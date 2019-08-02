Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 02 августа 2019

Военкор Олег Блохин сопровождает сирийскую армию, начавшую новую операцию по зачистке от террористов северной границы провинций Идлиб и Хама.

28–29 июля 2019 года подразделения САА вернули ранее потерянные населенные пункты Телль Маллах, Джибин, Хасарию и серую зону в районе н. п. Кафер Худ, а также вернули контроль над трассой Скальбия — Мхардия.

До 28 июля попытки вернуть Телль Маллах носили больше характер разведки боем. Однажды даже ненадолго удалось вернуть контроль над ним, но в силу многих обстоятельств закрепиться и удержать его не получилось.

В течение дня 28 июля со стороны сирийцев шла плановая отработка артой и авиацией позиций духов. К вечеру она существенно усилилась, пошла массированная авиа и артподготовка штурма нескольких населенников — Телль Маллах, Джибин, Хасарии и части Кафер Худы.

Похоже, в этот раз духи проворонили наступление, потому как внятного сопротивления пехоте сирийцев у них оказать не получилось. Да и впоследствии видя, как сильно их размотала арта и летуны, было ясно, что шансов удержать эти населенники у духов практически не было.

Тем не менее и простой задачу по возврату под контроль Телль Маллаха и Джибина не назовёшь.

Заблуждение в ее простоте могло возникнуть из- за небольших размеров этих населенных пунктов. Проблема заключалась в рельефе местности, где они расположены. Здесь, как мы увидели позже, в большом количестве наличие оврагов, каналов, складок, холмов.

Любой из этих природных или рукотворных элементов местности запросто мог стать опорником, огневой точкой, коммуникацией. В них легко могли передвигаться и маневрировать группы духов, тем самым довольно сильно усложняя жизнь и выполнение задачи сирийцам.

Все это могло быть, но не случилось. Молодцы артелы и летуны, изначально размотавшие духов в хлам. Ну, а после них за дело взялись «тигрята», которые снова, как и в Корназе и в Хамамияде, стали основной ударной силой в штурме Телль Маллаха, Джибина и Хасарии.

Основные силы духов после работы арты и летунов сразу отошли на восток к н. п. Абу Раиди и Закка. Оставшиеся духи отправили на встречу наступающим сирийцам две машины со смертниками. Одну удалось заптурить, вторая взорвалась самостоятельно. На большее духов не хватило. К 21–22 часам этого же дня силы «Тигра» взяли Телль Маллах, также части САА вошли и взяли под контроль серую зону Кафер Худы. Трасса Скальбия — Мхардия перешла под полный контроль правительственных сил.

До 11 часов следующего дня «тигрята» взяли Джибин и Хасарию. До часов 15–16 летуны молотили духов в Абу Раиди и Закке, давая возможность сирийцам зачистить населенники и закрепиться в них.

На данный момент все населенные пункты, потерянные в ходе наступления духов, возвращены под контроль правительственных сил. Трасса Мхардия — Скальбия снова функционирует и снова под контролем сирийцев.

Ну, а мне в Телль Маллахе посчастливилось встретить старого знакомого — одного из бойцов «Тигра», с которым мы познакомились во время освобождения Хамамияда.

На этом пока все. Дальше — увидим больше.

Сирия, Северная Хама 2019 год

P.S. В четверг Сирийские войска освободили от боевиков населенные пункты: Азизия, Абу Рейда, Абу Рейда Гарби, Хасрая и Мушарифа.

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