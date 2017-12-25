Прокукареканный 2017-й

Кого и куда клюнул год Красного Петуха

«Сложный был год: налоги, катастрофы, проституция, бандитизм и недобор в армию», – ёрничал герой культовой комедии. И на Белую олимпиаду в Пхёнчхан нашу страну не пустили, и Дональд Трамп продолжил антироссийский курс своего предшественника, а украинские националисты пуще прежнего обстреливают Донбасс, а Киев – ломают через колено.

Курилы «подплыли» чуть ближе к Японии, а заигравшаяся в примиренчество РПЦ – к Ватикану. В культуре – серость и безнадёга, нищих становится всё больше, как и гастарбайтеров, а в промышленности – рекордный спад. Одно радует: если хуже уже невозможно, значит, вот-вот станет лучше! В ноябре Росстат зафиксировал рекордное падение промышленности за последние восемь лет. В Минэкономразвития принялись оправдываться: спад временный, промышленность восстанавливается, а виновата во всём… погода, чёрт бы её побрал! Слишком тёплая осень-де стала причиной падения производства электроэнергии на 6,4%. Между тем экономисты не разделяют сомнительных доводов главы МЭР Максима Орешкина. «Спад вряд ли носит разовый характер», – настаивает глава экспертной группы VETA Дмитрий Жарский. И причина отнюдь не в погоде. Заодно заметное снижение интереса россиян к покупке недвижимости привело к резкому сокращению производства строительных материалов, а падение потребительского спроса на продукты питания – к обвалу пищевой промышленности. Сокращаются инвестиции: в металлургию на 15%, а в производство транспортных средств на все 28. Перспективы? Туманные! Народ беднеет, чиновники жируют Но, очевидно, в Минэкономразвития предпочитают не заморачиваться. Накануне новогодних праздников министерство отгуляло на корпоративе в «Крокус Сити холле» на 9,8 млн рублей. Согласно тендеру, размещённому на портале госзакупок, вечеринка именовалась «Итоговая конференция Минэкономразвития» и финансировалась из федерального бюджета. «Это пир во время чумы, – констатировал президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. – Ведомство, у которого нет реальной программы экономического роста, веселится на гулянках, получает неплохие оклады и ни в чём себе не отказывает, чувствуя, что нет никакого контроля. И это подход всей нашей верхушки: народ должен затянуть пояса, но не они сами. Они живут в абсолютном вакууме». А просто они оптимисты: знают, поди, что хуже, чем в этом году, уже не будет? Между тем народ продолжает беднеть. Согласно недавнему исследованию Российской академии народного хозяйства и государственной службы, показатели нищеты достигли рекорда последних шести лет. Доходы 19 200 000 россиян ниже прожиточного минимума в 11 тыс. рублей ежемесячно. «Доллар вырос в 2 раза, а зарплаты остались на уровне трёхлетней давности, – разъясняет экономист Михаил Делягин. – Скачок валютного курса и ущербная денежно-кредитная политика экономического блока правительства заставляют людей отказывать себе в самом необходимом. На лекарствах экономят 39% россиян, на продуктах питания – 67%, на одежде и обуви – 75%. Эта экономия разрушает здоровье». На этом фоне особенно заметен явный перекос в миграционной политике. За год приезжие раскупили трудовых патентов на 40 млрд рублей. Казалось бы, это какой-никакой доход в бюджет. Но это иллюзия, убеждён Михаил Делягин. «На сегодняшний день в российских тюрьмах отбывают наказание 29 397 мигрантов. Годовое содержание одного заключённого обходится в 469 тыс. рублей. Это значит: только на тех иностранцев, кто попал за решётку, наша страна вынуждена тратить по 14 млрд рублей в год». Но это не все потери: ещё примерно 3 млрд уходит на депортацию нарушителей режима пребывания в стране (за год из России высылают примерно 50–55 тыс. человек). Прибавляем расходы на содержание восьми миграционных центров – ещё 16 млрд рублей. То есть уже выходим в убыток! Зато мигранты ежегодно выкачивают из нашей страны не менее 10 млрд долларов. Хлеба нет и зрелищ нет На Белую олимпиаду российская сборная едет под белым флагом – и это, как убеждают нас спортивные чиновники, вовсе даже не капитуляция, а просто цвет олимпийского флага. Мало того, что олимпийцев, которых соизволят допустить до состязаний, обезличили туманной