Два дня назад главной новость стало известие о том, что «7 октября в Рязанской области на складе хранения боеприпасов Западного военного округа (ЗВО), расположенном в лесу в районе поселка Желтухино произошел пожар». Так она была выложена на ленты новостей. Как обычно, журналисты в ней много напутали.

Во-первых, объект пожара находил не рядом с деревней Желтухино, а у посёлка Желтухинский (7 километров южнее), а ещё точнее — у деревни Шелемишевские Хутора, непосредственно примыкающей к складам. А точнее к бывшему 97-у арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления в/ч 86741. Официально арсенал был ликвидирован 6 сентября 2013 г. но после этого на нём продолжились работы по утилизации боеприпасов с истёкшими сроками хранения.

Во-вторых, заявления некоторых СМИ о том, что склады не действовали и были оставлены военными, мягко говоря, не достоверны. Возможно, кто-то всерьёз считает, что можно просто бросить в лесу несколько тысяч тон боеприпасов, повесить замок и уйти? Но это бред! База утилизации действующая! И она, пока по непонятной ещё причине, взлетела в воздух. К сегодняшнему дню пожар потушен и ведётся проливка с воздуха водой её территории перед началом работы сапёров.

Безусловно, мы скоро узнаем причину этого ЧП, а пока обратимся к прошлому. К сожалению, история взрывов складов и арсеналов в современной России весьма длинна и удручающая. Только за 12 последних лет лет произошло семнадцать крупных инцидентов, ставших достоянием общественности. А всего с 1991 года таких пожаров и взрывов произошло более тридцати.

2008 г.

23 мая в Лодейно-Польском районе Ленинградской области возник пожар на складе боеприпасов, расположенном рядом с военным аэродромом 6-й армии ПВО и городом Лодейное Поле. Согласно экспертизе, проведенной во время расследования ЧП, пожар возник из-за непотушенного сигаретного окурка.

2009 г.

13 ноября в Заволжском районе Ульяновска при проведении работ по утилизации боеприпасов на складе в воинской части «31 Арсенал» ВМФ начался пожар и последующая детонация боеприпасов. Всего взорвалось более 40 тонн артиллерийских снарядов.

23 ноября там же произошёл новый взрыв, произошедший при погрузке поврежденных во время пожара снарядов. Погибло восемь военнослужащих, двое получили ранения.

14 сентября в городе Карабаш Челябинской области произошло возгорание склада с боеприпасами, предназначенными для списания.

2010 г.

28 октября возник пожар на складах с боеприпасами на территории одной из частей Дальневосточного военного округа в Амурской области.

2011 г.

2 июня 2011 года в Удмуртии, в арсенале артиллерийских боеприпасов Центрального военного округа близ поселка Пугачево (Малопургинский район), возник пожар, в результате которого сдетонировало больше 100 тонн боеприпасы.

26 мая 2011 года на территории военного арсенала Минобороны России около посёлка Урман (Иглинский район Башкирии) произошел крупный пожар, сопровождавшийся разлетом и взрывами боеприпасов.

2012 г.

18 мая 2012 года на складе артиллерийских снарядов в Приморском крае произошел пожар с последующим взрывом боеприпасов.

11 июня 2012 года близ посёлке Колтубановский (Бузулукский район Оренбургской обл.) на складах воинской части возник пожар, вызвавший взрыв боеприпасов.

9 октября 2012 года на военном полигоне близ станции Донгуз (Оренбургская обл.), где велась подготовка к утилизации снарядов, в результате возгорания упаковочной тары взорвалось 4 тыс. тонн боеприпасов.

2013 г.

8 июня 2013 года в Самарской области на Приволжском государственном испытательном полигоне близ Чапаевска возник крупный пожар, повлёкший целую серию взрывов. На полигоне в этот момент находилось более 10,5 млн снарядов.

2014 г.

29 апреля 2014 года серия взрывов инженерных боеприпасов на территории войсковой части близ села Большая Тура (Карымский район Забайкалья).

2015 г.

3 июня 2015 года при утилизации пороха на бывших Центральных окружных складах артиллерийского вооружения Центрального военного округа на окраине поселка Урман (Иглинский район Башкирии) произошел пожар и взрыв.

