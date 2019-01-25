Курилы: договорились договариваться

Вот, пожалуй, и все итоги встречи между президентом России Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ. И слава богу! Между прочим, встреча уже 25-я по счету. И на каждой из них звучат хорошие и правильные слова о дружбе, необходимости сотрудничества и решении имеющихся проблем.

Только давайте скажем честно — у России нет проблем с Японией. Как нет и претензий к ней. У нас только в шутку в Интернете или на митинге можно увидеть плакат «Хоккайдо — русская земля».

А японцы не шутят.

Вот и после этой встречи премьер Абэ сказал: «Решить задачу, оставленную нерешенной в течение более 70 лет после окончания войны, непросто. Но мы должны это сделать».

Тут в самую пору спросить, а что же это за такая задача? Которую «забыли» более семи десятилетий назад. В тот момент, когда Япония подписала, подчеркиваю, безоговорочную капитуляцию. А потом Сан-Францисский мирный договор в 1951 году.

Япония давно признала итоги Второй мировой. Она проиграла эту войну, и потому победители перекроили карту мира. То же самое случилось и с Германией. Изменения в Европе нам известны куда больше, поэтому напомним, чего лишилась Япония по итогам Второй мировой — вкратце, для справки.

Наибольшей по территории потерей для Японии стала… Корея. В начале ХХ века японцы просто оккупировали эту страну, а потом присоединили её к себе. После разгрома Японии Корея получила снова свой суверенитет, но геополитика и соперничество СССР и США поделило этот суверенитет на два корейских государства. В Корее японцев очень не любят — есть за что. Как не любят их и в соседнем Китае.

Остров Тайвань (Формоза) вернулся в состав Китая также по итогам разгрома Японии, до этого он почти полвека был частью японской территории. Помимо этого, Япония фактически лишилась Маньчжурии, которая хоть и была отдельным марионеточным государством Маньчжоу-го, но де-факто была оккупирована японцами. После 2 сентября 1945 года она снова стала частью Китая.

Также по итогам проигранной войны Япония вернула СССР Южный Сахалин, который японцы прибрали к рукам по итогам русско-японской войны 1904–1905 гг. Тогда же под юрисдикцию Советского Союза перешли и Курильские острова.

Так что Курилы являются далеко не самой крупной и не самой важной потерей Японии по итогам Второй мировой войны. Поэтому любая попытка пересмотреть её итоги вызывает озабоченность не только среди российской общественности, но и в Китае, на Тайване и в обеих Кореях. Тут ведь главное создать прецедент — и желающие вернуть «свое» потянутся и к китайцам с корейцами.

Это понимают все заинтересованные игроки. Поэтому в Пекине и в столице обоих Корейских государств внимательно следят за переговорами русских и японцев. На чьей стороне их симпатии? Конечно, на нашей. Корейцы и китайцы не только не любят японцев, но прекрасно понимают, что они будут следующими, если хоть камешек Курильских островов перейдет Японии.

Поэтому не будет преувеличением сказать: отдать этот «хоть камешек» Японии — потерять престиж и уважение в Азии.

А значит — и во всем мире. В этом мире слабых, кто отдает свое в обмен на добрые слова или «мирный договор», не уважают. Не нужен мирный договор России — и не потому, что мы не любим Японию. Любим. Но состояние войны прекращено советско-японской декларацией 1956 года. И нам от Японии нужно только сотрудничество, а Японии нужна часть нашей земли. Поэтому пусть не будет мирного договора, ничего страшного. Отдавать ничего не надо, что бы ни обещали, что бы нам ни говорили.

А если японскому премьеру надо повышать свой рейтинг перед выборами, пусть тренируется. Нет, не на кошках. А на тех, кто иногда ест собак.

Есть такие острова Токто (Докто).

«Россия, Китай, КНДР, Монголия, страны Центральной Азии, Франция, Германия, Великобритания безусловно признают территориальную принадлежность этих островов Республике Корея. Объявила своей территорией эти острова Япония. И даже более того, это включено в школьные учебники Японии, а в префектуре Симанэ каждый год проводится день за возвращение этих островов Японии. Правительство Японии в августе 2012 года заявило о том, что оно подаст в Международный суд ООН иск по возвращению островов Докто Японии», — пишет обозреватель Златан Героев.

А ещё японские наши соседи имеют территориальные споры с Китаем. Тут история тоже непростая. Речь идет о куске суши под названием архипелаг Сенкаку. Или, по-китайски, — Дяоюйдао. Сегодня острова эти под контролем Японии, но КНР и Китайская республика (Тайвань) хотели бы их получить себе. После японо-китайской войны, по Симоносекскому договору (1895 г.), Япония забрала себе не только Формозу, но и архипелаг Сенкаку.

После поражения Японии во Второй мировой эти острова оказались под контролем США. После победы коммунистов в гражданской войне американцы недолго думали, кому отдать острова, — отдали Японии в 1972 году. И тем самым создали точку напряжения между соседями. Привязали Японию к себе еще крепче.

Подведем краткий итог.

Никто с японцами по поводу территории не ведет переговоров. Если земля у него. И сами японцы ни с кем переговоры не ведут, если земля у них. Нам-то это зачем надо?

Нельзя забывать три вещи.

Когда-то Марк Твен сказал: «Покупайте землю — её больше не производят».

Второе — все территориальные переделы всегда являются следствием войны. После поражения землю теряют, после победы всегда приобретают.

И последнее: отдать свою территорию — позор не только среди граждан своей страны, это и громадный ущерб международной репутации страны. Как-то так…

Автор: Николай Стариков

Источник: riafan.ru

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Источник: nstarikov.ru