Маршал Рокоссовский. Путь солдата

3 августа 1968 года, пятьдесят лет назад, в Москве скончался Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский – один из самых выдающихся советских военачальников, внесший колоссальный вклад в победу советского народа в Великой Отечественной войне. Смерть прославленного полководца в 71 год стала печальным результатом тяжелой болезни, которой страдал Рокоссовский в последние годы своей жизни.

Константин Константинович Рокоссовский был действительно уникальным человеком. Именно он командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве, а принимал парад Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Два столпа Великой Победы – Жуков и Рокоссовский – были выдающимися полководцами и весьма непохожими друг на друга людьми. Мой дед, прошедший всю войну командиром артиллерийской батареи, рассказывал, что Рокоссовский берег людей и в целом был намного мягче и интеллигентнее Георгия Константиновича Жукова – человека непростого и жестковатого.

На жизнь Константина Рокоссовского выпало много испытаний, но и наград после Великой Победы Маршал получил тоже очень много. Он стал единственным в истории нашей страны военачальником, получившим маршальское звание в двух разных государствах – в Советском Союзе и в Польше. Именно он прикрывал Москву и взял в плен армию фельдмаршала Паулюса под Сталинградом. После войны Рокоссовский семь лет, с 1949 по 1956 годы, занимал пост министра национальной обороны Польши. В этом тоже не было ничего удивительного – именно в Варшаве в 1896 году и появился на свет будущий советский военачальник. Он был этническим поляком шляхетского происхождения.

Отец Константина Ксаверий Юзеф Рокоссовский (уже во взрослом возрасте будущий маршал поменял отчество на более удобное для русского произношения «Константинович») был представителем шляхетского рода герба Гляубич, служивший ревизором на Варшавской железной дороге. После подавления польского восстания 1863 года шляхетство у Рокоссовских отобрали. Прадед будущего советского маршала участвовал в войне 1812 года, служил подпоручиком во 2-м уланском полку Герцогства Варшавского. Мать Рокоссовского Антонина Овсянникова по национальности была белоруской. Ранняя смерть отца заставила Константина ещё в подростковом возрасте начать трудовую деятельность. Он был помощником кондитера и стоматологом, трудился каменотесом в мастерской, не забывая при этом о самообразовании. Когда началась Первая мировая война, юный Рокоссовский поступил добровольцем в действующую армию. Так началась его военная карьера, растянувшаяся на всю жизнь.

Служить молодой человек был зачислен в 5-й драгунский Каргопольский полк, входивший в состав 5-й кавалерийской дивизии 12-й армии. Как доброволец, Рокоссовский служил охотником, участвовал в многочисленных разведывательных рейдах и вскоре получил звание ефрейтора и Георгиевский крест 4-й степени. Воевал Константин храбро, за что и был награжден, а 29 марта 1917 г., уже после Февральской революции, произведен в младшие унтер-офицеры. Как авторитетный военнослужащий, Рокоссовский был избран в эскадронный, а затем и в полковой комитеты полка.

Когда произошла Октябрьская революция, Константин Рокоссовский, сочувствовавший большевикам, перешел в Каргопольский красногвардейский отряд, а затем и в Красную Армию. Пятьдесят лет дальнейшей жизни Константина Константиновича были связаны с ратной службой советскому государству. Рокоссовский участвовал в Гражданской войне – помощником командира Каргопольского отряда, затем командиром эскадрона 1-го Уральского имени Володарского кавалерийского полка, командиром дивизиона, командиром 30-го кавалерийского полка 30-й дивизии 5-й армии РККА. В марте 1919 г. Константин Рокоссовский вступил в РКП (б). В начале 1920-х гг. Рокоссовский участвовал в боевых действиях в Забайкалье – против войск барона Унгерна, а затем и других белых командиров. В 1924—1925 гг. он получил свое первое военное образование – отучился на Кавалерийских курсах усовершенствования командного состава РККА, после которых некоторое время служил инструктором кавалерийской дивизии МНР в Монголии.

