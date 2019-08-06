М.В.Попов. 07. «Анализ коллективного договора – 2». Трудовые конфликты 2016.

14 ноября 2016 г. в лекции профессора по кафедре экономики и права М.В.Попова “Анализ коллективного договора-2″ по курсу “Трудовые конфликты” продолжалось рассмотрение с привлечением студентов одного из лучших в России коллективных договоров.

Ссылка на колдоговор докеров морского порта Санкт-Петербурга: https://cloud.mail.ru/public/MSm9%2FD…



Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rab…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=O9g7TgFbbVs