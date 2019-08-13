Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 августа 2019

Армия России вернула Сирии 10 населённых пунктов, оккупированных коалицией США

При посредничестве российских военных в течение минувших суток 10 находящихся под контролем проамериканских сил населенных пунктов провинции Ракка подписали соглашения о переходе под контроль легитимного правительства Сирии. Подробности сообщили в Министерстве обороны России. После переговоров с российски Центром Примирения враждующих сторон под власть Дамаска вернулись: н. п. Айед-Кабир провинции Ракка (численность населения около 1200 человек);

н. п. Аббад провинции Ракка (численность населения около 3200 человек);

н. п. Эт-Таура-Гарби провинции Ракка (численность населения около 2000 человек);

н. п. Эт-Таура-Шарки провинции Ракка (численность населения около 2000 человек);

н. п. Эт-Таура-Жунубий провинции Ракка (численность населения около 2000 человек);

н. п. Эт-Таура-Шимали провинции Ракка (численность населения около 2000 человек);

н. п. Саф-Сафе-Шимали провинции Ракка (численность населения около 300 человек);

н. п. Саф-Сафе-Гарби провинции Ракка (численность населения около 500 человек);

н. п. Саф-Сафе-Жунубий провинции Ракка (численность населения около 500 человек);

н. п. Хнедей провинции Ракка (численность населения около 6000 человек). Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения — 2582. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234. Читайте также: Сирия: Пехоте Коалиции США грозит уничтожение, 80000 солдат и 1000 единиц техники готовы к атаке (ФОТО, ВИДЕО)

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Боевики ИГИЛ убили лучшего американского спецназовца-морпеха (ФОТО)

Американский спецназовец-морпех убит террористами ИГИЛ. 35-летний комендор-сержант Скот Коппенхафер погиб от пули боевика 10 августа, выполняя задачу в рамках операции «Непоколебимая решимость» на севере Ирака. Он получил ранения, несовместимые с жизнью в провинции Найнава. Уроженец Колорадо Коппенхафер проходил службу во 2-ом батальоне рейдеров морской пехоты (полк специальных операций Корпуса морской пехоты США). Ранее морской пехотинец служил пулемётчиком и снайпером. В 2018 г. он был признан «лучшим спецназовцем морской пехоты года» за руководство иракским спецназом, действия которого поспособствовали разгрому «игиловцев» в северной части Ирака. 7 августа Пентагон официально признал, что ИГИЛ*, о разгроме которого несколько раз громогласно заявлял президент США Дональд Трамп, активно наращивает влияние в Сирии и в Ираке. Читайте также: В Сирии идёт кровавая охота на пехоту Коалиции США (+ФОТО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Россия передала гуманитарную помощь в ряд сирийских провинций

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Штурм Аль-Хабита

Новое отличное видео от военкоров Anna-News из Северной Хамы.Показана подготовка к освобождению и занятие важного поселка Аль-Хабит, который с запада прикрывает важнейший город Хан-Шейхун.