2016 г.

28 сентября 2016 года на территории военной части близ посёлка Туганы (Кингисеппский район Ленинградской обл.) при проведении утилизации боеприпасов произошел взрыв.

2018 г.

16 мая 2018 года на территории бывшего военного арсенала близ пос. Пугачево в Удмуртии произошел пожар, повлекший детонацию боеприпасов.

2019 г.

5 августа 2019 года пожар и взрывы произошли в хранилище пороховых зарядов к боеприпасам Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа близ д. Каменка в Ачинском районе Красноярского края.

И уже в этом году, 9 мая 2020 года на технической территории бывшего арсенала близ Пугачева в Удмуртии возникло возгорание сухой травы, после чего там начали происходить одиночные взрывы малокалиберных боеприпасов.

И вот теперь Шелемишские хутора под Рязанью.

У каждого из этих ЧП своя история и своя причина. Очень часто это обычный человеческий фактор, пренебрежение правилами безопасности при работе с боеприпасами, а то и просто неумение с ними обращаться, как например, в случае со взрывом под Ачинском, где солдат при разгрузке просто уронил снаряд на бетон. Но есть и объективная причина — огромное накопление на складах и арсеналах боеприпасов с истекшими сроками хранения.

Необходимо понимать, что любой боеприпас имеет срок хранения, по истечению которого, его эксплуатация становится опасной. И не важно, патроны ли это к стрелковому оружию, или снаряды для артиллерийских систем, танковых пушек, ракеты ПТУР, РСЗО, зенитные или оперативно-тактические ракеты — у всего есть определённый срок эксплуатации, после истечения которого необходимо, так называемое, «освежение запасов», когда боеприпасы с истекающим сроком годности, либо расстреливаются в процессе боевой подготовки, либо возвращаются на заводы для утилизации, а вместо них на склады поступают новые. Тут надо уточнить, что почти все современные боеприпасы имеют долгий срок хранения. Почти все поступают в герметичных упаковках (цинковые ящики для стрелкового оружия, контейнеры для ракет и т. д.), защищенных от проникновения влаги и коррозии. В среднем срок хранения цинка с патронами 15 — 20 лет, а ракет до 15 лет.

Ещё в 80-е годы прошлого века утилизация устаревших боеприпасов, а на складах хранились миллионы снарядов для орудий ещё эпохи Первой мировой войны, стала проблемой, которую планировалось решить за 10 лет, начиная с 1991 года. Но после распада Союза, в 90-е годы, утилизация не только не началась, а была почти полностью свёрнута. У армии просто элементарно не было на это денег. Новые боеприпасы ещё какое-то время по контрактам поступали, но вот утилизации старых запасов не проводилось вообще. В итоге, к началу 2000-х на складах и арсеналах накопилось, по меньшей мере, 6 миллионов тонн таких «просроченных» боеприпасов. В конце 2008 года, под руководством нового министра обороны Сердюкова в ВС РФ начался переход на «новый облик», при этом расформировывались сотни частей и соединений. В результате этого, к концу 2009 года, к уже имеющимся запасам устаревших боеприпасов, прибавилось огромное количество складов, оставшихся от расформированных частей, соединений и объединений, а на них огромное количество боеприпасов, перемещать которые, было признано не целесообразным, и их тоже списали на утилизацию. Основным методом этой утилизации стал обычный подрыв, когда на специальных полигонах выкладывались десятки и сотни тонн таких боеприпасов и устраивались взрывы, равные по мощности взрывам тактического ядерного оружия. Таким способом, с 2010 по 2012 год было ликвидировано 3,4 млн тонн снарядов, ракет, патронов, мин.

Надо сразу сказать, что это была настоящее уничтожение бюджетных денег, в ходе которого на воздух взлетели многие миллиарды рублей.