Полководческий гений Рокоссовского тем более удивителен, что военачальник так и не получил классического военного образования – он учился на упомянутых курсах, затем окончил трехмесячные курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Академии имени М. В. Фрунзе. В 1929—1930 гг. Рокоссовский командовал 5-й отдельной Кубанской кавалерийской бригадой, дислоцировавшейся под Верхнеудинском, в составе которой и участвовал в Маньчжуро-Чжалайнорской наступательной операции РККА. В 1930—1932 гг. Рокоссовский занимал должность командира 7-й Самарской кавалерийской дивизии, в составе которой на должности командира одной из бригад в это время служил Георгий Константинович Жуков. В 1932—1936 гг. Рокоссовский командовал 15-й Отдельной Кубанской кавалерийской дивизией, получив звание комдива в 1935 году.

В 1936 г. Константина Рокоссовского назначили командиром 5-го кавалерийского корпуса с дислокацией в Пскове, а уже в следующем 1937 году у военачальника началась черная полоса в жизни. Как и огромное количество других советских командиров, Рокоссовский попал под безжалостный маховик репрессий. 27 июня 1937 года его исключили из ВКП (б), 22 июля 1937 года уволили из армии «по служебному несоответствию», а в августе 1937 года арестовали. Почти три года будущий маршал провел в тюрьмах и лагерях. Его пытали, били, но если сравнивать судьбу Рокоссовского с судьбами других красных командиров, то ему очень повезло. Рокоссовский остался в живых.

22 марта 1940 года он был освобожден, реабилитирован и восстановлен в партии и звании. Поскольку в этом же году в РККА были введены генеральские звания, комдив Рокоссовский получил звание генерал-майора. Всю весну 1940 года он восстанавливался от пережитого за эти два с половиной года, отдыхая с семьей на курорте в Сочи. После отпуска Рокоссовского распределили в Киевский особый военный округ, которым командовал к этому времени Георгий Константинович Жуков – некогда подчиненный, а теперь командир Рокоссовского. За то время, пока Рокоссовский сидел в тюрьмах, Жуков сделал блестящую военную карьеру и уже имел звание генерала армии. Рокоссовскому предстояло сформировать и возглавить 9-й механизированный корпус в составе Киевского особого военного округа, оказавшись в подчинении своего бывшего подчиненного.

На должности командира корпуса Рокоссовский и встретил начало Великой Отечественной войны. В это время казалось, что Рокоссовскому – всего лишь генерал-майору и командиру корпуса, так и не удастся догнать старого сослуживца Георгия Жукова – генерала армии, возглавившего генеральный штаб РККА в июне – июле 1941 г. Однако судьба распорядилась иначе. Великая Отечественная война принесла Рокоссовскому, к июню 1941 года бывшему лишь одним из многих советских генерал-майоров, всенародную и даже всемирную известность. Но достигал этой известности Константин Константинович на поле боя, в буквальном смысле собственной кровью.

За успешные действия он был повышен до командующего 4-й армией, действовавшей на южном фланге Западного фронта. Затем ему поручили руководить оперативной группой по восстановлению положения в районе Смоленска, вскоре преобразованной в 16-ю армию. 11 сентября 1941 года Рокоссовский получил звание генерал-лейтенанта. В качестве командующего армией он участвовал в сложнейшей битве под Москвой. Именно в распоряжении Рокоссовского находились полк кремлевских курсантов, созданный из личного состава Московского пехотного училища им. Верховного Совета РСФСР, знаменитая 316-я стрелковая дивизия генерал-майора Ивана Панфилова, 3-й кавалерийский корпус генерал-майора Льва Доватора.

Битва под Москвой, во время которой Рокоссовский прекрасно проявил себя в качестве талантливого и отважного военачальника, стала очередным переломным моментом в его судьбе. Если сначала вчерашнему репрессированному не очень доверяли и даже в официальных сообщениях не упоминали фамилию командующего армией, говоря о некоем «командире Р», то после обороны Москвы отношение к Рокоссовскому со стороны советского руководства стало меняться в лучшую сторону. 13 июля 1942 г. его назначили командующим войсками Брянского фронта, 30 сентября – командующим войсками Донского фронта.

