Иначе как пренебрежением к позиции России трудно назвать очередную выходку японских властей, разместивших свои притязания на земли нашей страны теперь ещё и на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады 2020 года. Острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские (в японском варианте – Хабомаи) «отнесены» к префектуре Хоккайдо.

Японское правительство игнорирует призывы Москвы прекратить картографическую агрессию.

Вчера на сайте РИА Новости опубликована статья, озаглавленная «Токио передумал бороться за Курилы». Не знаю, чего тут больше: непонимания политики японского правительства или стремления выдать желаемое за действительное. Ибо последние дипломатические шаги Токио, напротив, свидетельствуют о том, что он намерен продолжать упорствовать в своих необоснованных и, прямо скажем, незаконных требованиях пересмотреть итоги Второй мировой войны. К этому его активно подталкивают правонационалистические силы страны, требующие не ослаблять оскорбительную для нашего народа-победителя риторику с «обвинениями» в вероломстве, агрессии, мародерстве и прочих «преступлениях», якобы совершенных Советским Союзом, «напавшим вопреки Пакту о нейтралитете на уже готовую капитулировать обессиленную Японию».

Именно в эти августовские дни вступления СССР в войну с Японией на стороне союзников (по их настоятельным просьбам) — японскими националистами ежегодно фонарные столбы и стены домов в районе посольства нашей страны заклеиваются грязно-желтыми листовками, на которых советский солдат со страшным оскалом и автоматом в руках топчет сапогом землю «священной нации Ямато». Хотя нога русского и советского солдата никогда не ступала на землю японской метрополии. И советские самолеты, в отличие от нынешнего близкого военного союзника — США, никогда не бомбардировали территорию собственно Японии.

А ультраправые организации устраивают в эти дни у посольства и других российских представительств и учреждений в Японии безобразные шабаши с истошными выкриками «Иван, домой!», «Убирайтесь с наших островов!». При этом требуют «убираться» не только с четырех южнокурильских островов, а со всей Курильской гряды и Карафуто, то есть с Сахалина.

Следует понимать, что японские правые и их представители во власти не позволят правительству «передумать бороться за Курилы», которые именуются в Стране восходящего солнца «японскими исконными северными территориями», хотя исторически таковыми они вовсе не являются. Не откажется от своих попыток убеждать российское руководство «отдать северные территории» и внешне демонстрирующий доброжелательное отношение к нашей стране премьер-министр Японии Абэ Синдзо, который сам считается «ястребом» в политике и сторонником движения в правом националистическом направлении. В том числе и идеологически, ибо входит в руководство одной из наиболее многочисленных и влиятельных в стране правонационалистических организаций «Ниппон кайги» — «Японский конгресс».

О том, что никаких изменений в «борьбе за северные территории» не предвидится, свидетельствует нежелание правительства Абэ принять во внимание дипломатическую ноту МИД РФ, в которой обращается внимание на недопустимость граничащих с вмешательством во внутренние дела России действий японской стороны, открыто не признающей российский суверенитет на Курильских островах и «протестующей» против посещения их руководителями РФ. А также о недопустимости использования японской стороной согласия российского правительства на «безвизовый обмен» при поездках японцев на российскую территорию Курил для проведения там реваншистской, по сути, пропаганды.

При этом японское правительство демонстративно игнорирует и официальные заявления МИД РФ и о недопустимости продолжения картографической агрессии в отношении российских территорий, использования искаженного изображения на картах и логотипах южных, а то и всех островов Курильской гряды как японских. Напомним, что в начале июля с. г. Москва выразила протест Токио из-за того, что в материалах к саммиту G20 в одном из видео южные Курильские острова были обозначены как японская территория. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Направленная Токио нота указывала на злоупотребление японской стороной «функциями председателя «Группы двадцати» в целях продвижения необоснованных территориальных претензий к России». Дипломат подчеркнула, что это противоречит документам, которые закрепляют итоги Второй мировой войны.

Иначе как пренебрежением к позиции России трудно назвать очередную выходку японских властей, разместивших свои притязания на земли нашей страны теперь ещё и на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады 2020 года. Острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские (в японском варианте — Хабомаи) «отнесены» к префектуре Хоккайдо. Как сообщает РИА Новости, пользователь, кликнув на один из этих российских островов, на сайте попадает в раздел маршрута олимпийского огня на японском острове Хоккайдо. Если дело пойдет так и дальше, не исключено, что подобная «реваншистская символика» будет внедряться и среди участников всемирного спортивного форума — Олимпиады 2020 года. И это при том, что японское правительство гневно протестовало против нанесения изображения островов Токто на спортивных флагах Республики Корея во время зимних Олимпийских игр в этой стране. Ибо и эти острова Токио объявляет «своими».

Как сообщается, Токио подтверждает, что премьер-министр Японии Абэ Синдзо, вопреки призыву правонационалистической японской газеты «Санкэй симбун» в знак протеста против посещения председателем правительства РФ курильского острова Итуруп отказаться от участия в «Восточном экономическом форуме» во Владивостоке, все же совершит очередную поездку в Россию для продолжения контактов с президентом Путиным. «Что касается Восточного экономического форума в сентябре, то, если позволят обстоятельства, премьер Абэ посетит это мероприятие», — сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Суга Ёсихидэ. «Поскольку (в японо-российских отношениях) есть проблемы, лидеры двух стран должны встретиться и обсудить это напрямую», — добавил Суга, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать возможное ухудшение отношений Японии и РФ из-за недавней поездки российского премьер-министра Дмитрия Медведева на южную часть Курил.

Так что утверждение о том, что в Японии якобы заканчивают «борьбу за Курилы», к сожалению, преждевременно.