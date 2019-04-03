Кровавый путь за железный занавес

Впервые угнать самолет в Советском Союзе попытались в 1964 году. Инцидент произошел в Молдавии. Два преступника решили с помощью крылатой машины перебраться на Запад, но их затея провалилась. Спустя шесть лет в Ленинграде 16 евреев под руководством Марка Дымшица решили вернуться на историческую родину. Их арестовали на летном поле. А вот следующая попытка оказалась вполне успешной.

«Рай для антикоммунистов»



Родившись в 1924 году в свободной стране, литовец Пранас Бразинскас в штыки принял советскую власть. А к окончанию Второй Мировой он засветился во вспомогательных войсках фашистов. Но никакого наказания не понес, поскольку это сотрудничество правоохранительные органы посчитали незначительным.



После войны он сотрудничал с литовскими «лесными братьями», поставляя им оружие. При этом лично в боевые действия не ввязывался. Неизвестно, чем бы закончился этот «союз», если бы не случайность. Один из «братьев» по ошибке убил отца Пранаса и тот порвал все связи.



Затем он работал заведующим складом хозтоваров. Но проворовался и получил год исправительных работ. В 1965 году Пранас уже «удостоился» более серьезного наказания – пять лет колонии общего режима. Причина – хищение социалистической собственности. Весь срок он не отсидел, был условно-досрочно освобожден через три года. Понимая, что еще раз можно уже так легко не отделаться, Бразинскас женился, взял фамилию супруги (Корейво) и вместе с тринадцатилетним сыном перебрался в узбекистанский город Коканд. А там развернул деятельность черного рынка. Благодаря литовским связям он закупал в Прибалтике запчасти для машин, ковры и многое другое, а затем уже перепродавал в Узбекистане.



В 1970 году Пранас попал под прицел КГБ. Следователи начали раскапывать его историю со времен войны. Всплыли факты о причастности к казни евреев в 1944 году, а также к убийству представителя правоохранительных органов. Кстати, эти обвинения доказаны так и не были. Но еще до этого Бразинскас и его сын Альгирдас решили сбежать из СССР.



Готовились они тщательно: раздобыли несколько тысяч долларов, оружие и офицерскую форму. В качестве транспорта выбрали самолет.



Пятого октября настал день Х. Спустя десять минут после взлета, Пранас в форме капитана советской армии подозвал бортпроводницу и велел передать конверт командиру экипажа. В письме было сказано, что лететь нужно необходимым маршрутом, а кара за непослушание – смерть. Интересна подпись: «Оргкомитет свободной Европы, генерал Крылов, податель приказа – председатель кооператива «свободная Литва», боец за свободу». Как только Надежда Курченко взяла конверт, Бразинскасы объявили пассажирам самолета, что здесь больше нет советской власти. Бортпроводница закричала: «Нападение!» и Пранас выстрелил в нее.



С хладнокровием у Бразинскосов все было в порядке. То, что они специально ранили (тем самым обездвижив) командира экипажа, бортмеханика и штурмана говорит о многом. Невредимым остался лишь второй пилот Сулико Шавидзе. Именно он должен был доставить литовцев в Турцию.



На подлете к Трабзону Шавидзе подал сигнал SOS, так что советских «гостей» уже ждал спецназ. Но Бразинскасы добровольно сложили оружие и сдались. А дальше началось самое интересное.



Турецкие врачи оказали помощь раненым, а представители властей предложили пассажирам… остаться в Турции! Но все ответили отрицательно. В этот же день турки сообщили, что не собираются выдавать Бразинскасов. Брежнева такая новость возмутила, и он лично переговорил с министром обороны Гречко насчет возможности выкрасть литовцев. Более того, специальная группа даже перешла советско-турецкую границу и добралась до Трабзона, но было поздно. Самолет уже улетел обратно, а Бразинскасов посадили в местную тюрьму.