Именно под командованием Рокоссовского силами нескольких фронтов было организовано кольцо вокруг армии генерала Паулюса. 15 января 1943 г. Рокоссовский получил звание генерал-полковника, а уже 31 января войска под его командованием взяли в плен фельдмаршала Паулюса, 24 немецких генерала, 2500 офицеров и более 90 тыс. нижних чинов вермахта. После такого триумфального успеха Сталин доверил Рокоссовскому командование Центральным фронтом, а в апреле 1943 г. он получил звание генерала армии. Успех на Курской дуге – тоже во многом дело рук Рокоссовского. В октябре 1943 г. Центральный фронт был переименован в Белорусский фронт. Его силами в основном и было осуществлено освобождение Советской Белоруссии от гитлеровских захватчиков.

29 июня 1944 года Константин Рокоссовский получил высшее воинское звание Маршала Советского Союза, а 30 июля – первую Золотую Звезду Героя Советского Союза. Но, тем не менее, когда делался выбор, кому доверить командование советскими армиями, наступающими на Берлин, Сталин остановился на кандидатуре Георгия Жукова. Константин Рокоссовский был назначен командующим 2-м Белорусским фронтом, а 1-й Белорусский фронт возглавил именно маршал Жуков.

Естественно, что такая ситуация показалась Рокоссовскому обидной и он даже поинтересовался у Сталина, с чем связан его перевод на должность командующего 2-го Белорусского фронта, на что вождь ответил, что и этот пост не менее важен для военачальника. Но, безусловно, и польская национальность Рокоссовского, и его прошлое бывшего репрессированного, почти три года проведшего в лагерях, тоже могли сыграть свою роль в решении Иосифа Виссарионовича.

Впрочем, вклад Рокоссовского и соединений его фронта в штурм Берлина также был огромен. Войска под командованием Рокоссовского освобождали Померанию и Восточную Пруссию, затем сковали главные силы 3-й немецкой танковой армии, не позволив им воспрепятствовать наступающим на Берлин советским войскам. 1 июня 1945 года за успешные операции на территории Германии Рокоссовскому дали вторую Золотую Звезду Героя Советского Союза. По решению Сталина, маршал Жуков принимал Парад Победы на Красной площади, а маршал Рокоссовский командовал парадом. В июле 1945 г. он возглавил Северную группу войск, дислоцировавшуюся на территории Польши, и занимал эту должность до 1949 года. Именно под руководством Рокоссовского была создана вся инфраструктура, на протяжении почти полувека обеспечивавшая советское военное присутствие в Польше.

В 1949 году президент ПНР Болеслав Берут попросил Сталина разрешить Рокоссовскому перейти на польскую службу. Так советский маршал стал Маршалом Польши и министром национальной обороны ПНР. Именно под руководством Рокоссовского Войско Польское было модернизировано, превратившись в одну из наиболее сильных армий социалистического лагеря. Однако в 1956 г. из-за политических перемен в ПНР Рокоссовский был отозван назад, в Советский Союз. Его назначили на должность заместителя министра обороны СССР, затем – командующего Закавказским военным округом. С января 1958 года по апрель 1962 года он вновь занимал должность заместителя министра обороны СССР, но был отправлен в отставку из-за возникших разногласий с Никитой Хрущевым. По одной из версий, Рокоссовский отказался написать пламенную антисталинскую статью, чем разозлил первого секретаря ЦК КПСС. С апреля 1962 года по август 1968 года, до самой смерти, Константин Рокоссовский занимал должность генерального инспектора Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

Константин Рокоссовский – один из немногих советских военачальников такого ранга, которые пользовались не только уважением, но и искренней любовью в войсках. О своих симпатиях к Рокоссовскому говорили даже те, кто не были согласны с какими-то его поступками. Например, тот же Никита Хрущев отмечал и высочайший профессионализм, и прекрасные человеческие качества маршала. Еще более тепло вспоминали о Константине Константиновиче советские воины – маршалы, генералы, офицеры и простые солдаты, которым довелось служить под его командованием. Как человек Рокоссовский, судя по всему, выгодно отличался от многих других военачальников – он старался делать все возможное, чтобы сберечь солдатские жизни, обходился без мата и рукоприкладства.

Одной из главных положительных черт, которые отмечали в Рокоссовском современники, было то, что он всегда позиционировал себя лишь как солдата, не касающегося политики. В отличие от Георгия Жукова, Рокоссовский вплоть до конца войны не был вхож в Кремль, мимо него прошли и такие эпохальные события в истории страны как смерть Сталина и последовавшие арест Берии и взятие власти Хрущевым.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107314