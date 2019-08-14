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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 14 августа 2019

17:34. 14 августа 2019 Просмотров - 88 Один комментарий Опубликовал:

В 3-х километрах от Хан-Шейхуна



Фото с позиций "Сил Тигра" в 3х километрах от Хан-Шейхуна.










Пленные боевики.

Осторожно, 18+
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Высота Таль-Аас слева.


А это уже сама высота.


Хан-Шейхун на горизонте.

Военкорам Anna-News спасибо за эксклюзивные фотографии.
Ждем видео с видами окраин Хан-Шейхуна.

https://colonelcassad.livejournal.com/5204286.html – Наступление в Северной Хаме

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Наступление в Северной Хаме. 13.08.09

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Продвижение САА за последние сутки. Заняты Кафр-Айн, Ум-Зайтуна (на 100% еще не подтверждено), Муаллис (по одним данным уже занят, по другим – стоит пустой после ночного боя и бомадировки – бои отошли на север) , Хирбат-Маршид и высота Таль-Аас.
Организованная оборона боевиков к западу от Хан-Шейхуна фактически прекратила свое существование – фронт был взломан на всю глубину. Разбитые отряды боевиков либо откатились к Хан-Шейхуну, либо были вынуждены отступать на север.
События явно набрали полный ход и речь уже идет по сути о штурме самого Хан-Шейхуна, взятие которого будет означать конец Эль-Латаминского выступа и завершение освобождения провинции Хама от боевиков.



Сообщается, что в районе КПП "Аль-Салам" на западном въезде в Хан-Шейхун идет бой. До центра Хан-Шейхуна отсюда 2-3 километра.
По ряду сообщений, КПП уже занят, как и прилегающие дома на окраинах города, но эта информация пока без фото или видео подтверждения, так что это могут быть и преждевременные реляции несколько опережающие события.

Есть пока не подтвержденные сообщения, что группы боевиков покидают Кафр-Зиту и Хан-Шейхун, отступая на север, чтобы избежать котла.
Интенсивность артиллерийских и авиационных ударов по-прежнему очень высокая.
Попытки контрудара боевиков под Зукайком успеха не имели.



В целом, к 14 августа САА с запада уже вышли непосредственно к Хан-Шейхуну, а с востока им еще предстоить взять Таману, высоту Таль-Тери и городок Хазанат, чтобы обеспечить выход к Хан-Шейхуну с востока.
Трасса Хан-Шейхун – Морек уже в ближайшие 1-2 дня скорее всего окажется под непосредственным огневым контролем САА.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Кафр Айн освобожден



Продвижение САА в Северной Хаме продолжается.
Вечером 13 августа был освобожден поселок Кафр-Айн. Уцелевшие боевики отошли к позициям на окраине Хан-Шейхуна.
Кроме того, тем же вечером начались бои за высоту Таль-Аас, которая прикрывает Хан-Шейхун с запада. Несмотря на сообщения о том, что ее якобы взяли, на час ночи бои за нее еще продолжаются. Взятие высоты обеспечит занятие прилегающей территории и огневой контроль над подступами непосредственно к Хан-Шейхуну.



В восточной части Эль-Латаминского выступа САА также продолжат попытки продвинуться к Хан-Шейхуну, после взятия Сукайка.
Высота Таль-Тери и поселок Тамана пока не взяты, хотя уже 2 дня подвергаются серьезным авиаударам.


Техника боевиков уничтоженная в боях у Сукайка 12-13 августа.

В целом, вырисовывается оперативный замысел связанный с ударами по сходящимся направлениям к Хан-Шейхуну, что может привести к образованию Эль-Латаминского котла или же вынудит боевиков отводить оставшиеся силы из Северной Хамы в Идлиб.
Так что есть шанс, еще одну крупную операцию на окружение в ходе сирийской войны мы еще увидим.


Опубликованная в июне схема наступления предполагавшая смыкание кольца к севера от Хан-Шейхуна.

UPD: На 2 часа ночи сообщается о взятии Таль-Ааса и выходе САА на ближние подступы к Хан-Шейхуну. На ресурсах боевиков обстановка мрачного уныния.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 261 201
    Сунар-500 14 августа 2019 в 17:56

    Похоже весь мусульманский мир охватила повальная эпидемия психических растройств и надо вводить всеобщий карантин…Глядя на фото убитых бородатых исламтварей приходит время, когда каждый в МОЕЙ СТРАНЕ РОССИИ должен будет сделать для себя и своих близких внутренний выбор -что он хочет дальше. Нам сделать этот первый шаг. Либо все погибнем и превратимся в озлобленых существ из всяких таджикистанов-чеченистанов, либо сделаем себя сильными людьми и сильной нашу страну РОССИЮ.

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