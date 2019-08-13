Из архивов Александра Васильевича Живаго. Часть 6



01. 1898. 19 апреля. Три крестьянские женщины. «Рязанские кособрюхие». Московская губ., Богородский у., усадьба Тимофеевка





02. 1898. 8 апреля. Воронежская губ., село Ерышевка. Стрельбы в Ерышевке. Усадьба И. К. Генке. Мужчины готовят стенд к соревнованиям по стрельбе



03. 1898. 8 апреля. Ерышевка. Стрельбы. Шутка



"04. 1898. 26 апреля. Воронежская губ., село Ерышевка. Стендовая стрельба. Зрители. «Посмотреть пришли…»



05. 1898. Василий Живаго с собакой. Химкинская станция



06. 1898. Василий Живаго с собаками. Химкинская станция



07. 1898. Василий Живаго с собакой. Химкинская станция



08. 1898. Наталия Живаго с собаками. Химкинская станция



09. 1898. Василий и Наталья Живаго. Химкинская станция



10. 1898. 14 мая. Стрельбы в Киреево. «Приз «Особый» Ф. Н. Щербачева и Р. В. Живаго. Ф. Н. Щербачев, выигравший приз, подносит его хозяйке Зинаиде Константиновне Мамонтовой

Киреево – несохранившаяся подмосковная усадьба семьи Мамонтовых в районе Химок.



11. 1898. 25 мая. Групповое фото семьи Романа Васильевича Живаго с гостями (именины И. И. Казакова). Химкинская станция



12. 1898. 25 мая. Мужчины играют в карты в дачном саду. Химкинская станция



13. 1898. 25 мая. В саду на кушетке. На крыльце женщина (Т. И. Живаго). Химкинская станция



14. 1898. 25 мая. Василий Альфредович Саутам с супругой Александрой Карловной и домочадцами. Химкинская станция



15. 1898. 25 мая. Наташа Живаго с В. В. Махаловым и собакой. Химкинская станция



16. 1898. 14 июня. Усадьба И. Ф. Мамонтова «Киреево». Конюх и лошадь в яблоках



17. 1898. 14 июня. Усадьба И. Ф. Мамонтова «Киреево». Конюх и лошадь в яблоках



18. 1898. 14 июня. Стрельбы в Киреево. Мужчины у столика секретаря



19. 1898. 14 июня. Стрельбы в Киреево. Групповое фото участников соревнования по стрельбе. Награждение. Второй справа Федор Шаляпин



20. 1898. 14 июня. Стрельбы в Киреево. Групповое фото участников соревнования по стрельбе. Награждение.

Роман Васильевич Живаго; В. Нарбут; Анатолий Иванович Мамонтов (в белом, брат Саввы Мамонтова); за Мамонтовым А. А. Махан, А. А. Добрынин, В. А. Саутам, Рубенштейн. А. Д. Всеволожский из Санкт-Петербурга получает приз из рук Федора Николаевича Щербачева. Между Всеволожским и Щербачевым Николай Петрович Силин (торговый дом оружия и охотничьих принадлежностей); Д. И. Мамонтов и Сергей Саввич Мамонтов (сын Саввы Мамонтова). Самый высокий справа – Федор Шаляпин



21. 1898. 25 июня. Василий, Татьяна и Наталья Живаго. «Духов день. Кормление зверей». Химкинская станция



22. 1898. Охотники



Источник: https://humus.livejournal.com/6781165.html