формулировкой «атлет из России», запретили даже форму национальных цветов. Тут бы отечественным чиновникам задействовать смекалку и ответить асимметрично, в духе текущей политики: скажем, нарядить олимпийцев в цвета советского флага, с серпом и молотом, чтобы «партнёров» кондрашка хватила. Но, по привычке, утёрлись. Впрочем, не все – владелец «Боско» Михаил Куснирович, традиционно одевающий наших спортсменов, запретил использовать свой логотип на состязаниях. Таким способом предприниматель решил «поддержать национальное достоинство» в противостоянии с Международным олимпийским комитетом, хотя и признал, что «не очень понимает, как ещё в сложившейся ситуации проявить национальную гордость». А вот как национальную гордость проявили чиновники: по словам министра спорта Павла Колобкова, решение, участвовать в Играх или нет, будут принимать не функционеры, а сами спортсмены, рассчитывающие «в том числе заработать, показывая результаты и добиваясь побед». А что, ловко наши спортивные чиновники переложили с себя ответственность?! Наше дело – сторона, это всё алчность спортсменов, у которых ни гордости, ни достоинства… Со зрелищами у нас как-то вообще не задаётся: даже поднятый в прессе переполох, сопровождавший две самые громкие кинопремьеры года – «Матильда» и «Крым», – оказался не в состоянии привлечь зрителей в кинозалы. Обе киносенсации в итоге с треском провалились: при 25-миллионном бюджете «Матильда» отбила около половины вложенных денег. А «Крым», говорят, едва вышел «в ноль». Похожая ситуация и с телесериалами – разрекламированные «Демон революции» и «Троцкий» (о правдивости которого режиссёр Александр Котт без обиняков высказался: «есть некоторые факты, а всё остальное – вымысел») оставили зрителей, мягко говоря, в недоумении. С театральными премьерами тоже как-то не задалось, зато год запомнился двумя скандалами, в которых фигурировали две знаменитости – Константин Райкин и Кирилл Серебренников. Негусто. Трамп – не «наш», Ближний Восток – тоже. А Курилы? Но главное разочарование года, конечно же, Дональд Трамп. Уж как все дивились его победе: Владимир Жириновский даже на радостях поил в Госдуме шампанским своих коллег. Конец противостоянию с Америкой, долой санкции! Но что-то в итоге пошло не так. «Трамп продолжил внешнеполитический курс Барака Обамы, – отметил политолог Сергей Марков, – а во многом даже углубил его». Санкции мало того что не отменили – их расширяют. На днях в санкционные списки угодил Рамзан Кадыров, с формулировкой «за нарушение прав человека». «Москва возлагала на Трампа большие надежды, – писал германский «Шпигель», – но они уже никогда не будут реализованы». Правда, разочаровал 45-й президент США не только россиян, но и американцев. Согласно подсчётам «Вашингтон пост», его рейтинг популярности самый низкий за последние 70 лет. Впрочем, это их дела, а нас главный сюрприз только ждёт: в феврале Вашингтон обещает обнародовать список россиян, подпадающих под действие закона о противодействии противникам Америки. Ожидается, что там будут сотни, если не тысячи фамилий представителей российской политической и экономической элиты. В общем, одно расстройство. Откровенно говоря, немного оставила в недоумении и объявленная победа в Сирии. Халифат побеждён, технику эвакуируют. Вопрос: куда? Бомбардировщики вернулись на российские базы, это нам показали в новостях. А куда подевались штурмовики? А прочая техника? Говорят, что частично её перебазировали в Крым, «забив» под завязку все военные аэродромы и базы. Почему же их не отправили в места постоянной дислокации? Не потому ли, что вскоре нашим военным придётся вернуться на Ближний Восток? Военные шепчутся: операции в Египте и Ливии, мол, дело решённое и в 2018 году нам снова придётся воевать за границей. Но если в Сирии у России, во-первых, имелись некоторые интересы, а во-вторых, нас связывали договорные обязательства, то с Ливией и Египтом неясно. Да, при Брежневе СССР безуспешно пытался заполучить добро на строительство в этих странах военных баз. Но для чего наше военное присутствие там понадобилось сейчас? И что мы в итоге получим? Военные эксперты радостно тычут на картах в Тобрук и Александрию: мол, мы даже не представляем себе, как нам неслыханно повезло! При этом никто не считал, во что обойдётся строительство ещё двух баз. Как