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«Мы разные – мы равные»: Артек объединяет детей мира

17:01. 7 августа 2019 Просмотров - 20 Нет комментариев Опубликовал:

В Артеке завершилась восьмая смена 2019 года «Мы разные – мы равные», на которой отдыхали ребята из 76 стран.
 Артек
Почти 3500 ребят собрались на «Артек-Арене» на прощальный вечер. Смену проводили концертными номерами и чествованием победителей конкурса вожатых. Прощаясь с «Артеком», дети дали друг другу клятву быть верными идеалам дружбы.

Итоги насыщенной событиями восьмой смены в торжественной речи подвел врио директора МДЦ «Артек» Константин Федоренко. Она была посвящена культурному многообразию. Концептуально организаторы сравнили налаживание связей между участниками с постройкой дома, где все говорят на разных языках, танцуют разные танцы, готовят разную пищу, но в то же время в нем царит взаимопонимание и взаимоподдержка.

За 20 дней смены артековцы посмотрели спектакль «Театральные сказки» с участием Илзе Лиепа и детских хореографических коллективов из разных городов России, побывали на премьере фильма «Волшебник», приняли участие в шахматном турнире и спортивных соревнованиях, провели фестиваль национальных культур и многое другое. Самым активным артековцам, ставшим победителями научных, спортивных и творческих соревнований, вручили знаки общественного признания «Звезда Артека». Кроме того, на прощальном концерте наградили лучших вожатых от каждого из лагерей центра.

Напомним, что на сегодня МДЦ «Артек» является крупнейшим центром отдыха и развития детей. Вся инфраструктура была восстановлена в течение 5 лет, и на сегодня посещаемость лагеря опережает показатели периода расцвета «Артека» в прошлом.

В июле журналисты со всех регионов России смогли оценить проделанную работу в рамках организованного в МДЦ пресс-тура. На территории «Артека» функционирует 9 детских лагерей («Лазурный», «Янтарный», «Хрустальный», «Морской», «Речной», «Озерный», «Лесной», «Полевой» и «Кипарисный»), а также Дворец спорта, 3 открытых бассейна с горками, современный скалодром, верёвочный парк, центральный стадион на 7000 мест и прочая инфраструктура. Артековцы проживают в комфортных отремонтированных корпусах. В течение дня для них организовано вкусное и полезное комплексное питание по принципу «шведский стол» с повышенным содержанием свежих фруктов и овощей. Помимо этого, у «Артека» есть собственная школа, аттестованная по федеральным стандартам. С детьми ежедневно занимаются почти 300 учителей и 500 вожатых, которые регулярно повышают уровень своей квалификации.

В текущем году при поддержке 92 партнерских организаций «Артек» организует для своих участников 120 образовательных программ художественной, технической, туристической и социальной направленности. Следующая, девятая смена, будет называться «Артековская робинзонада», ее посвятят физической культуре и туризму.
 

Метки: Артек, дети, лагерь

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