Во всех развитых странах, отправленные на утилизацию, боеприпасы возвращают на заводы производители или на специальные базы демонтажа? Потому, что в каждом патроне, снаряде или ракете находится ценнейшее сырьё, которое может быть использовано в промышленности. Это миллионы тонн цветных металлов — меди, латуни, цинка. Это пороха и дорогостоящая взрывчатка. В сложных изделиях — ракетах, ПТУРах, управляемых боеприпасах есть серебро, золото и платина. Это десятки грамм, которые складывались в килограммы и тонны! Это различные электронные устройства, которые возможно эксплуатировать повторно после восстановления, или продавать на гражданском рынке. В общем, списанные боеприпасы это настоящий «клондайк», который в сердюковские годы просто взлетал на воздух со скоростью 2 млн тонн в год!

С назначением на должность министра обороны Сергея Шойгу такая варварская «утилизация» была остановлена. Были построены специальные базы по утилизации устаревших арсеналов, где и выполнялись все эти годы разряжение, разборка и сортировка мин, ракет, снарядов, патронов. Кроме этого, была создана современная система хранения «действующих» боеприпасов, построены десятки специализированных хранилищ и складов. И всё же, как мы видим, полностью снять эту проблему не удаётся. ЧП продолжаются.

При этом пожары и взрывы на арсеналах это не только «болезнь» наших Вооружённых Сил. Ещё более тяжёлая ситуация сложилась на Украине, которой досталась своя доля советских арсеналов. Там тоже с завидной регулярностью звучат взрывы и горят пожары. С 2003 по 2018 года взлетело на воздух двенадцать складов и арсеналов ВСУ. По данным минобороны Украины, к 2008 году на 56 украинских арсеналах, базах и складах стратегического и оперативного уровней накопилось около 2,2 млн. тонн ракет и боеприпасов ещё советского производства. И еще около 1.5 млн. тонн разнообразных боеприпасов хранилось на 86 складах тактического уровня. Более 500 тыс. тонн из них требовало скорейшей утилизации. И 22 октября 2008 года было утверждено постановление кабинета министров Украины о создании государственной целевой оборонной программы утилизации обычных видов боеприпасов, непригодных для дальнейшего использования и хранения.

Но одно дело принять и утвердить и совсем другое — выполнить. В рамках этой программы в 2008—2014 годах было утилизировано лишь около 207,1 тыс. т боеприпасов — менее 50% имеющихся. А после 2014 года и эта программа приказала долго жить, ознаменовав целую эпоху масштабных катастроф на украинских арсеналах.

Чтобы изменить ситуацию, нужна масштабная программа строительства современных высокотехнологичных арсеналов. Но бюджет Украины денег на это не предусматривает. В этой ситуации для любого ЧП на украинских арсеналах найдено простое и гениальное объяснение — всё это работа русских диверсантов. Вот так! Диверсии — и никаких гвоздей!

Особняком стоит ситуация на белорусских арсеналах. Белоруссии так же досталось своё огромное советское военное наследство — более миллиона тонн боеприпасов, и после взрыва арсенала под Добрушем в октябре 1995 года, где утилизацией занималось частная белорусско-американская фирма «Белконверс», её деятельность была свёрнута и в 1996 году утверждена Государственная целевая программа утилизации обычных боеприпасов. Их «переработку» правительство поручило Белорусскому государственному научно-производственному концерну порошковой металлургии. Под его патронатом в феврале 2000 года был построен специальный Центр утилизации артиллерийских и инженерных боеприпасов (Добруш), а в мае 2001-го — Центр утилизации авиационных средств поражения (Городок). С того момента никаких масштабных инцидентов на арсеналах Белоруссии не было, что говорит о высоком уровне организации хранения и обслуживания боеприпасов на белорусских арсеналах.

Сегодня пока не ответа на ключевой вопрос — что послужило причиной пожара на арсенале под Желтухинским? Возгорание в окружающем лесу? Но, судя по снимку, окружающий лес отделен от базы специальной огнезащитной полосой, ограждением и рвом. Кроме того остаются версии неосторожного обращения с огнём на территории складов, нарушения техники безопасности работы с утилизируемыми боеприпасами или самовозгорание и подрыв утилизируемого боеприпаса. Такая версия вполне возможна. Но ответ даст только следствие.

Шурыгин Владислав Владиславович (род. 1963) ‑ военный публицист, обозреватель газеты «Завтра», член редколлегии АПН.ру. Постоянный член Изборского клуба.

Источник: https://nstarikov.ru/gorim-i-vzryvaemsja-120349