Обстановка накалилась. Турки не хотели идти на открытый конфликт с Союзом, поэтому вместо политического убежища «влепили» Пранасу 8 лет тюрьмы, а Альгирдасу – два года. Причем содержались они в комфортных условиях.

Бразинскасы







Спустя четыре года в Турции объявили всеобщую амнистию и Пранас из тюрьмы переехал жить в Стамбул (тюремное заключение заменили на домашний арест). Туда же перебрался и его сын. А аренду жилища Бразинскасам оплачивали литовские активисты из США.



Понимая, что как только срок ареста истечет, Пранаса и его сына придется отдать КГБ, турки решили провернуть «финт ушами». В июне 1976 года Бразинскасы пропали в первый раз. Обнаружили их журналисты довольно быстро, причем в посольстве США. Дабы сгладить ситуацию литовцев поместили в больницу с гипертоническим кризисом. И оттуда они вскоре исчезли.



Литовцы «всплыли» в конце сентября того же года уже в Нью-Йорке. Позже удалось установить, что доставили их туда спецслужбы Венесуэлы. По первоначальному плану Бразинскасы должны были затеряться в Канаде, но получилось иначе. Сначала они попали под программу защиты свидетелей, разжились новыми документами и поселились в городе Санта-Моника, что в Калифорнии. Выбор на этот населенный пункт пал не случайно, там была очень сильная литовская диаспора. Кстати, едва вступив на землю Америки, Бразинскас-старший выдал: «Вот он настоящий рай для антикоммунистов».



Новые документы помогли лишь временно, вскоре уже весь мир знал, что Уайты – это литовские террористы Бразинсказы. Конечно же, СССР потребовал выдать их, но получил отказ.



Постепенно американская жизнь Бразинскасов начала налаживаться. Отец первое время трудился маляром, а потом решил «вспомнить прошлое» и стал совладельцем оружейного магазина. Сын же работал бухгалтером в страховой компании. Он даже женился на американке. А вскоре Альгирдас написал книгу о том, как они с отцом боролись за освобождение Литвы, угоняли самолет и как тяжело живется прибалтам при коммунистах.



И если на младшего Бразинскаса жизнь за океаном повлияла положительно, то старший даже там не смог избавиться от внутренних демонов. Ему все время казалось, что агенты КГБ следят за ним и ждут лишь подходящего момента для похищения. Со временем мания преследования лишь обострилась.



История Бразинскасов подошла к логичному финалу в 2002 году. Сын зашел в гости к отцу, а тот принял его за советского агента и попытался застрелить. Альгирдас перестарался с самообороной, убив отца гантелей. Правда, суд вынес ему суровый приговор – 16 лет тюремного заключения. А все потому что Альгирдас обратился в полицию не сразу, а лишь спустя сутки.



В Лондон!



Вокруг семьи Овечкиных, захвативших самолет 8 марта 1988 года, долго стояла шумиха. Спустя год после трагических событий на экраны вышел документальный фильм «Жили-были «Семь Симеонов». А в 1999 – художественная картина «Мама». Хоть имена, фамилии и многие факты были изменены, все равно было понятно, история чьей семьи легла в основу фильма. В том же году с выжившими Овечкиными встречался корреспондент «Московского комсомольца».



Принято считать, что успешный и знаменитый джазовый ансамбль «Семь Симеонов» решился на побег из Союза после выступления в Японии. Есть еще неподтвержденная версия (об этом вроде бы рассказал кто-то из Овечкиных на допросе), что им предложили выгодный контракт в Англии. Поэтому-то они и решили убежать в Лондон. Тогда ни кто знал, что до развала самого Союза осталось всего три года…



Одиннадцать детей воспитывала одна мать Нинель Сергеевна. Она-то и разглядела незаурядный музыкальный талант у своих сыновей: Александра, Дмитрия, Игоря, Василия, Олега, Михаила и Сергея. В 1983 году они стали ансамблем «Семь Симеонов».



