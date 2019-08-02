Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 02 августа 2019
- 06:00 Обугленные трупы и бронетехника: ВКС и «Тигры» освободили от боевиков города в зоне Идлиб (ФОТО, ВИДЕО 18+).
- 01:30 Трамп грозит «выпустить в Европу» тысячи террористов ИГИЛ.
- 00:04 Я приказываю вам не вмешиваться в мою операцию. Танкер находится под моим контролем.
Обугленные трупы и бронетехника: ВКС и «Тигры» освободили от боевиков города в зоне Идлиб (ФОТО, ВИДЕО 18+)
Военкор Олег Блохин сопровождает сирийскую армию, начавшую новую операцию по зачистке от террористов северной границы провинций Идлиб и Хама.
28–29 июля 2019 года подразделения САА вернули ранее потерянные населенные пункты Телль Маллах, Джибин, Хасарию и серую зону в районе н. п. Кафер Худ, а также вернули контроль над трассой Скальбия — Мхардия.
До 28 июля попытки вернуть Телль Маллах носили больше характер разведки боем. Однажды даже ненадолго удалось вернуть контроль над ним, но в силу многих обстоятельств закрепиться и удержать его не получилось.
В течение дня 28 июля со стороны сирийцев шла плановая отработка артой и авиацией позиций духов. К вечеру она существенно усилилась, пошла массированная авиа и артподготовка штурма нескольких населенников — Телль Маллах, Джибин, Хасарии и части Кафер Худы.
Похоже, в этот раз духи проворонили наступление, потому как внятного сопротивления пехоте сирийцев у них оказать не получилось. Да и впоследствии видя, как сильно их размотала арта и летуны, было ясно, что шансов удержать эти населенники у духов практически не было.
Тем не менее и простой задачу по возврату под контроль Телль Маллаха и Джибина не назовёшь.
Заблуждение в ее простоте могло возникнуть из- за небольших размеров этих населенных пунктов. Проблема заключалась в рельефе местности, где они расположены. Здесь, как мы увидели позже, в большом количестве наличие оврагов, каналов, складок, холмов.
Любой из этих природных или рукотворных элементов местности запросто мог стать опорником, огневой точкой, коммуникацией. В них легко могли передвигаться и маневрировать группы духов, тем самым довольно сильно усложняя жизнь и выполнение задачи сирийцам.
Все это могло быть, но не случилось. Молодцы артелы и летуны, изначально размотавшие духов в хлам. Ну, а после них за дело взялись «тигрята», которые снова, как и в Корназе и в Хамамияде, стали основной ударной силой в штурме Телль Маллаха, Джибина и Хасарии.
Основные силы духов после работы арты и летунов сразу отошли на восток к н. п. Абу Раиди и Закка. Оставшиеся духи отправили на встречу наступающим сирийцам две машины со смертниками. Одну удалось заптурить, вторая взорвалась самостоятельно. На большее духов не хватило. К 21–22 часам этого же дня силы «Тигра» взяли Телль Маллах, также части САА вошли и взяли под контроль серую зону Кафер Худы. Трасса Скальбия — Мхардия перешла под полный контроль правительственных сил.
До 11 часов следующего дня «тигрята» взяли Джибин и Хасарию. До часов 15–16 летуны молотили духов в Абу Раиди и Закке, давая возможность сирийцам зачистить населенники и закрепиться в них.
На данный момент все населенные пункты, потерянные в ходе наступления духов, возвращены под контроль правительственных сил. Трасса Мхардия — Скальбия снова функционирует и снова под контролем сирийцев.
Ну, а мне в Телль Маллахе посчастливилось встретить старого знакомого — одного из бойцов «Тигра», с которым мы познакомились во время освобождения Хамамияда.
На этом пока все. Дальше — увидим больше.
Сирия, Северная Хама 2019 год
P.S. В четверг Сирийские войска освободили от боевиков населенные пункты: Азизия, Абу Рейда, Абу Рейда Гарби, Хасрая и Мушарифа.
