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ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром.

13:32. 2 августа 2019 Просмотров - 166 Нет комментариев Опубликовал:

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Во Владимирской области ФСБ задержала членов террористической ячейки, планировавших нападение на воинскую часть.

Операцию по задержанию руководителя ячейки и его сообщников владимирские чекисты провели вместе с коллегами из Рязанской области, пишет "Интерфакс". Возглавлял формирование 20-летний житель Владимирской области, он планировал напасть на местное подразделение армии России, чтобы завладеть оружием и боеприпасами.

 
Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности, максимальный срок наказания по которой — пожизненное заключение.
 

Источник: https://www.interfax.ru/russia/671326?utm_source=top

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