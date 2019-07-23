Из архивов Александра Васильевича Живаго. Часть 3. Поездка в Крым. Вып.2
08:47. 23 июля 2019 Просмотров - 183 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Из архивов Александра Васильевича Живаго. Часть 1
Из архивов Александра Васильевича Живаго. Часть 2
Из архивов Александра Васильевича Живаго. Часть 3. Поездка в Крым. Вып.1
Ялта. Александровский сквер
Ялта. Базар
Ялта. Екатерининская улица
Ялта. Набережная
Ялтинский порт
Ялта. Корабли
Пароход у Ялты
Большая Ялта. Дюльбер
По дороге к Гурзуфу
Гурзуф. Дама среди кипарисов
Гурзуф. Б. М. Грохольский в саду
Гурзуф. У фонтана
Гурзуф. Успенский собор
Гурзуф. Гурзуфский парк
Гурзуф. Общий вид
Гурзуф. Общий вид
Гурзуф
Гурзуф. По дороге к водопаду Учан-Су
Корабль под Севастополем
Севастополь. Матрос на Графской пристани
Севастополь. Петропавловский собор
Севастополь. Приморский бульвар, вдалеке Константиновская батарея
Севастополь. Рыбацкие сети
Севастополь. Свято-Владимирский собор