М.В.Попов. 07. «Анализ коллективного договора – 2». Трудовые конфликты 2016.
08:51. 6 августа 2019 Просмотров - 54 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
14 ноября 2016 г. в лекции профессора по кафедре экономики и права М.В.Попова “Анализ коллективного договора-2″ по курсу “Трудовые конфликты” продолжалось рассмотрение с привлечением студентов одного из лучших в России коллективных договоров.
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