Захват самолета Овечкины планировали больше полугода, тщательно продумывая каждую мелочь. Сбежать в Лондон должны были сама Нинель Сергеевна и десять ее детей. В план не была посвящена лишь дочь Людмила, которая к тому времени уже вышла замуж и жила отдельно.

Семь Симеонов





На самолет рейса Иркутск - Ленинград ватага Овечкиных с бомбами и оружием попала без проблем, сказалась популярность ансамбля. И поначалу все было тихо. Но после того как Ту-154 совершил дозаправку в Кургане, захватчики решили действовать. По стандартной схеме они передали записку с требованиями направиться в Лондон пилотам через бортпроводницу. Те, связались с землей и стали ждать указаний КГБ. С «Симеонами» пытались договориться, но Овечкины отказывались идти на уступки. В конце концов, бортинженеру Иннокентию Ступакову удалось убедить Нинель Сергеевну и ее детей в том, что самолету нужна дозаправка. Только захватчики поставили условие – посадить крылатую машину не на территории СССР. И пилоты взяли курс на город Котка, что в Финляндии. Конечно, лететь в соседнюю страну никто не собирался. По указаниям с земли самолет посадили на военном аэродроме под Ленинградом. Когда Овечкины догадались об обмане, то сначала застрелили бортпроводницу Тамару Жаркую, а потом попытались прорваться в кабину пилотов. В этот момент начался штурм. В итоге погибло девять человек: три пассажира, бортпроводница, Нинель Сергеевна и четверо ее сыновей. Причем, Овечкины пали не от пуль сотрудников милиции. Сначала они попытались покончить с собой, взорвав бомбу. Но от взрыва погиб один Александр, а самолет загорелся. Тогда Василий поочередно выстрелил в мать и двоих братьев, а после – в себя…



Из оставшихся в живых Овечкиных только Ольга и Игорь попали под суд, остальные были слишком юными. Им дали шесть и восемь лет соответственно. А детей забрала на попечение сестра Людмила, которая о захвате ничего не знала.



«Полет за возмездием»



Аналог событий из американского боевика «Воздушная тюрьма», произошел и в Советском Союзе, только на семь лет раньше, девятнадцатого августа 1990 года. В этот день в СССР отмечали праздник Воздушного флота. И, конечно, никто из пилотов Ту-154 и догадаться не мог, что перелет из Нерюнгри в Якутск закончится «путешествием» в Пакистан.



Тогда в том, что вместе с пассажирами летели и заключенные, ничего необычного не было. Распространенная, так сказать, практика. Главное, чтобы между ними была дистанция. пятнадцать «жителей» СИЗО должны были охранять лишь три охранника. Они хоть и были вооружены, но патроны в пистолетах были холостыми. Более того, заключенным разрешили пронести с собой вещи и их, конечно же, никто не удосужился проверить. В общем, ситуация для захвата самолета сложилась самая благополучная.



Спустя несколько минут после взлета, бандиты объявили о захвате воздушного судна. Обезвредить конвой оказалось простой задачей. А стюардессе Татьяне Шафаргалиевой была передана записка: «Девочки! Передайте командиру… взорвем все… только без паники. Прошу прощения, но у нас нет другого выхода. Лучше смерть, чем такая жизнь».



Сначала захваченный самолет вернулся в Нерюнгри. Экипаж к тому времени успел предупредить милицию о случившемся. Поэтому их там ждали. После переговоров бандиты освободили всех женщин и детей, а также нескольких мужчин. Взамен они получили автоматы, пистолеты, бронежилеты и рации. Преступники просили еще парашюты, но тогдашний начальник отдела КГБ Нерюнгри Сергей Шестаков объяснил, что Ту-154 не предназначен для прыжков, он летит на слишком большой высоте. Кстати, несколько захватчиков передумали бежать из Союза, поэтому добровольно сдались. После этого самолет сначала отправился в Красноярск (там была произведена дозаправка), а потом в Ташкент. В этом городе Ту-154 ждала московская антитеррористическая группа «Альфа». К штурму уже все было готово, но в последний момент руководство дало отбой.



