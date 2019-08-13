Статистика смертей на транспорте
16:59. 13 августа 2019 Просмотров - 136 7 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Чтобы различить в суетном мире лик Господа, надо молиться каждый день, а не только по церковным праздникам!
А если пересчитать на количество единиц техники? Или на количество доставленных пассажиров, или на количество поездок. Вряд ли статистика будет в пользу авиации.
Пересчитай ))
Можешь мерять хоть в попугаях хоть в слонёнках ))
Лучше в хохлах, так проще будет или в километрах бреда что они пишут.
А электросамокаты?
А детские коляски? И вообще если считать на миллион километров пути, то самый опасный вид передвижения, это ходьба.
И сколько чел. умирает проходя пешком миллион км?
Даже интесно.
Самый безопасный это ползти.
Миллион думаю ещё никто не наползал.
Хочешь жить-ПОЛЗИ))
Ну так Вам никто ползать и не запрещает.