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#Syria #SAA killed a large group of #HTSH elite terrorists ingimasi in #Tal_Mallah #Hama #Idlib— RusSyrianWariors (@Ruswariors) August 2, 2019
انغماسيون #حماه #ادلب #سوريا #تل_ملح pic.twitter.com/BIz7sac3kP
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Трамп грозит «выпустить в Европу» тысячи террористов ИГИЛ
Европа должна «забрать» у США удерживаемых террористов ИГИЛ*.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы удерживаем тысячи боевиков ИГИЛ, и мы хотим, чтобы Европа их забрала», — сказал он журналистам.
«И если они их не заберут, то мы, вероятно, должны будем их выпустить в Европу», — пояснил Трамп возможные последствия отказа Европы от предложения.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация
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Я приказываю вам не вмешиваться в мою операцию. Танкер находится под моим контролем
Интересные подробности по задержанию британского танкерами силами КСИР в Ормузском проливе.
США официально попросили Европу, в частности Великобританию, Францию, Германию и Италию, предоставить военно-морские силы для патрулирования и защиты судов, плавающих в Ормузском проливе, даже если командование и контроль осуществляется европейцами, а не США. Вашингтон хочет втянуть старый континент на передовую в случае военной конфронтации с Ираном. Хорошо известно, что сегодня США стоят за существующей напряженностью на Ближнем Востоке после своего незаконного одностороннего выхода из Совместного комплексного плана действий, известного как ядерная сделка. Однако, к ужасу США, Европа до сих пор отказывается следовать по пути США. США хотели бы, чтобы Европа была более вовлеченной. Хотя администрация Трампа не ищет войны, несмотря на то, что Иран направил свои ракеты против корабля британского Королевского флота HMS Montrose и эсминцев США (когда Корпус Революционной гвардии Ирана конфисковал танкер британского флага Stena Impero). Это причина, по которой британское командование предпочло избежать военного противостояния и решило не вставать на путь военной конфронтации, чтобы защитить танкер.
«Я приказываю вам не вмешиваться в мою операцию. Танкер находится под моим контролем. Не подвергайте свою жизнь опасности». Это именно то, что иранский военно-морской офицер КСИР сказал командиру «Фокстрот-236», когда иранский спецназ собирался высаживаться на танкер Stena Impero. Но почему он предупредил британский флот «не рисковать своей жизнью»? В результате радиолокационной проверки британского флота были обнаружены ракеты, находящиеся в активном режиме, которые следили за ними с помощью их полу-радиолокационного наведения от различных пусковых платформ – основных радаров, которые могли легко создать атаку насыщения, предназначенную для того, чтобы поставить корабль в беспомощное положение и в конечном итоге уничтожить его. Иранские ракеты были готовы к пуску, если командир британского судна решил бы вступить в бой с иранскими скоростными катерами.
Пусковые установки иранских ракет размещены по всему иранскому побережью над Ормузским проливом, и четыре американских корабля и один британский военный корабль были готовы к бою. Другие иранские вооруженные беспилотники находились в воздухе, также готовые к бою, ожидая приказа работать по выбранным целялм. На сегодняшний день Иран не продемонстрировал других более совершенных ракет, которые он изготовил и мог бы ввести в эксплуатацию в случае войны.
Британский командующий «Фокстрот-236» решил отпустить "Stena Impero" и разрешить дипломатии своего правительства вступить в игру, чтобы избежать потенциально серьезных жертв, неизбежных в случае военной конфронтации.
Тем не менее, британское правительство настаивает на сохранении лица. Поэтому оно отказывается от обмена танкеров. Королевский флот уже конфисковал иранский супертанкер Grace 1 в Гибралтаре. Лондон еще больше усилил конфликт с Ираном, когда суд Гибралтара продлил арест иранского супертанкера еще на один месяц по просьбе США. Единственное правдоподобное решение состоит в том, чтобы суд Гибралтара воздержался от добавления дополнительного срока для продолжающегося кризиса и прекратит задержание Grace 1, как только будет достигнут период в один месяц. Это позволит Ирану освободить Stena Impero из гавани Бандар-Аббас и положить конец кризису.
Почему офицер КСИР приказал британскому командующему держаться подальше, даже если HMS Montrose был в пределах досягаемости, наряду с еще четырьмя американскими фрегатами, хорошо вооруженными и потенциально готовыми к бою?
