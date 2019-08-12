М.В.Попов. 10. «Анализ коллективного договора – 5». Трудовые конфликты 2016.
5 декабря 2016 г. на занятии “Анализ коллективного договора-5″ , проведённом профессором по кафедре экономики и права М.В.Поповым по курсу “Трудовые конфликты”, продолжалось рассмотрение с привлечением студентов одного из лучших в России коллективных договоров.
Ссылка на колдоговор докеров морского порта Санкт-Петербурга: https://cloud.mail.ru/public/MSm9%2FD…
Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rab…
___