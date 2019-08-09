Главная » Невероятное в мире, Политика

Олимпийские Курилы

11:14. 9 августа 2019 Просмотров - 105 2 коммент. Опубликовал:


На сайте Олимпиады 2020, которая пройдет в Японии, территория Японии официально показана вместе с Южными Курилами.
Вот ссылочка на страницу https://tokyo2020.org/en/special/torch/olympic/map/
Как видим, Япония продолжает упорствовать путем подобных мелких провокаций.
Хотелось бы увидеть более жесткую реакцию, нежели ноты МИДа по этому поводу.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5193841.html

Метки: Дальний Восток, курилы, олимпиада, спорт, Япония

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 2012 - 2018 г.г. (542 проекта)
... После проведения Зимних Олимпийских игр Олимпийская деревня будет использоваться в...: Основная олимпийская деревня. Основная горная олимпийская деревня. Дополнительная горная олимпийская деревня....собирается построить на Южных Курилах до 150 военных городков....
Прокукареканный 2017-й
...Киев – ломают через колено. Курилы «подплыли» чуть ближе к ...» в противостоянии с Международным олимпийским комитетом, хотя и признал,... Ближний Восток – тоже. А Курилы? Но главное разочарование года, конечно...песках, от нас отплывают Курилы. При этом никто нам...
Никакие спортивные успехи на Олимпиаде не затмят оскорбления России.
.... Однако политическую «слабину» на нынешних Олимпийских играх проявили и ее организаторы... которые, как и на русские Курилы, без основания, как считают в... идти на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане с флагом...
Доклад Изборскому клубу. 2018: движение вверх… или нет?
... логистического хаба проекта на Южных Курилах под полным операционным — но не... дискриминация российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане... над сборной США в финале Олимпийских игр 1972 года. И ситуация...
Китайская история - МИФ
... банк крови, как того требует Олимпийский комитет. В том случае, если... так же, как с Южными Курилами, россияне скажут, что теперь это...
Диктатура безумия
... последнее место. На какую головокружительную, олимпийскую высоту подняты представители этой профессии... мирового зла”, претензии Японии на Курилы, претензии Германии на Калининградскую область...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 1033 593
    Онуфрий 9 августа 2019 в 14:54

    Японцы употребляют много йода, поэтому самые умные в мире. И хотя по потреблению алкоголя и курению они занимают первое место в мире, являются самой здоровой нацией. А российские доходяги мучаются от йододефицита и не понимают, что у них не так.

    Ответить
       
  • 332 164
    BlackCat 9 августа 2019 в 16:06

    …Хотелось бы увидеть более жесткую реакцию, нежели ноты МИДа по этому поводу.
    Смысл?

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)