О протестных выступлениях последних недель и ближайшего будущего

К сожалению, развитие внутриполитической ситуации в России вынуждает меня оторваться от работы над более фундаментальными сочинениями и вновь обратиться к оперативному анализу происходящего. Оперативному, но имеющему стратегическое значение, так как на карту опять поставлена судьба России. Проще говоря, весьма реальным становится повторение событий, аналогичных по своим последствиям событиям августа 1991 года и сентября—октября 1993 года.

В ближайшие недели и месяцы я намерен опубликовать серию «ТТ» — «Тезисов Третьякова», в которых будут проанализирована обстановка в стране во всех её важнейших составляющих. Сегодня — первая такая публикация.

Протестные выступления «либеральной оппозиции», имевшие место в последние недели в Москве, вполне заслуживают квалификации как провокаторские и, бесспорно, являются началом спланированной долгоиграющей кампании, нацеленной на президентские выборы 2024 года (и даже далее). Разработка и координация её ведётся из-за рубежа — организациями Михаила Ходорковского в сотрудничестве с соответствующими службами Запада, включая и практически все западные СМИ и СМИ стран, входящих в НАТО. Но это не означает, что внутриполитическая ситуация в России не способствует перспективе возможного успеха этой кампании, задуманной, бесспорно, не друзьями, а врагами России, и проводимой частично идейными, а частично невежественными и безыдейными оппонентами нынешней власти.

Речь в моих тезисах (этих и последующих) пойдёт не о защите власти, а о защите России, её национальных интересов, спокойствия её населения и её будущего.

Анализируя всю череду последних санкционированных и несанкционированных выступлений «либеральной оппозиции», должно признать, что фактически речь идёт о повторении «сценария 2011−2012», но в гораздо более продуманном, куда более масштабном, жёстком, бескомпромиссном и долгосрочном варианте.

Цели этого сценария и этой кампании многоплановы:

перманентная дискредитация институтов российской власти и избирательного процесса в России;

дискредитация Сергея Собянина как наиболее вероятного (по мнению многих экспертов) преемника Владимира Путина на посту президента России;

как наиболее вероятного (по мнению многих экспертов) преемника на посту президента России; дискредитация самого Владимира Путина, дабы понизить до минимума результат на выборах 2024 года любого кандидата, которого Путин назовёт своим преемником;

превращение к 2024 году молодёжи (в том числе и в первую очередь нынешних подростков) в самую активную избирательную силу страны;

проникновение представителей «либеральной оппозиции» во все выборные органы власти, а также в руководство учебных заведений (от средних школ до вузов) и федеральных СМИ;

в случае «счастливого стечения обстоятельств» — организация в Москве «киевского майдана».

Главными составляющими новой тактики и стратегии «либеральной оппозиции» являются:

непрерывность протестных действий: общество и власть должны постоянно испытывать давление этого протеста, а СМИ должны быть вынуждены постоянно информировать общество об этих действиях. Оптимальная периодичность действий — раз в неделю. В наиболее неблагоприятные периоды (зима) — не реже раза в месяц;

использование любых подходящих и даже не очень подходящих поводов для организации протестных действий;

максимальное вовлечение в протестные действия подростков с как можно более раннего возраста, в частности, с целью воспитания у них как у будущих избирателей устойчивых оппозиционных настроений, а также привычки участвовать в несанкционированных акциях и противостоять правоохранительным органам;

выработка «отсутствия страха» перед столкновениями с правоохранительными органами и воспитание устойчивой ненависти к последним;

максимальное вовлечение в протестные действия, с одной стороны, студентов и молодёжи вообще, а с другой деклассированных и асоциальных элементов любого возраста и любой политической ориентации;

политическое антивластное разнотравье: использование всего спектра протестных лозунгов — от левых до правых, но также и центристских из числа тех, которые могут быть квалифицированы как антибюрократические. Протестная «либеральная оппозиция» уверенно претендует на статус единственной защитницы всех «униженных и оскорблённых», а число таковых в России, увы, немало;

создание постоянно пополняемого «пантеона героев и героинь протеста», формирование когорты хорошо узнаваемых «лидеров протеста»: на месте любого осуждённого или уехавшего за рубеж «лидера» тут же должен появляться новый, а желательно — несколько новых;

использование любых методов, включая насильственные, провоцирующих власть на ошибки и вызывающих либо страх, либо сочувствие в обществе: привлечение представителей национальных меньшинств (пока этот ресурс задействован минимально), детей, беременных женщин, людей с психическими отклонениями, стариков, инвалидов, жертв судебного произвола; объявление голодовок, проведение актов физического самоистязания и суицидов. Нет сомнения, что в какой-то момент дойдёт дело и до принесения «сакральных жертв», кандидатуры которых уже готовятся (частью по их собственному желанию, частью «в тёмную»), а также, не исключено, что и терактов;