и внятно не ответил, зачем они нам вообще. Нос вылезет, хвост завязнет, гласит расхожая мудрость. Пока мы вязнем в арабских песках, от нас отплывают Курилы. При этом никто нам внятно не объясняет, что за возня происходит вокруг островов. На днях замминистра иностранных дел Игорь Моргулов проговорился: внедрение американской системы ПРО «Иджис Эшор» окажет негативное влияние на российско-японские переговоры. Что за переговоры, позвольте поинтересоваться? Не об анонсированной ли этой весной передаче Токио двух из четырёх островов Курильской гряды? Газета «Хоккайдо симбун», в свою очередь, пишет: размещение Японией американских противоракетных комплексов отразится на ходе переговоров с Москвой. Это что, тайна? О чём именно, в конце концов, мы тайно договариваемся? Украина, которую мы потеряли Под занавес года российские военные покинули Совместный центр контроля и координации (СЦКК) в Донбассе. Несложно представить, чего теперь ждать: эскалации вооружённого противостояния. Собственно, ради этого Киев нас и выдавливал из СЦКК, ведь, взаимодействуя с украинцами, российские военные, воленс-ноленс, держали руку на пульсе происходящего и самим фактом своего присутствия удерживали противоборствующие стороны от кровопролития. В Киеве не скрывают: создание центра позволило остановить наступление ополченцев летом 2014 года, и в дальнейшем его работа дала возможность украинским военным сосредоточить силы и подготовиться к наступлению на Донецк и Луганск. И теперь, когда всё готово, надобность в СЦКК пропала. Как только центр прекратил работу, украинские военные обстреляли из «Градов» населённые пункты ДНР и ЛНР. За 3,5 года гражданская война на Украине унесла жизни 10 тыс. мирных жителей и 3 тыс. военных – по самым скромным подсчётам. Теплилась надежда, что в уходящем году конфликт удастся урегулировать – в рамках минского переговорного процесса. Как видно, надежды оказались тщетными. Откровенно разочаровала и Русская православная церковь. Неожиданное решение начать переговоры с непризнанной Украинской православной церковью Киевского патриархата и преданным анафеме раскольником Филаретом (Денисенко) «для пре- одоления раскола и восстановления церковного общения» некоторые восприняли как откровенную капитуляцию. Денисенко настаивает на признании Москвой автокефалии украинской церкви, и руководство РПЦ, кажется, к этому шагу готово. А дальше последует неизбежное – создание на Украине поместной церкви, подконтрольной главе государства. И как следствие ропот паствы, переходящий в кровавое противоборство. Понятно, что руководство РПЦ таким образом пытается сохранить хотя бы видимость своего влияния на Украине, но не слишком ли высока цена этой показухи? Не политика, а цирк с конями А ещё всерьёз разочаровали политики, причём в одинаковой мере и «патриоты», и «либералы». Весь год и те и другие интриговали: уж у нас-то имеются такие кандидаты на президентских выборах, против которых ни один другой кандидат не устоит! Обещали сенсации. В итоге одна, небольшая, случилась: от блока коммунистов с национал-патриотами на выборы действительно идёт не Геннадий Зюганов. Конечную кандидатуру согласуют на декабрьском пленуме, но скорее всего ей станет директор совхоза Павел Грудинин. Разочарование? Пожалуй. Большинство потенциальных избирателей ожидали, что на выборы двинет кто-то действительно заметный – то ли Виктор Алкснис, то ли Юрий Болдырев. А Грудинин – слишком компромиссная фигура. Оппоненты «патриотов» тоже не подвели. Вместо непроходного Алексея Навального, которому, как и ожидалось, участвовать в выборах не доведётся из-за судимости, объявилась «троянская лошадь» – Ксения Собчак. Нет сомнений – она популярна, десятилетие участия в скандальном телепроекте даром для неё не прошло. Но уж слишком она карикатурна и жалка – со своими провокационными выходками, нелепыми лозунгами и непричинными интимными фотографиями. Выдвижение Собчак и Грудинина – наглядная иллюстрация того, что в России публичная политика окончательно испустила дух. Что, согласитесь, тоже разочаровывает. Но довольно о грустном. Ощипанного красного петуха вот-вот сменит жёлтый пёс. Последний президентский срок Владимира Путина, помимо прочего, будет его личным трамплином в историю, и одно это обещает перемены. Другой вопрос – какими они будут?

