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Из архивов Александра Васильевича Живаго. Часть 6

08:45. 13 августа 2019 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

01. 1898. 19 апреля. Три крестьянские женщины. «Рязанские кособрюхие». Московская губ., Богородский у., усадьба Тимофеевка
01. 1898. 19 апреля. Три крестьянские женщины. «Рязанские кособрюхие». Московская губ., Богородский у., усадьба Тимофеевка

02. 1898. 8 апреля. Стрельбы в Ерышевке. Усадьба И. К. Генке. Мужчины готовят стенд к соревнованиям по стрельбе.
02. 1898. 8 апреля. Воронежская губ., село Ерышевка. Стрельбы в Ерышевке. Усадьба И. К. Генке. Мужчины готовят стенд к соревнованиям по стрельбе

03. 1898. 8 апреля. Ерышевка. Стрельбы. Шутка.
03. 1898. 8 апреля. Ерышевка. Стрельбы. Шутка

04. 1898. 26 апреля. Воронежская губ., село Ерышевка. Стендовая стрельба. Зрители. «Посмотреть пришли...»
"04. 1898. 26 апреля. Воронежская губ., село Ерышевка. Стендовая стрельба. Зрители. «Посмотреть пришли…»

06. 1898. Василий Живаго с собакой
05. 1898. Василий Живаго с собакой. Химкинская станция

05. 1898. Василий Живаго с собаками
06. 1898. Василий Живаго с собаками. Химкинская станция

07. 1898. Василий Живаго с собакой
07. 1898. Василий Живаго с собакой. Химкинская станция

08. 1898. Наталия Живаго с собаками
08. 1898. Наталия Живаго с собаками. Химкинская станция

09. 1898. Василий и Наталья Живаго
09. 1898. Василий и Наталья Живаго. Химкинская станция

10. 1898. 14 мая. Стрельбы в Киреево. «Приз «Особый» Ф. Н. Щербачева и Р. В. Живаго. Ф. Н. Щербачев, выйгравший приз, подносит его хозяйке Зинаиде Константиновне Мамонтовой».
10. 1898. 14 мая. Стрельбы в Киреево. «Приз «Особый» Ф. Н. Щербачева и Р. В. Живаго. Ф. Н. Щербачев, выигравший приз, подносит его хозяйке Зинаиде Константиновне Мамонтовой
Киреево – несохранившаяся подмосковная усадьба семьи Мамонтовых в районе Химок.

11. 1898. 25 мая. Групповое фото семьи Романа Васильевича Живаго с гостями (именины И. И. Казакова). Химкинская станция.
11. 1898. 25 мая. Групповое фото семьи Романа Васильевича Живаго с гостями (именины И. И. Казакова). Химкинская станция

12. 1898. 25 мая. Мужчины играют в карты в дачном саду. Химкинская станция.
12. 1898. 25 мая. Мужчины играют в карты в дачном саду. Химкинская станция

13. 1898. 25 мая. В саду на кушетке. На крыльце женщина (Т. И. Живаго). Химкинская станция.
13. 1898. 25 мая. В саду на кушетке. На крыльце женщина (Т. И. Живаго). Химкинская станция

14.1898. 25 мая. Василий Альфредович Саутам с супругой Александрой Карловной и домочадцами. Химкинская станция
14. 1898. 25 мая. Василий Альфредович Саутам с супругой Александрой Карловной и домочадцами. Химкинская станция

15. 1898. 25 мая. Наташа Живаго с В. В. Махаловым и собакой. Химкинская станция.
15. 1898. 25 мая. Наташа Живаго с В. В. Махаловым и собакой. Химкинская станция

16. 1898. 14 июня. Усадьба И. Ф. Мамонтова «Киреево». Конюх и лошадь в яблоках (2)
16. 1898. 14 июня. Усадьба И. Ф. Мамонтова «Киреево». Конюх и лошадь в яблоках

17. 1898. 14 июня. Усадьба И. Ф. Мамонтова «Киреево». Конюх и лошадь в яблоках
17. 1898. 14 июня. Усадьба И. Ф. Мамонтова «Киреево». Конюх и лошадь в яблоках

18. 1898. 14 июня. Стрельбы в Киреево. Мужчины у столика секретаря
18. 1898. 14 июня. Стрельбы в Киреево. Мужчины у столика секретаря

19. 1898. 14 июня. Стрельбы в Киреево. Групповое фото участников соревнования по стрельбе. Награждение. Второй справа Федор Шаляпин.
19. 1898. 14 июня. Стрельбы в Киреево. Групповое фото участников соревнования по стрельбе. Награждение. Второй справа Федор Шаляпин

20. 1898. 14 июня. Стрельбы в Киреево. Групповое фото участников соревнования по стрельбе. Награждение. Роман Васильевич Живаго; В. Нарбут; Анатолий Иванович Мамонтов
20. 1898. 14 июня. Стрельбы в Киреево. Групповое фото участников соревнования по стрельбе. Награждение.
Роман Васильевич Живаго; В. Нарбут; Анатолий Иванович Мамонтов (в белом, брат Саввы Мамонтова); за Мамонтовым А. А. Махан, А. А. Добрынин, В. А. Саутам, Рубенштейн. А. Д. Всеволожский из Санкт-Петербурга получает приз из рук Федора Николаевича Щербачева. Между Всеволожским и Щербачевым Николай Петрович Силин (торговый дом оружия и охотничьих принадлежностей); Д. И. Мамонтов и Сергей Саввич Мамонтов (сын Саввы Мамонтова). Самый высокий справа – Федор Шаляпин

21. 1898. 25 июня. Василий, Татьяна и Наталья Живаго. «Духов день. Кормление зверей». Химкинская станция.
21. 1898. 25 июня. Василий, Татьяна и Наталья Живаго. «Духов день. Кормление зверей». Химкинская станция

22. 1898. Охотники
22. 1898. Охотники

Источник: https://humus.livejournal.com/6781165.html

Метки: воронежская губерния, дачи, история, московская губерния, Россия, усадьбы, фото, химки

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