Переночевав в столице Узбекистана самолет вновь поднялся в небо. Преступники, ориентируясь по карте, решили, что садиться нужно в пакистанском городе Карачи. Интересно то, что местные власти отказались дать разрешение на посадку, и летчикам пришлось более полутора часов кружить над аэродромом. В конце концов, горючее стало заканчиваться, и самолет пришлось сажать без согласия и под угрозами применить системы ПВО. После посадки захватчики сдались пакистанским правоохранительным органам, не предполагая, что их ждет впереди…

Арестованные пакистанскими властями угонщики



Ту-154 отправился обратно, а заключенных отвезли в местную тюрьму. Спустя неделю они узнали, что в Пакистане за угон самолета наказание одно – смертная казнь. Суд приговорил их к повешению. Один из бандитов, Сергей Сапов, решил не дожидаться кары и повесился сам. Учитывая, что пакистанские тюрьмы отличались суровыми условиями содержания, вскоре не стало еще двух захватчиков.



Остальные держались и, надеясь на чудо, стали изучать местный язык. А двое – Исаков и Боблов, решились на принятие мусульманства.



Прошло пять лет. Верховный суд Пакистана, словно вспомнив о бандитах из Союза, принял решение заменить повешение на пожизненное заключение. Но вскоре и этот приговор был смягчен. Заключенным нужно было отсидеть «всего лишь» четырнадцать лет. Все это время сначала СССР, а потом и Россия пытались добиться выдачи преступников. Но случилось это лишь в 1998 году, когда власти Пакистана объявили амнистию в честь пятидесятилетия независимости государства.



Бывшие советские, а теперь уже российские, преступники вернулись домой. В Пакистане остались лишь два захватчика – родом из Украины (как дальше сложилась их жизнь – неизвестно). Да и то, потому что у власти тогда решили не тратить лишние деньги на перелет. И, наверное, им повезло. Поскольку в России суд Якутии вынес захватчикам строгий приговор – по пятнадцать лет заключения.



Этот угон тоже не остался без внимания. В 1991 году был снят документальный фильм «Полет за возмездием», а в 2007 году об этом вспомнил телеканал НТВ и создал картину «Воздушная тюрьма». Ту-154 отправился обратно, а заключенных отвезли в местную тюрьму. Спустя неделю они узнали, что в Пакистане за угон самолета наказание одно – смертная казнь. Суд приговорил их к повешению. Один из бандитов, Сергей Сапов, решил не дожидаться кары и повесился сам. Учитывая, что пакистанские тюрьмы отличались суровыми условиями содержания, вскоре не стало еще двух захватчиков.Остальные держались и, надеясь на чудо, стали изучать местный язык. А двое – Исаков и Боблов, решились на принятие мусульманства.Прошло пять лет. Верховный суд Пакистана, словно вспомнив о бандитах из Союза, принял решение заменить повешение на пожизненное заключение. Но вскоре и этот приговор был смягчен. Заключенным нужно было отсидеть «всего лишь» четырнадцать лет. Все это время сначала СССР, а потом и Россия пытались добиться выдачи преступников. Но случилось это лишь в 1998 году, когда власти Пакистана объявили амнистию в честь пятидесятилетия независимости государства.Бывшие советские, а теперь уже российские, преступники вернулись домой. В Пакистане остались лишь два захватчика – родом из Украины (как дальше сложилась их жизнь – неизвестно). Да и то, потому что у власти тогда решили не тратить лишние деньги на перелет. И, наверное, им повезло. Поскольку в России суд Якутии вынес захватчикам строгий приговор – по пятнадцать лет заключения.Этот угон тоже не остался без внимания. В 1991 году был снят документальный фильм «Полет за возмездием», а в 2007 году об этом вспомнил телеканал НТВ и создал картину «Воздушная тюрьма».

Источник: https://topwar.ru/154499-krovavyj-put-za-zheleznyj-zanaves.html