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О ситуации в Адене

Коротко по ситуации в Адене.1. Кризис внутри коалиции интервентов продолжает развиваться. Южно-йеменские сепаратисты при косвенной поддержке ОАЭ фактически захватили Аден, образовав сепаратистский анклав внутри контролируемой коалицией территории.Причины этого выступления вполне прозрачны – ОАЭ выходит из войны и фактически пособничает процессам распада Йемена на Северный и Южный. Зависимые от Саудовской Аравии Хади и самостоятельный сын убитого хуситами Салеха эмиратчикам просто не нужны – им нужно слабое зависимое от их правительство "суверенного Южного Йемена", которое не будет слишком возражать, когда придет время передать Сокотру под власть ОАЭ или же изменить статус Адена, на который у эмиратчиков есть свои виды.2. При этом ситуация осложняется тем, что обе стороны (и Саудовская Аравия и ОАЭ), пытаются разыграть карту Тарика Салеха, который командует остатками Республиканской гвардии (той ее части, которая перебежала на южном фронте от хуситов к хадистам во время неудачного мятежа Салеха-старшего). Салех ценен эмиратчикам именно как силовой инструмент, который может помочь легализовать раскол, но только в том случае, если они оборвут все ниточки снабжения, которые делают его зависимым от саудитов (которые поставляли частям Салеха вооружения и часть денег на выплату зарплат). В итоге, разыгрывается достаточно прозрачный гамбит – еще с конца 2017 года эмиратчикими на 180 градусов развернули политику в отношении умеренной мусульманской партии "Аль-Исла". До 2017 года эмиратчики нанимали американских наемников, которые за деньги убивали общественных активистов и функционеров партии "Аль-Исла", под предлогом борьбы с "мусульманским экстремизмом". Но затем времена изменились и "Аль-Исла" стала полезной для ОАЭ. Сейчас руководство партии фактически обвиняет в мятеже именно Тарика Салеха, что при жесткой реакции саудитов, оставит у Салеха лишь одну открытую дверь – следовать курсом ОАЭ и колоть Йемен вместе с южными сепаратистами, хотя саудиты по своим каналам пытаются оторвать Салеха от мятежа, оперируя теми связями, которые были установлены у Эр-Рияда с Салехом.3. Саудовская Аравия не заинтересована в этом разрыве, поэтому она пытается вытащить ОАЭ на прямые переговоры и купировать конфликт на текущей стадии, пока раскол не стал непоправимым. Дело в том, что при реализации сценария ОАЭ, Саудовская Аравия получит резкое усиление своего "партнера", а также сохранит на балансе войну с хуситами, которая уже перехлестывает из Йемена на территорию королевства. При этом хуситы конечно же раскол не признают и будут добиваться как изгнания интервентов из северного Йемена, так и освободительного похода на юг, чтобы изгнать эмиратчиков и их марионеток. И что самое страшное для Эр-Рияда, при реализации сепаратного плана ОАЭ, Иран фактически побеждает в Йеменской войне чужими руками. Раскол Йемена означает, что хуситов победить не получится и на Ближнем Востоке появится гарантированная "Хезбалла 2.0", с баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. Прямо у границы с Саудовской Аравии. С возможностями удара по столице Саудовской Аравии, ее крупнейшим городам, объектам нефтяной компании Aramco и танкерам в Красном море в рамках продолжающейся войны, при этом Ирану даже не надо самостоятельно пачкать руки. Все как любит делать Кассем Сулеймани. У хуситов есть мотив, возможности, ресурсы и кадры, для того, чтобы годами создавать Саудовской Аравии те же проблемы, которые "Хезбалла" доставляет Израилю. И на данном этапе, ОАЭ, преследуя свои узкоэгоистичные цели, фактически помогают Ирану, который побеждает в Йеменеской войне в ней напрямую не участвуя.4. Можно ожидать, что Эр-Рияд будет просить США и Израиль повлиять на ОАЭ, чтобы остановить происходящее, ибо раскол в саудовской коалиции оставляет наследного принца один на один с чрезвычайно затратной войной, в которой уже нет перспективы победы – участники войны один за другим выходят из коалиции. Но тут может быть нюанс – не секрет, что Израиль (и еврейское лобби в США) и администрация Трампа стараются всячески поддерживать МБС (даже помогают замять кровавое убийство с расчленением в саудовском консульстве в Турции), сохраняют контракты на поставки оружия, блокируют принятие антисаудовских законов в Сенате США. Оппоненты Трампа наоборот заинтересованы в том, чтобы утопить МБС и политику Трампа в Персидском заливе. Не из-за того, что им жалко Хашогги и не из-за того, что им так уж не нравится Саудовская Аравия (Клинтон также вела дела с саудитами). Просто поражение Трампа в Персидском заливе, это еще один способ помочь Байдену одолеть агента Дональда на выборах в 2020. Поэтому демократам плевать, что "Салман союзник Америки" и покупает оружия на сотни миллиардов долларов. Речь идет в первую очередь о контроле над Белым Домом, а ради этого, даже таким ценным союзником можно пожертвовать. Администрация Дональда Трампа конечно не собирается сдавать МБС, да и Израиль не готов отказаться от своей ставки на эту фигуру. Поэтому конфликт с ОАЭ и угроза раскола Йемена может быть двойственным в контексте отношений США и Саудовской Аравии. Администрация может поддержать позицию Саудовской Аравию, но Дем.партия и часть американского истеблишмента, может подыгрывать ОАЭ, чтобы ослабить саудитов и вместе с ними, администрацию Трампа. В общем, местный змеиный клубок, дополняется змеиным клубком в Вашингтоне.5. Если США и Израиль не смогут вынудить ОАЭ отступить от своих планов, то у Эль-Рияда останется 2 пути – либо давить переворот в Адене силой (стягивая к городу силы верные Хади, собственные войска, обученных Израилем наемников и всех, на кого еще можно положиться – даже в ущерб положению на фронте с хуситами). Именно на таком варианте настаивают хадисты, потому что понимают альтернативу. Эр-Рияд признает, что Хади не может рассматривать как единый правитель Йемена и пойдут на сделку с ОАЭ с разделом сфер влияния, где ОАЭ с опорой на Салеха и южных сепаратистов, получат гарантии "автономии", что сделает и без того марионеточного Хади полной пустышкой. Иран устроят оба варианта – так как в обоих случаях, коалиция интервентов ослабнет, а противоречия будут усугубляться, что позволит еще более эффективно разыгрывать карту хуситов. ОАЭ заинтересованы в варианте №2, поэтому наследный принц Абу-Даби во время срочного визита в Эр-Рияд настаивал на том, что "переговоры являются единственным путем" и что во всем виноват Хади. В то время как хадисты предчувствуя недоброе требуют давить мятеж силой. Все это ставит перед Саудовской Аравией сложную проблему, у которой нет однозначно позитивный решений. Я бы поставил на то, что Эр-Рияд не рискнет идти на обострение с Абу-Даби и предпочтет договориться ценой ряда уступок, в том числе и ослаблением роли Хади в йеменских делах.1. Главные гешефтополучатели происходящего – на оперативном уровне это конечно ОАЭ, на стратегическом – Иран. Хуситы уже в ближайшие недели могут воспользоваться разбродом в рядах оппонентов и добиться тактических успехов на фронте.2. Происходящее показывает, что военная победа над хуситами переходит в разряд недостижимых – даже единой коалицией не удалось победить хуситов, теперь же оппоненты воюют между собой, а США, ОАЭ, Судан и Марокко фактически вышли из войны.3. Вероятность распада Йемена очень высока, но это не будет означать конца войны, выгнав интервентов из Северного Йемена, хуситы безусловно начнут операции против Южного Йемена, а Иран окажет этим операциям поддержку, а это значит "больше ракет и камикадзе".4. В итоге, если сценарий распада будет реализован, есть вероятность начала полноценной прокси-войны между Ираном и ОАЭ в Южном Йемене сразу после окончания интервенции против Северного Йемена, при этом для хуситов столица ОАЭ будет "законной целью".5. В целом, по части интриг и гибридности, война в Йемене может смело посоперничать с сирийской, хотя по размаху боевых действий (исключая масштабную битву за Ходейду – одно из крупнейших сражений последних десятилетий), она все же уступает сирийскому и иракскому ТВД.

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