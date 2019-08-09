Ядерные катастрофы и сериал «Чернобыль»

При просмотре данного «киношедевра» возникло двоякое чувство, можно охарактеризовать его как парадокс. Об этом читайте нашу статью « Парадоксы восприятия информации и основанные на них механизмы управления обществом ».

Наша задача дать рецензию, как фильму, так и факту его появления с объемлющего уровня, проявить матричный аспект, вскрыть истинные посылы создателей фильма и показать несостоятельность идеологии позднего социализма и пришедшей на смену ей капитализма.

В основу данной статьи легло событие выхода нашумевшего фильма «Чернобыль» и реакция на него, как у нас в обществе, так и на Западе .

Парадоксы восприятия информации и основанные на них механизмы управления обществом

С одной стороны, обескураживающее количество неточностей, а порой лжи и клеветы, как на героев, так и на общество той эпохи в целом.

С другой стороны картинка очень интересных событий — то есть, готовый образ исторических событий, который на протяжении всего этого времени оставался в пелене недосказанности и тайны, а по сути это отсутствие образа, и, следовательно понимания крупнейшей техногенной катастрофы в психике у большинства наших соотечественников разных поколений, что уж говорить о представителях других региональных цивилизаций, прежде всего западной.

Стоит сказать, что отсутствие образов и вообще образного мышления в нашу эпоху достаточно большая педагогическая и образовательная проблема. Как известно, правое и левое полушарие головного мозга человека функционально различны. Правое отвечает за процессно-образное мышление, а левое за абстрактно логическое.



Считается, что у людей более развито левое полушарие, однако это не совсем так, правильнее сказать, что правое полушарие недоразвито. Об этом говорят многие учёные педагоги.



Отсутствие адекватных образов в психике индивида косвенно подтверждается афоризмом: «каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше» и тем фактом, что общество стратифицировано и поддерживается система эксплуатации «человека» «человеком».

Так вот, вернёмся к образам или к отсутствию оных. Что же в первую очередь решает любой кинофильм? На наш взгляд, он сгружает готовые образы, с помощью образов осуществляется управление социальными системами (группами людей, субкультурами, странами и народами). В ситуации когда система образования деградирует, люди утрачивают способность формировать собственные образы разных явлений, утрачивают или не приобретают способность анализировать ход истории, как своего государства, так и общецивилизационную.



Становится возможным акт управления одной группой людей другой, или одного государства другим. Думаем, не для кого не секрет, что Голливуд и различные киностудии, в том числе и отечественные, получают дотации и субсидии, а порой и техзадания на определенного рода продукты. Цензура всегда присутствует в обществе в первую очередь через нравственность и этику и далеко не всегда требует директивно адресного воздействия.

Актуальность темы

Вернёмся к фильму и к событию не столь далёкого прошлого. Крупнейшая техногенная катастрофа, произошедшая в период позднего СССР, была своего рода обратной связью обществу, и в определённом смысле матрично-алгоритмична. И ошибочно будет полагать, что эта самая обратная связь была дана только лишь советскому обществу. Так как, к сожалению, это был не первый (в 1979 году в США) и не последний (2011 году в Японии) случай в истории ядерной энергетики.

Катастрофа 28 марта 1979 года на АЭС Три-Майл-Айленд

Катастрофа на АЭС Фукусима в Японии в 11 марта 2011 года (ох уж эти мартовские иды в обоих случаях)

Да и география распространения радиоактивного облака, тоже наводит на определённые размышления…

Катастрофа на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 (и тут «влезает» в алгоритмику ид)

События 1986 года дали старт активной фазы расшатывания ситуации в стране и демонтажа существующей социалистической системы, как альтернативы западной капиталистической.



Параллельно с этим «невидимая» опасность внушала страх и ужас очень большому количеству людей по всему континенту, что давало почву для различных спекуляций в области политики. Стоит ли указывать на сегодняшнюю ситуацию и выход подобного фильма в сложившейся политической обстановке.



