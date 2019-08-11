Что такое карма: 12 законов, которые следует знать

«Хорошую религию придумали индусы: / Что мы, отдав концы, не умираем насовсем»…Вот так очень точно, в 2 строчки, объяснил гениальный поэт и музыкант Владимир Высоцкий Теорию Кармы. Конечно, если углубляться в дебри духовных практик, кармические законы преобразятся и обретут менее игривую окраску. И всё-таки Высоцкий попал в точку.Главный смысл кармы (перев. слова kamma с языка пали как «воздаяние, причина-следствие») – это пролонгированная ответственность за прошлые деяния в сегодняшней жизни. Можно сколько угодно обвинять родню, соседей, начальство и правительство во всех своих неудачах. Но по законам кармы творцом бед конкретной личности является, как это ни грустно, сама личность.Прошлое в настоящемЧтобы по-настоящему понять, что же такое карма и как действуют её законы в нашей жизни, нужно принять на веру: душа человека многократно возвращается в этот мир. Да, да, да, речь идёт о той самой реинкарнации, о которой упоминают ещё Упанишады приблизительно в VII веке до н. э.Для веданты, философско-религиозной индуистской традиции, не было секретом, что всё взаимосвязано не только в материальном мире природы. Очень сильны причинно-следственные связи и в духовном плане. Причём человек, сам того не подозревая, настолько привязан к своим деяниям из прошлых воплощений, что они накладывают отпечаток на всю его настоящую жизнь.Философия кармы легко объясняет, почему одни рождаются «с серебряной ложкой во рту», а у других «крокодил не ловится, не растёт кокос». Воздаяние за совершённые подвиги и подлости наступает с отсрочкой на одну жизнь, поэтому не стоит удивляться, если что-то идёт не так: это косяки из прошлого передают нам привет.Шанс есть у каждогоНе стоит воспринимать карму, как проклятие или рок. Перерождение души – это прежде всего возможность осознать свои ошибки, чтобы в будущем жить лучше, принося пользу этому миру. В основе ведической культуры заложена идея ответственности за каждую прожитую человеком секунду.Не надо ждать Судного дня, когда Бог определит, куда тебе дальше: в райские кущи или к гиене огненной. Ты можешь прямо сейчас взять на вооружение Законы кармы и проживать своё сегодня, нарабатывая положительную карму для будущих воплощений.Кстати, свод правил прост, понятен и всем давно известен. Дело за малым: осознать его действенность и начать жить согласно 12 Законам кармы.Причина – следствиеПо этому поводу в богатом русском языке существует масса пословиц, типа «что посеешь…», «как аукнется…», «не плюй в колодец…» и т. д. Этот закон ещё называют «Великим». Своими поступками мы закладываем фундамент будущего. Добро, любовь, мир, подаренные окружающим сегодня, завтра принесут щедрые плоды. Но и ненависть, вражда, оскорбления вернутся ещё большими бедами и страданиями.СозиданиеМы живём в мире, созданном миллионы лет назад. Но надо понимать, что процесс созидания не замирает ни на минуту. И мы, как часть этого мира, поневоле вовлечены в действо. Другое дело, что мы создаём. ВАЖНО! Душевное состояние является тем индикатором, который точно показывает, не отклонились ли мы от курса. Тревога, беспокойство, страх, депрессия, – эти состояния сигнализируют о серьёзных нарушениях кармических предписаний.СмирениеВсегда в жизни присутствуют люди или события, вызывающие раздражение и неприятие. Удивительнее всего то, что чем меньше мы их любим, тем полнее их присутствие. Мы злимся, расстраиваемся и не можем понять, что ситуация не изменится до тех пор, пока мы не изменим отношения к ней. Смириться и принять всё происходящее – вот правильное поведение в этом случае.РостКак нельзя дважды войти в одну реку, так невозможно прожить жизнь, не изменившись. События и люди постоянно корректируют наш Путь, потому что нам приходится взаимодействовать и реагировать на происходящее. И самым правильным с точки зрения кармы считается принятие ситуации и позитивное отношение к ней. Только так мы сможем подниматься по ступеням личностного роста.