Никита Исаев, директор Института актуальной экономики:

Предновогодние разочарования На 2017 год были возложены большие надежды: затянувшийся не на шутку кризис подкосил финансовое положение многих семей, людей беспокоила напряжённая внешнеполитическая обстановка, непонятная ситуация с будущим антироссийских и ответных санкций, внутренние конфликты и протестные движения... В экономической сфере хотелось бы выделить ряд надежд, которым не довелось сбыться.

Импортозамещали, да не импортозаместили С самого начала кризиса страна жила под лозунгом заместить всё импортное своим, отечественным. Но всё, чему научилась промышленность, – лишь мастерски переименовывать импортные товары, выдавая их за отечественные. Так, рост обрабатывающей промышленности в мае-июне был обеспечен именно ростом курса рубля. Стоит только появиться деньгам, как в страну устремляется поток импортных товаров. Причём 51,2% импорта приходится на машины и оборудование, то есть готовую продукцию

. Доходы населения не выросли Ждали-ждали, когда доходы вырастут реально, а не на бумаге в отчётах чиновников, но так и не дождались. В июне казалось, что ещё чуть-чуть – и всё наладится, ведь тогда реальные располагаемые доходы населения впервые с ноября 2014 года не упали без поддержки разовыми выплатами и показали нулевую динамику. Но нет. Все последующие месяцы были в минусе. В ноябре реальные располагаемые доходы снизились снова на 0,3% относительно ноября 2016-го, а за период с января по ноябрь они потеряли 1,4%. Да, номинальные зарплаты постепенно растут, но что с них толку, если деньги расходятся на обязательные платежи и съедаются инфляцией?

Денежно-кредитная политика ЦБ продолжает всех разорять Многие предприниматели жалуются на очень дорогие кредиты, которые не позволяют развивать и модернизировать производство, а потребителям – покупать товары. Кредиты же дорогие из-за высокой ключевой ставки, которую удерживает ЦБ. За этот год она опустилась с 10 до 7,75%, но во многом это заслуга недавнего декабрьского демонстративного снижения на 0,5%. Робость Набиуллиной в этом деле привела к тому, что количество банкротств компаний сегодня стремится побить все исторические рекорды, лишь на 2% отставая от рекорда 2009 года.

Низкая инфляция никому не помогла Правительство сделало основную ставку на снижение инфляции. Это должно было обеспечить стабильность доходов и приток иностранных инвесторов. На самом деле иностранные инвестиции в основной капитал составляют лишь 0,7% от общего объёма инвестиций в основной капитал, в прошлом году было столько же. Зато промышленное производство в декабре показало рекордное за 6 лет падение.

Налоги остались высокими Многие ждали, что в этом году будет снижена налоговая нагрузка, что позволит бизнесу выйти из тени и легализовать доходы сотрудников. Но нет. Более того, в следующие три года налоговая нагрузка на обрабатывающую промышленность должна вырасти примерно на 30%.

