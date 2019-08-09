Олимпийские Курилы
11:14. 9 августа 2019 Просмотров - 105 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
На сайте Олимпиады 2020, которая пройдет в Японии, территория Японии официально показана вместе с Южными Курилами.
Вот ссылочка на страницу https://tokyo2020.org/en/special/torch/olympic/map/
Как видим, Япония продолжает упорствовать путем подобных мелких провокаций.
Хотелось бы увидеть более жесткую реакцию, нежели ноты МИДа по этому поводу.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5193841.html
Японцы употребляют много йода, поэтому самые умные в мире. И хотя по потреблению алкоголя и курению они занимают первое место в мире, являются самой здоровой нацией. А российские доходяги мучаются от йододефицита и не понимают, что у них не так.
…Хотелось бы увидеть более жесткую реакцию, нежели ноты МИДа по этому поводу.
Смысл?