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Из архивов Александра Васильевича Живаго. Часть 3. Поездка в Крым. Вып.2

08:47. 23 июля 2019 Просмотров - 183 Нет комментариев Опубликовал:


Из архивов Александра Васильевича Живаго. Часть 1
Из архивов Александра Васильевича Живаго. Часть 2
Из архивов Александра Васильевича Живаго. Часть 3. Поездка в Крым. Вып.1

1897. Ялта. Александровский сквер
Ялта. Александровский сквер

1897. Ялта. Базар
Ялта. Базар

1897. Ялта. Екатерининская улица
Ялта. Екатерининская улица

1897. Ялта. Набережная
Ялта. Набережная

1897. Ялтинский порт
Ялтинский порт

1897. Ялта. Корабли
Ялта. Корабли

1897. Ялта. Пароход у Ялты
Пароход у Ялты

1897. Большая Ялта. Дюльбер
Большая Ялта. Дюльбер

1897. Гурзуф. По дороге к Гурзуфу.
По дороге к Гурзуфу

1897. Гурзуф. По дороге к Гурзуфу

1897. Гурзуф. Дама среди кипарисов
Гурзуф. Дама среди кипарисов

1897. Гурзуф. Б. М. Грохольский в саду
Гурзуф. Б. М. Грохольский в саду

1897. Гурзуф. У фонтана
Гурзуф. У фонтана

1897. Гурзуф. Успенский собор
Гурзуф. Успенский собор

1897. Гурзуф. Гурзуфский парк
Гурзуф. Гурзуфский парк

1897. Гурзуф.

1897. Гурзуф. Общий вид.
Гурзуф. Общий вид

1897. Гурзуф. Общий вид
Гурзуф. Общий вид

1897. Гурзуф
Гурзуф

1897. Гурзуф. По дороге к водопаду Учан-Су
Гурзуф. По дороге к водопаду Учан-Су

1897. Севастополь. Корабль под Севастополем
Корабль под Севастополем

1897. Севастополь. Матрос на Графской пристани
Севастополь. Матрос на Графской пристани

1897. Севастополь. Петропавловский собор
Севастополь. Петропавловский собор

1897. Севастополь. Приморский бульвар,вдалеке Константиновская батарея
Севастополь. Приморский бульвар, вдалеке Константиновская батарея

1897. Севастополь. Рыбацкие сети
Севастополь. Рыбацкие сети

1897. Севастополь. Свято-Владимирский собор
Севастополь. Свято-Владимирский собор

Источник: https://humus.livejournal.com/6745920.html

Метки: гурзуф, история, крым, Россия, севастополь, таврическая губерния, фото, ялта

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