момент дойдёт дело и до принесения «сакральных жертв», кандидатуры которых уже готовятся (частью по их собственному желанию, частью «в тёмную»), а также, не исключено, что и терактов; подготовка провокаторов и искусственное создание провокаций — любого рода и любых (желательно максимальных) масштабов;

максимальное задействование для объяснения, оправдания и защиты протестующих, как официально и законно действующей адвокатуры, так и многочисленных явных и латентных представителей «либеральной оппозиции» во властных и околовластных органах, в т.н. правозащитных организациях, а также в оппозиционных СМИ и, естественно, в Сети, влияние которой на молодежь всё усиливается;

особым направлением является вовлечение непосредственно в протестные действия наиболее известных представителей творческой интеллигенции и богемной столичной тусовки, особенно тех, что по каким-то причинам (часто весьма сомнительным) обласканы властью и имеют доступ к федеральному телеэфиру, но в ещё большей степени — постоянное ангажирование их в публичную защиту и оправдание участников протестных действий и особенно «жертв полицейских репрессий». Стимулирование такого поведения представителей творческой интеллигенции, как правило, будет проводиться (уже давно проводится) приглашениями за рубеж на гастроли и для выступлений с лекциями, денежными грантами, победами на международных фестивалях, призами и премиями, вниманием зарубежных СМИ.

Протестное движение будет активно переносится из Москвы на другие города России. Санкт-Петербург и Екатеринбург фактически уже включены в него. Далее, скорее всего, последуют Новосибирск и другие университетские центры, а также крупнейшие моногорода и города, находящиеся в тяжёлой экологической ситуации.

Не следует надеяться, что сами протестные выступления и внимание к ним общества будут минимизированы «альтернативными» массовыми действиями и празднествами (типа «Фестиваля шашлыка») и постоянной апелляций к катастрофическому положению на Украине как результату «евромайдана». Одно не мешает другому и не вытесняется им. До поры до времени оба процесса будут идти параллельно, но в какой-то момент массы, «собравшиеся на праздник», могут слиться с протестными «массами».

Даже законные репрессивные контрдействия власти также не являются панацеей для минимизации протестных акций и введения их в русло легального (в разрешённых законом формах) протеста. Может произойти прямо противоположное, ибо каждое последующее жёстко подавленное нелегальное выступление в глазах многих будет легитимировать последующие такие выступления, а любые репрессии, даже в случае их абсолютной правомерности и законности, всегда будут трактоваться активистами этих выступлений как «полицейский террор» и будут приводить к росту, как минимум, симпатий к протестующим во всё большей и большей части общественное мнения.

Нарастание протестных действий, уже наблюдающееся и которое мы, безусловно, будем наблюдать в ближайшие годы, помимо их целенаправленной, хорошо финансируемой и отлично поддерживаемой информационно организации, вызвано целым рядом провалов во внутренней экономической и социальной политике. Действия власти (на разных уровнях) фактически каждый день создают поводы для возникновения даже стихийного протеста, не говоря уже о действиях тех, кто работает по плану и постоянно готов к профессиональной организации протестных действий. Самый яркий пример этого — последняя так называемая пенсионная реформа, непосредственным следствием которой стала, казалось бы, немыслимая ранее консолидация протеста обеспеченной и часто социально и культурно невежественной молодёжи с недовольством хорошо образованных (на фоне этой молодёжи) масс взрослых людей и людей преклонного возраста. (Эти провалы — тема для отдельных тезисов).

Помимо отмеченного в тезисе № 9, нужно сказать, что активность и масштаб протестных действий в последнее время являются явными свидетельствами проведения неправильной молодёжной, культурной, образовательной, информационной и кадровой политики, о чём тоже мне придётся говорить отдельно.

Глубокими изъянами страдает и проводимая политика «отношения к оппозиции и оппозиционерам». С одной стороны, постоянная и часто неразумная их дискредитация, а с другой — постоянное же заигрывание с некоторыми из лидеров и симпатизантов «либеральной оппозиции» в богемной и творческой среде, с их организациями и СМИ. (См. мои следующие тезисы «Об оппозиции»).

Наконец, необходимо признать, что оппозиция всех мастей, кроме так называемой системной оппозиции, научилась умно, а часто и справедливо использовать все изъяны нынешнего политического режима и существующих как демократических, так и особенно квазидемократических процедур. Политическая реформа в России назрела и оттягивание её приведёт лишь к тому, что осуществляться она будет под давлением и — что самое опасное — по лекалам тех, кто сегодня выходит на улицы, включая прямых провокаторов и идейных врагов России. (И это — тема отдельных тезисов).

Источник: https://nstarikov.ru/club/107435