Как США строили бутафорские города в идеалистической гонке

Весьма необычные города появились в США в годы Второй мировой войны. Вглядываясь в черно-белые фотографии, где спокойно прогуливаются горожане, мило общаются девушки на лужайке, сразу и не догадаешься, что это самая что ни на есть пустышка, и населенных пунктов таких никогда не существовало. Так что же подвигло страну, которая находилась за тысячи километров от военных действий пойти на такой радикальный шаг, попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Улицы фальшивых городов ничем не отличались от привычных жилых районов. | Фото: dezinfo.net.

Известная истина, что «в военное время скрытность и смекалка – основы выживания» уже много раз подтверждалась изобретательными полководцами. Именно ее и взяли на вооружение американские власти, когда после внезапного нападения японцев на Перл-Харбор страна лишилась Центральной базы тихоокеанского флота военно-морских сил США. Масла в огонь подлила и японская подводная лодка, обстрелявшая нефтеперерабатывающий завод в пригороде Лос-Анджелеса.

Чтобы создать жилой вид городам, специально нанятые сотрудники прохаживались по их улицам. | Фото: maximonline.ru.

Эти два случая довели военных до настоящего психоза, и после того, когда в чистом небе кому-то почудились японские бомбардировщики, и они открыли массированный заградительный огонь, приведший к человеческим жертвам, руководство страны приняло решение «принять кардинальные меры».

Авиационный завод Lockheed Aircraft до начала его маскировки (Burbank, США). | Фото: rivercitygranitestl.com.

После возведения декораций студией Walt Disney, пролетая над авиазаводом Lockheed Aircraft никто бы не смог бы его распознать (Burbank, США). | Фото: militarystory.org.

Исторический факт: Перл-Харбор (Pearl Harbor) – гавань на острове Оаху в Тихом океане, на которой располагалась центральная база ВМС США. В декабре 1941 г. Япония осуществила внезапную массированную атаку на этот стратегически важный военный объект, в результате которой Соединенные штаты понесли огромные потери, среди которых были не только корабли, эсминцы, крейсера и самолеты, но много человеческий жертв. Именно это нападение послужило поводом вступления США во Вторую мировую войну.

Крыши предприятий превращались в поля и небольшие города. | Фото: varlamov.ru.

Ангары для самолетов и все зоны передвижения рабочих были замаскированы так, что с высоты абсолютно ничего не напоминало о производственных корпусах. | Фото: travelask.ru.

Учитывая, что на Западном побережье располагались основные производственные линии авиационных гигантов Lockheed Aircraft Corporation, Douglas Aircraft и Boeing, поэтому именно с них и решили начать операцию, получившую название «Камуфляж». Для этих целей были приглашены лучшие …художники-декораторы «Фабрики грез», которые несколько лет трудились, чтобы визуально «стереть с лица земли» основные военные мощности страны, создав над этими стратегически важными объектами совершенно другую картинку.

Огромные маскировочные сети надежно защищали все открытые зоны предприятий, создавая картинку фермерских угодий. | Фото: lockheedmartin.com.

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Все проекты создавались в тесном сотрудничестве с военными инженерами и строителями, которые разрабатывали специальные туннели, вентиляционные шахты, всевозможные переходы и подъезды для обеспечения жизнедеятельности самих предприятий и десятков тысяч людей, которые круглосуточно работали на этих заводах.

Прогуливаясь по фальшивым улицам, все становится понятным, но с неба даже знающие пилоты не всегда могли найти взлетно-посадочную полосу. | Фото: varlamov.ru.

Как правило, они создавали одинаковую наземную картинку, глядя на которую ни один вражеский пилот самолета не смог бы понять, что это сплошная бутафория. В первую очередь маскировалось летное поле и стоянки самолетов, которые приобретали неизменно зеленый цвет и засаживались деревьями и обычными сельхозкультурами, чтобы казалось, что это фермерские угодья.

Бутафория, созданная специалистами известных американских киностудий на крышах промышленных гигантов. | Фото: lockheedmartin.com.

На крышах основных ангаров и цехов предприятий создавалась сложная система декораций, некоторые участки покрывались маскировочными сетями, продолжая искусственно создавать поля с овощами и пшеницей, а на других «высаживались деревья» созданные из проволочной сетки и плюмажа.

Макеты машин совсем на них не похожи, да и бутафорские дома оказались совсем крошечными. | Фото: maximonline.ru.

Строились фальшивые городишки с «настоящими» улицами, фанерными домами и даже машинами, причем некоторые бутафорские сооружения в виде гидранта или обычного колодца просто прикрывали вентиляционные трубы или зенитные точки. Конечно же, прогуливаясь вдоль бутафорских домиков, становится понятно, что это простые декорации, а вот с неба это выглядело как обычный пригород с его размеренной тихой жизнью.

Так выглядел авиационный завод Boeing в Сиэтле после полной маскировки. | Фото: dezinfo.net.

По данным редакции Novate.Ru, за два года специально созданной команде в рамках маскировочной операции «Камуфляж» удалось построить более 30 таких населенных пунктов, но самым известным стал городок, оформленный кинодизайнером Джоном Стюартом Детлинадом над производственным корпусом Boeing в Сиэтле, где ежемесячно выпускали по 300 известных бомбардировщиков B-17.

30 тыс. человек ежедневно трудилось на заводе, собирая бомбардировщики Boeing B-17. | Фото: twizz.ru.

Сложно себе представить, но под прекрасным провинциальным бутафорским городком ежедневно трудилось 30 тыс. человек, создавая мощное оружие. А над их головами специально нанятые актеры в дневное время суток активно изображали идиллию мирной американской жизни, чтобы враг не смог определить, где же все-таки спрятаны основные корпуса авиационного гиганта.

Глядя на такие мирные пейзажи даже руководитель проекта вместе с проверяющими не смогли определиться, где находится завод. | Фото: clevelandseniors.com.

Ходят слухи, что даже сам командующий этой необычной операцией Lockheed полковник Джон Омер вместе с проверяющими генералами, делая облет территории и зная, что именно здесь расположен завод так и не смогли точно определить, где он находится. А пролетая над другим городком, который в Санта-Барбаре известная кинокомпания Warner pos спрятала производственные корпуса Douglas Aircraft, летчики, выполняющие задание так и не смогли найти аэродром, чтобы посадить самолет.

Такое изображение мирной идиллии было призвано запутать врага и не дать ему никаких шансов обнаружить стратегически важные объекты. | Фото: varlamov.ru.

К счастью, ни один из этих городков так и не пригодился, Япония не рискнула отправиться вглубь континентальной части Штатов, поэтому уникальные бутафорские постройки были демонтированы, оставшись запечатленными лишь на фотографиях и в кинохрониках. Но, тем не менее, они считаются одними из самых масштабных и успешных построек в истории военных технологий, ведь группе специалистов начиная от инженеров и заканчивая обычными художниками-декораторами, удалось продемонстрировать настоящий талант и превосходную смекалку, чтобы надежно спрятать целые промышленные гиганты.