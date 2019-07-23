Из архивов Александра Васильевича Живаго. Часть 3. Поездка в Крым. Вып.2

Ялта. Александровский скверЯлта. БазарЯлта. Екатерининская улицаЯлта. НабережнаяЯлтинский портЯлта. КораблиПароход у ЯлтыБольшая Ялта. ДюльберПо дороге к ГурзуфуГурзуф. Дама среди кипарисовГурзуф. Б. М. Грохольский в садуГурзуф. У фонтанаГурзуф. Успенский соборГурзуф. Гурзуфский паркГурзуф. Общий видГурзуф. Общий видГурзуфГурзуф. По дороге к водопаду Учан-СуКорабль под СевастополемСевастополь. Матрос на Графской пристаниСевастополь. Петропавловский соборСевастополь. Приморский бульвар, вдалеке Константиновская батареяСевастополь. Рыбацкие сетиСевастополь. Свято-Владимирский собор

Источник: https://humus.livejournal.com/6745920.html