Несмотря на то, что снято много документальных фильмов, сюжетов, хроник, воспоминаний, отсутствие чёткой и понятной картины (образа) тех событий позволяет из года в год спекулировать на этой теме заинтересованным игрокам глобальной, внешней и внутренней политики, а способствует этому ухудшающийся уровень базового образования.

Готовый, созданный кем-то образ через видеоряд попадает в психику огромного количества людей, что с одной стороны избавляет их от труда над созданием своего образа и является во многом иждивенчеством.

С другой, у людей запрос на исторический материал, в связи с чем популярностью пользуются художественные фильмы на исторические события. Вот только кто снимает их, на какие цели направлены и какой посыл содержат эти продукты культуры?



Западный подход к проблеме, как зеркало позднего СССР

Хотим поделиться соображениями о имеющей место аналогии текущей политики совокупного запада с политикой позднего СССР. На наш взгляд проявляется косность системы, нежелание и неспособность видеть объективные проблемы цивилизации и не желание слушать и взаимодействовать на равных, то есть подход с позиции силы или подчинения, что чревато срывом управления, сопряжённым с разного рода кризисами и катастрофами.



Можно также предположить, что запад входит в матрицу в которой побывал и СССР, а до него и другие империи. Это всё можно отнести условно ко второму приоритету ОСУ/оружия.

То есть алгоритмика преодоления катастроф остаётся прежней, а это прямое следствие мировоззренческих ошибок, унаследованных из прошлого. Ощущая это, они осознанно стремятся переложить кризис на иные государства и народы, в том числе поднимая темы и сценарии катастроф в общностях, где их влияние на культуру и политику достаточно сильно.



Это одна из составляющих появления данного фильма. Можно сказать, что их желание уцелеть или выйти из кризиса основано на разрушении социально экономической устойчивости конкурента. Из чего напрашивается вывод, что они не хотят, да и не способны решать накопившиеся проблемы, а лишь генерируют новые.

Между тем, не стоит отвергать версию диверсии — операции спецслужб других государств, что сейчас принято называть — терактом! Версия остаётся не развившейся по причине политической ориентации и недееспособности руководства позднего СССР (политкорректности, стремление угодить и понравиться западу), действительно бедственных последствий техногенной катастрофы (мобилизацию ресурсов на ликвидацию аварии) и давления со стороны западных государств.



Диверсия могла носить не оперативный характер, то есть заложена ещё на стадии проектирования реактора, путём в том числе искажения критической информации в технической документации.



Реакции на фильм в социуме

Вопрос, почему отечественные кинематографисты и чиновники минкультуры не сняли правдивую, познавательную историю, чтобы не плодить мифы и спекуляции на эту тему, а во многом именно они и накинули пас режиссёрам и сценаристам данного фильма.

Почему все репортажи и фильмы того периода утрируют ситуацию и качают эмоции, а по сути вопрос знают только единицы учёных и руководители министерств и ведомств, имея в основе результаты государственной комиссии и доклад в МАГАТЭ (Международное Агентство по Атомной Энергетике)?

И способно ли гражданское население понять техническую и социальную стороны произошедшей аварии?

Стараясь ответить на эти вопросы мы неизбежно приходим к развилке идеалов и нравственно этических норм, а по сути концепции.



Напомним, что концепция — это цели и средства их достижения.



Так же важна взаимосвязь между ними, и от того, что человек выберет — цель оправдываЕ(Ю)т средства, зависит ответ и отношение к явлениям и процессам в нашей жизни, в том числе истории, искусстве и кино.

Так, сериал взбудоражил общественность: одни не склонные критически мыслить понесли мысль о том, что «человеконенавистническая» советская власть лгала, скрывала информацию и уничтожала «ни в чём не повинных» людей (справедливости ради стоит отметить, что такого рода действия имели место быть, как и во всех других обществах, пока на планете преобладают нечеловечные типы строя психики).