ОтветственностьОкружающий мир – это самое точное зеркало, отражающее нас такими, какие мы есть на самом деле. Начальник резко отчитал при всех? Проезжающая машина окатила грязью с ног до головы? Обидно, да? А ведь это наше «зеркало» предупреждает нас, что нужно срочно изменить своё поведение. Только взяв ответственность за происходящее на себя, мы сможем избежать в дальнейшем неприятных моментов.СвязьНевозможно дойти до цели, не сделав первый шаг. Известная истина. Но не менее важно понимать, что каждый шаг этого пути имеет огромное значение для Вселенной. Наши осмысленные шаги соединяют прошлое, настоящее и будущее в одну непрерывную цепь. А прочность этой цепи зависит от мотивов совершаемых поступков.ФокусЗдесь уместно вспомнить пословицу про двух зайцев. Только сосредоточившись на чём-то одном, можно достичь лучшего результата. А если это «что-то» из сферы духовного, тогда точно заработаете +100 очков в карму.Самое интересное, что углубившись в поиски внутренней гармонии, сфокусировавшись на ней, освобождаешься от таких якорей, как зависть, жадность, гордыня и иже с ними.Благодарение и гостеприимствоПринимать с благодарностью и приветствовать в своей жизни всё, от побед до сокрушительных поражений, дело очень непростое. Но полезное, как утверждают веданты. Когда мы научимся благодарить Вселенную за любой полученный на нашем Пути опыт, пусть даже самый неприятный и постыдный, только тогда мы начнём постигать истинное наше предназначение.Здесь и сейчасДвери прошлого уже закрылись, а окна будущего плотно зашторены. У нас есть только один миг для жизни, и он называется Сейчас.На основе того, как мы проживаем наше «сейчас», формируется сценарий завтрашнего дня. Так много драм вокруг случается каждую секунду, потому что незнание законов не освобождает от ответственности. И это касается не только области юриспруденции.ИзмененияКаждый вечер по дороге к подъезду, проходя мимо стайки соседок-пенсионерок на скамейке, ты быстро отворачиваешься, чтобы не здороваться, а они что-то злобно шипят тебе вслед. Вот стервы, а? Но если хоть раз по пути на эту Голгофу остановиться, улыбнуться и поздороваться, ты даже не представляешь, как волшебно преобразятся бабульки. Как только ты попытаешься что-то изменить в своей жизни в лучшую сторону, так судьба станет твоим лучшим другом. Это если говорить о Законе №10 без лишней риторики.Терпение и вознаграждениеЛюбая самая простенькая цель требует усилий. Чего уж говорить о глобальных долгосрочных планах, когда на карту ставится счастье и успех. Весь фокус в том, что, чем выше цель, тем больше требуется усилий для её достижения и терпения на преодоление препятствий. Как говорят мудрые, если у вас больше нет сил, чтобы идти вперёд, знайте, вы на полпути к победе. Чего уж говорить о том, сколько радости и удовлетворения принесёт полученный успех.Значение и вдохновение«Получить по заслугам» – очень кармическое определение. Так устроено, что каждое наше действие оценивается Вселенной и возвращается к нам «бонусами». Здесь имеет важное значение, сколько вдохновения, личной позитивной энергии мы вложили в свои поступки, потому что ровно столько нам и вернётся.Хорошей иллюстрацией к Закону №12 служит народная сказка «Морозко». Помните, с каким воодушевлением приступала к любой работе падчерица? А как наградил её внешний мир? Вот то-то! Искренность и вдохновение – неразменные монеты ведических законов.Только не надо воспринимать карму как некое возмездие. Это совсем не так. Кармические законы – это свод действенных правил, помогающих найти верный путь в жизни, исправить ошибки прежних воплощений и наметить маршрут дальнейшего путешествия по увлекательной дороге под названием «Жизнь».

Источник: http://nashaplaneta.su/news/chto_takoe_karma_12_zakonov_kotorye_sleduet_znat/2019-08-11-73913