2,5 км с востока.

На восточном фланге наступление пока замедлилось из-за ожесточенного сопротивления бандгрупп на высоте Таль-Тари и у города Ат-Тамана. Сирийские войска до сих пор не могут их взять под контроль, находясь в 8 км от Хан-Шейхуна.

В ближайшие дни армейцы должны овладеть этими выступами, чтобы начать движение навстречу западной группе войск, чтобы взять Хан-Шейхун в кольцо и заблокировать террористам возможность отступить из «котла» в северной части провинции Хама.

Судьба лётчика Су-22

«Сирийские источники сообщают, что «сушку» пилотировал полковник САА. Имя и фамилия пока неизвестны, как и место, откуда он родом.

В Сирии это важно, особенно, если ты попал в плен. К примеру, если боевики узнают, что пленный — алавит или христианин, или родился в той же Латакии — с вероятностью 90% пристрелят на месте.

Конечно, зависит от того, кто конкретно берёт в плен. Экстремисты не жалеют и публично рубят головы, а группировки типа «Джейш Ан-Наср» или «Джейш Аль-Изза» поторгуются, и сразу убивать не будут.

В данном случае, поисковые работы ведут террористы коалиции «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ — бывшая «Джебхат ан-Нусра»*, «Аль-Каида»*), так что выжившему пилоту стоит молиться, чтобы не попасться к ним в плен, ибо шансов выжить будет немного», — прокомментировали авторы телеграм-канала «Усы Асада».

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В 6:00 (мск) группировка ХТШ заявила о задержании пилота сбитого истребителя Су-22 ВВС Сирии после поисков, которые длились несколько часов. Также они опубликовали фото избитого мужчины (смотрите ниже).

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.