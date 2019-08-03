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М.В.Попов. 06. «Анализ коллективного договора – 1». Трудовые конфликты 2016.

09:42. 3 августа 2019 Просмотров - 69 Один комментарий Опубликовал:

7 ноября 2016 г. в лекции профессора по кафедре экономики и права М.В.Попова “Анализ коллективного договора – 1″ по курсу “Трудовые конфликты” разбирался с привлечением студентов один из лучших в России коллективных договоров.
Ссылка на колдоговор докеров морского порта Санкт-Петербурга: https://cloud.mail.ru/public/MSm9%2FD…

Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rab…
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=euN6k52DxnE

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 7213 2310
    nikolay 3 августа 2019 в 10:29

    Отает марксисту-утописту М.В.Попову.
    На “загнивающем” Западе нет коллективных договоров. Существует индивидуальный договор с работником. Потому что: “Не бывает коллективной ответственности, бывает только коллективная безответственность”. Что мы и наблюдали в СССР.

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