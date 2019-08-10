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М.В.Попов. 09. «Анализ коллективного договора – 4». Трудовые конфликты 2016.

10:19. 10 августа 2019 Просмотров - 57 Нет комментариев Опубликовал:

28 ноября 2016 г. на занятии “Анализ коллективного договора-4″ , проведённом профессором по кафедре экономики и права М.В.Поповым по курсу “Трудовые конфликты”, продолжалось рассмотрение с привлечением студентов одного из лучших в России коллективных договоров.
Ссылка на колдоговор докеров морского порта Санкт-Петербурга: https://cloud.mail.ru/public/MSm9%2FD…

Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rab…
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sYkNFYY1PnM

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