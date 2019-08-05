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Взрывы на военных складах под Красноярском, начата эвакуация населения (+ФОТО, ВИДЕО)

15:50. 5 августа 2019 Просмотров - 450 2 коммент. Опубликовал:
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СРОЧНО: Взрывы на военных складах под Красноярском, начата эвакуация населения (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Пожар и взрывы начались на складах с боеприпасами, расположенными на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края.

Пользователи соцсетей публикуют кадры, снятые ими с расстояния в несколько километров.

Сообщается, что в ближайших к эпицентру взрывов домах выбиты стёкла, люди спешно покидают дома, местные власти начали эвакуацию жителей ближайших к воинской части населённых пунктов.

«Русская Весна» следит за развитием ситуации под Ачинском.

ОБНОВЛЕНО

15:05. Власти Ачинска рекомендуют жителям «сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону деревни Каменка», где расположена воинская часть 74008.

«По информации МЧС угрозы для жизни и здоровья жителей Ачинска нет», — подчеркнули в администрации города.

15:10. В настоящее время в горадминистрации Ачинска идёт экстренное заседание штаба. Прорабатываются вопросы о готовности приёма больницами возможных пострадавших, проверяется наличие койкомест, запасы крови, обсуждаются вопросы привлечения транспорта для эвакуации.

15:20. Пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщает, что в воинской части 74008 произошло возгорание на хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Личный состав склада эвакуирован.

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СРОЧНО: Взрывы на военных складах под Красноярском, начата эвакуация населения (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
СРОЧНО: Взрывы на военных складах под Красноярском, начата эвакуация населения (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
СРОЧНО: Взрывы на военных складах под Красноярском, начата эвакуация населения (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1565005045

Метки: Новости

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