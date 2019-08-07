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Советские проекты, которые могли полностью изменить СССР

21:53. 7 августа 2019 Просмотров - 154 Один комментарий Опубликовал:


Мы могли бы жить совсем в другой стране, по уровню комфорта, достатка и свобод. С развитой экономикой и научно-технической сферой. И поводов для гордости за свою Родину было бы гораздо больше.

Всего лишь несколько проектов, будь они доведены до конца и масштабированы на всю страну, могли бы полностью изменить СССР.


«Советский интернет»

К 1990 году управление советской экономикой могло быть полностью компьютеризировано. Как минимум 50 тысяч ведущих промышленных предприятий и еще почти столько же крупных сельхоз производств планировалось связать воедино посредством компьютерных сетей.

Задача построения «Красного интернета» – Общегосударственной автоматизированной системы управления экономикой (ОГАС) была поставлена Председателем Совмина А. Н. Косыгиным еще в ноябре 1962 года. При этом, первые наброски такой системы появились еще до начала американских работ над ARPANET (заработал в 1969 г.) предтечи современного «буржуйского» Интернета.

Работами руководил всемирно известный математик и кибернетик Виктор Глушков. Первые вычислительные центры будущей сети, которая объединяла бы управление армией и народным хозяйством, уже строились в Москве и Ленинграде.

В Советском союзе были созданы свои персональные компьютеры и серверы. Разработаны протоколы передачи информации и дружественные пользовательские интерфейсы. Впервые гипертекст, система ссылок, которая была положена в основу интернета, предложена была в СССР. Отдельные элементы системы существенно опережали свое время, например, внедрение безбумажного документооборота.

Все это напоминает современные автоматизированные системы, «1С», «ПАРУС», «ГАЛАКТИКА», только не в масштабе отдельных предприятий, а всей страны.

ОГАС позволил бы более эффективно управлять народным хозяйством, поставить под контроль гигантские ресурсы, решить множество проблем которые экономика уже начала испытывать. В частности и дефицит товаров народного потребления. Однако, проект был реализован лишь частично — в виде автоматических систем управления на предприятиях. Но частичные методы проблемы не решили.

Но как отмечает американский историк Бенджамин Питерс, СССР не смог построить интернет не столько из-за нехватки технологий, сколько из-за невозможности протолкнуть столь масштабный проект через все ведомства, интересам которых он противоречил».

Советский «Синкансэн». Скоростное железнодорожное движение

К созданию скоростных поездов в СССР приступили в середине 60-х годов, вскоре после того как Японии удалось запустить первую линию Синкансэн.

В общей сложности, в разработке и создании первого скоростного советского электропоезда ЭР200 участвовали коллективы более 50 научно-исследовательских институтов, проектных организаций и заводов. Опытный состав из 6 вагонов (2 головных и 4 моторных) вышел из ворот Рижского вагоностроительного завода в декабре 1973 года. Однако запуск скоростного движения в стране постоянно откладывался. Сначала его обещали сначала к 1977 году (к принятию брежневской Конституции), затем – к московской Олимпиаде 1980 года.


ЭР-200/© ТАСС

Первый скоростной поезд, полностью разработанный и построенный в СССР отправился в свой первый рейс из Ленинграда в Москву только 1 марта 1984 года. К этому времени скоростные поезда эксплуатировались уже в трех странах – Японии, Италии и Франции.

Проект ЭР-200 должен был стать переходным. В будущем планировалось создание более совершенных скоростных поездов. А следом новые маршруты, которые связали бы всю большую страну.

Советские шаттлы


Запуск корабля "Байкал" в представлении художника / © Вадим Лукашевич

«Буран» стал вершиной технической мысли. Но мало кто знает что, так же как и у США («Колумбия», «Челленджер», «Дискавери», «Атлантис», «Индевор»), СССР планировал создать серию космических челноков.

Кроме «Бурана» должны были полететь:

«Буря», второй летный экземпляр первой серии орбитальных кораблей создаваемых в рамках советской космической программы «Буран». Был практически подготовлен к космическому полету в 1992 году. Степень готовности – 95-97 %. В своем первом полете должен был отправиться к станции «Мир».

«Байкал», он же «Изделие 2.01», «Буран 2.01» третий летный экземпляр орбитального корабля. «Байкал» создавался для более сложных и длительных (многодневных) полетов чем «Буран». Его полет был намечен на 1994 год. На момент прекращения строительства (1993 год) степень готовности изделия оценивалось в 30—50 %.

Было так же заложено еще два, на тот момент «безымянных» изделия, «2.02» (готовность 10—20 %) и «2.03» (задел уничтожен в цехах Тушинского машиностроительного завода).

Сверхзвуковые пассажирские авиалайнеры


Ту-144, бизнес и эконом класс /© ТАСС

Ту-144 — главное чудо советского авиастроения. Первый в мире сверхзвуковой самолет, предназначенный для перевозки пассажиров. Первый испытательный полет Ту-144 совершил 31 декабря 1968 года, на два месяца раньше «Конкорда». Он мог перевозить от 120 до 150 пассажиров либо до 15 тонн груза на расстояние 3500 км с небывалой для пассажирских самолетов скоростью 2500 км/ч. Свой первый регулярный рейс «Москва – Алма-Ата» Ту-144 совершил 1 ноября 1977 года. Выпущено было 16 единиц Ту-144. Сегодня осталось 8 единиц, которые либо находятся на хранении, либо попали в музеи.

Как, оказалось, создать сверхзвуковой пассажирский лайнер не так сложно, как создать сверхзвуковую гражданскую авиацию и отрасль соответствующих авиаперевозок.

«Сталинский» план преобразования природы

Поворот сибирских рек на юг, сегодня воспринимается не иначе как одиозный, однако в СССР были и куда более разумные планы изменения климата и ландшафта.

Не имеющая аналогов в мировой практике программа научного регулирования природы, разработанная на основе трудов выдающихся русских агрономов, вошла в историю как «Сталинский план преобразования природы».


Подобно Великой китайской стене "Сталинские" лесополосы видны из космоса /© Яндекс.Карты

В 1948 году, когда Европа еще восстанавливала хозяйство от последствий разрушительной войны, в СССР по инициативе И.В. Сталина вышло постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР».

Согласно плану, началось грандиозное наступление на засуху путем посадки лесозащитных насаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов.

Звучит сухо, но за 15 лет было создано 8 крупных государственных лесозащитных полос общей протяженностью свыше 5 300 километров. На полях колхозов и совхозов созданы защитные лесонасаждения общей площадью 5 709 тысяч гектаров и уже к 1955 году в колхозах и совхозах построено 44 228 прудов и водоемов. Была начата большая программа по созданию оросительных систем.

Однако, после 1953 года, по понятным причинам, выполнение плана было свернуто. Многие лесополосы были вырублены, несколько тысяч прудов и водоемов, которые предназначались для разведения рыб, были заброшены. По указанию Н. С. Хрущева, созданные в 1949-1955 годах полтысячи лесозащитных станций были ликвидированы.

Если бы план удалось реализовать, по оценкам специалистов, урожая собранного с площади свыше 120 миллионов гектаров, защищенных от капризов природы, хватило бы, чтобы прокормить половину жителей Земли.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9076090.html

Метки: история ссср, наука, техника

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