Когда британские власти решили продлить срок ареста «Grace 1», это в основном положило конец инициативе Эмануэля Бонна (полпреда президента Франции) добивавшегося освобождения иранского супертанкера. Решение Великобритании подорвать инициативу своего европейского партнера и придерживаться политики США показало уязвимость хрупкого единства Европы. Лондон согласился быть инструментом политики Трампа.
Именно тогда иранский лидер Сайед Али Хаменеи приказал командиру КСИР Хуссейну Саламе остановить первый британский корабль и нанести ответный удар с полной отдачей. После тщательного обзора всех судов, плавающих в этом районе, Саламе был проинформирован о Stena Impero, а также о пяти западных военных кораблях в окрестностях. Командир КСИР сообщил Сайеду Хаменеи, который, согласно хорошо информированному источнику, ответил: «Идите с Божьим благословением и не бойтесь. Они не посмеют напасть на нас». Так было принято решение на самом высоком уровне иранского руководства, где духовное, военное и политическое руководство было задействовано под флагом «защиты национальных интересов и безопасности страны».
Несмотря на позицию Великобритании, Европа не примет американскую ловушку и не станет щитом для войны, которую Вашингтон хотел бы навязать континенту. Британские нефтяные компании меняют регистрацию своих судов и убирают британский флаг, чтобы безопасно проплыть через Ормузский пролив. ВР, гигантская британская нефтяная компания, которая первой стала следовать этой процедуре, избегает отправки судов в регион, полагаясь вместо этого на доверенных лиц. Это вопиющее проявление недоверия к решению собственного правительства, которое не отвечает интересам Великобритании, а отражает рабскую преданность политике администрации Трампа.
Существует премия за военные риски, которую платят владельцы танкеров при плавании в Персидском заливе. Теперь они должны заплатить дополнительно 185 000 долларов за супертанкеры после атак последних месяцев.
КСИР отправил много сообщений, сбивая американский дрон, саботируя танкеры и захватывая другие. Они сводятся к одному сообщению: если Иран не экспортирует свою нефть, ни одна страна не будет. Прибытие нового корабля Королевского флота Великобритании, HMS Duncan , ничего не изменит: оно добавится в список иранских целей, доступных в Персидском заливе в случае войны. Решение США отменить ядерную сделку не только сделало Ближний Восток менее безопасным, но и привело Россию еще дальше в теплые воды региона: Иран объявил о совместных военно-морских учениях с Россией в ближайшие месяцы. Иран открывает для россиян двери туда, что раньше являлось «морской площадкой» США. Очевидно, что « максимальное давление Вашингтона» не в состоянии дать результаты, ожидаемых американцами.
Пока Трамп находится у власти, ситуация на Ближнем Востоке не стабилизируется. Мало кто в мире поверил госсекретарю Майку Помпео, когда сказал, что санкции США наносят ущерб Ирану на 95%, и что влияние Ирана на Ближнем Востоке серьезно зависит от мер США. Иран бросает вызов гегемонии США и готов к войне, открыто бросая вызов США и Великобритании. Тегеран приветствует поддержку со стороны Китая и России и развивает свои ракетные возможности, чтобы компенсировать отсутствие превосходства в море и в воздухе. Иран рассчитывает на свои ракеты, чтобы навязать свои правила игры, и бросает вызов как американской сверхдержаве, так и Великобритании с ее имперскими традициями.
США больше не в состоянии диктовать Ирану, как он должен себя вести. Тегеран продолжает развивать свои ракетные технологии и ядерный потенциал. Он готов к следующему шагу, который предполагает дальнейший частичный выход из ядерной сделки, несмотря на попытки Франции и Германии заявить о своем несогласии с позицией США. Мир будет продолжать сосредотачиваться на этом регионе, с тревогой наблюдая за развитием конфронтации между США и Ираном.
Элайджа Магье
https://ejmagnier.com/2019/07/31/why-did-the-uk-commander-of-hm-montrose-refrain-from-firing-on-the-irgc-who-in-iran-gave-orders-to-capture-the-stena-impero/ – оригинал на английском
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/29/iran-releases-audio-of-patrol-boat-warning-off-royal-navy-ship – аудиопереговоры между британским и иранским кораблем, по итогам которых британцы прогнулись и фактически не помешали КСИР высадиться на танкер, хотя у моряков была четкая задача, не допустить ареста британских кораблей иранцами
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