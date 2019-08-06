Боитесь ли вы ядерной войны?
14:33. 6 августа 2019 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Результаты опроса ВЦИОМ на тему угрозы ядерной войны. Опрос очевидно прицепили к хайповой теме с выходом США из договора ДРСМД, который очевидно подстегнет гонку ракетно-ядерных вооружений, которая медленно, но неотвратимо уже раскручивается.
Почти 80% населения не слишком беспокоится по этому поводу.
Куда как интереснее, что 21% оказались не в курсе, что США применяли ядерное оружие против Японии.
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9837 – полностью исследование тут
Исходя из заявлений сторон, в ближайшие годы ожидать перезаключения договора между США и РФ вряд ли стоит. Участие в новых договоренностях Китая и вовсе выглядит невероятным. Попытки РФ договориться о моратории на развитие ракетных вооружений без договора, на мой взгляд успеха не возымевают, потому что США это просто не выгодно – не для того Вашингтон последовательно разрушал текущую архитектуру ракетно-ядерной безопасности, чтобы нажать на тормоз и ввести мораторий. Впрочем, Россия все равно будет это предлагать, чтобы в глазах остального мира (кроме той части, которая подчиняется США) выглядеть стороной, которая выступала за ограничение ракетно-ядерных вооружений, педалируя тему виновности США.
В ближайшие месяцы ожидается массированная информационная кампания посвященная выходу США из СНВ-3, но так, чтобы в этом тоже была "виновата" Россия. Уверен, формальный повод для этого будет найден.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5188016.html