Другие же, остро чувствующие давление чуждых идеалов иной цивилизации, однако, склонные рассуждать в рамках фактологии…

…и иногда технологий…

…кинулись разбирать неточности подачи фактов (за что им большая признательность). Исполнив свою, во многом необходимую миссию не смогли подняться на уровни выше, то есть не задались вопросом: какой посыл несёт фильм, как изменится информационное состояние общества после его просмотра, какие задачи при этом решаются, и чьи цели достигаются?



А значит, сохранили привычную алгоритмику анализа фильмов, оставив идеологам от кинематографа простор для дальнейшей работы.

Не затронуты никем и вопросы, которые решает сериал самим фактом показа его на экранах. Это, кроме формирования образа СССР как тоталитарного и отсталого государства, ещё и понижение значимости достижений нашей атомной промышленности, а это в нашем конкурентном мире немаловажный фактор.



И эти созданные образы будут использоваться в будущем на втором (историческом) приоритете ОСУ для сдерживания развития нашей Родины, то есть сериал закладывает основы для управления на многие годы вперёд.



Обратные связи через катастрофы — доколе?

Чем отличается успешный управленец от горе управленца ведущего систему к катастрофе (аналогии из истории подберите самостоятельно)? В первую очередь тем, что умеет выявлять объективные возможности, ставить цели и воспринимать обратные связи в рамках своего управления. Это всегда процесс субъективный, однако опирается он на объективные закономерности которым подчинена жизнь общества

Эта схема подразумевает иерархию разумов (интеллектов). Со всех уровней идут обратные связи прямо и опосредованно, вплоть до наивысшего.



В религиозной культуре его называют Богом — творцом и Вседержителем, в атеистической можно назвать, как наивысшее всеобъемлющее управление. Обстоятельства жизни у всех (как людей, так и обществах в целом) меняются в соответствии с тем, воспринята ли, и каким образом конкретная обратная связь. По нашему мнению Бог не тиран и не садист, однако все неприятности происходят в пределах попущения, дабы выявить заблуждения и изменить направление своего пути.



В приложении к теме статьи и в рамках своего видения глобального исторического процесса можем предположить, что катастрофа на Чернобыльской АЭС была обратной связью



тогдашнему руководству СССР за смену курса и предательство трудового народа как следствие предательства идеалов большевизма;



«Социалистическому» обществу, которое остановилось в развитии при сытой жизни в эпоху Л.И.Брежнева, во многом возможного на потенциале созданном при И.В.Сталине;



Западному обществу, которое создаёт техносферу без опоры на объективные закономерности, накапливая ошибку по принципу «обезьяньей лапы» (термин смотрите в словаре);



Управленцам надгосударственного уровня (во многом не публичная политика) о том, что сокрыв информацию в условиях «закона времени» кризисность системы возрастает, вплоть до масштабных катастроф техногенного и биогенного характера.



Обратные связи необходимое звено в процессе управления как бытовыми процессами, так и разного рода политическими (общественными).



Заключение

Чтобы человек смог безошибочно идентифицировать события текущей политики и истории необходимо повышать уровень и качество образования, а вместе с тем высвобождать время на культурное просвещение, которое необходимо направить на воспевание высоких идеалов справедливости и коллективного труда, освоение космоса и благоустройства планеты.

Сталин о рабочем дне

А такого рода катастрофы должны быть поняты как обратная связь всему человечеству, что в рамках конкуренции и сокрытия информации каждая из региональных цивилизаций рискует зайти в тупик и обрушить достигнутый уровень…

В ситуации же когда большая часть общества невежественна в познаниях базовых дисциплин (физика, химия, математика, в том числе и социология), а малая часть людей за счёт монополии на знания стремится удержать за собой право управления, подобные катастрофы запрограммированы в психодинамике общества, а их роль остаётся неосознанной большинством населения планеты.

Вместе с тем, одна из важнейших позитивных составляющих сериала — это вызванный интерес, детальный разбор в виде развенчивания клеветы и конечно, по новому осмысленное явление Чернобыльской аварии и отношение к нам западной цивилизации. Можно сказать, они добились прямо противоположных результатов в стратегическом отношении, несмотря на сиюминутные выгоды.

Школа аналитики



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