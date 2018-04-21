Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 апреля 2018
- 05:30 Российские военные прибыли в освобождённый от «Аль-Каиды» город Кумхана (ФОТО, ВИДЕО).
- 04:16 Секретный военный груз РФ прибыл в Сирию: Корабль-гигант разгрузился под дымовой завесой (ФОТО).
- 01:05 Трофеи Восточного Каламуна.
- Вчера 23:45 В Сирии террористы убили корреспондента чеченской телерадиокомпании «Грозный» (ВИДЕО).
- Вчера 23:23 Ад под Дамаском: ВКС РФ сожгли десятки боевиков, главари банд сдаются (ВИДЕО, ФОТО).
Российские военные прибыли в освобождённый от «Аль-Каиды» город Кумхана (ФОТО, ВИДЕО)
Российские военные ежедневно посещают различные уголки Сирийской Арабской Республики.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны».
В населённый пункте Кумхана в провинции Хама еще недавно шли ожесточенные бои сирийских войск с джихадистами сирийской «Аль-Каиды»* («Хайят Тахрир аш-Шам»).
При поддержке ВКС России этот городок был освобождён от банд в апреле 2017 года. Сирийцы помнят эту помощь наших военных и с радостью встречают их на своей земле.
Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон в САР провели гуманитарную акцию в Кумхане.
Жителям населенного пункта были доставлены 445 продовольственных набора. Каждый набор гуманитарной помощи включает в себя 1,3 килограмма мясных консервов, 2 килограмма риса и 1 килограмм сахара. Общий вес доставленной помощи составил 2 тонны.
В ходе акций российские военные медики также оказали профессиональную помощь 47 нуждавшимся.
Одним из приоритетных направлений деятельности российских военнослужащих в Сирии является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации в стране, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Секретный военный груз РФ прибыл в Сирию: Корабль-гигант разгрузился под дымовой завесой (ФОТО)
Несколько грузовых судов в конце недели вошли в сирийский порт Тартус, где расположена Военно-морская база ВМФ России.
Ряд СМИ сообщили, что разгрузка происходила под прикрытием специальной дымовой завесы и аэрозольного газа, предназначенного для нейтрализации средств визуальной разведки противника — спутников и беспилотников. Об этом в пятницу сообщили арабские медиа-активисты и австралийские СМИ, которых процитировали многие крупнейшие издания по всему миру.
Известно, что в последние недели из Чёрного в Средиземное море прибыли несколько грузовых судов, а как раз на днях пришла запечатлённая при проходе через пролив Босфор «Спарта-2» (см. фото ниже).
«Спарта» — это самый большой российский контейнеровоз: его длина больше, чем футбольное поле. На своём борту судно может везти груз из 450 контейнеров, грузоподъемность каждого из которых равна 22 тоннам.
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Трофеи Восточного Каламуна
Техника бронегруппы "Джейш-аль-Ислам" в Восточном Каламуне.
По договоренности с российскими и сирийскими военными, сегодня прошла передача тяжелого вооружения сирийской армии. В отличие от Думы, технику не сжигали.
Даже такой раритет затрофеили.
Этот командир боевиков встал на путь сотрудничества с правительством Сирии. После сдачи техники и вооружений, его люди пройдут проверку и поступят на службу Асаду.
Российские военные входят в Аль-Рухайба.
Главари "Ан-Нусры" в Восточном Каламуне по-прежнему упорствуют, но выбор у них простой – либо автобус, либо могила.
Единая оборона боевиков после капитуляции "Джейш-аль-Ислам" рассыпается. Восточному Каламуну осталось недолго.
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В Сирии террористы убили корреспондента чеченской телерадиокомпании «Грозный» (ВИДЕО)
В Дамаске погиб внештатный корреспондент чеченской телерадиокомпании «Грозный» Ихаб Балан.
Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Печальная весть пришла из Дамаска. Перед пятничной рузбой (молитвой. — прим. ред.) в Дамаске прицельным выстрелом убит внештатный корреспондент ЧГТРК „Грозный” в САР, гражданин Сирии Ихаб Балан», — написал он.
«Террористы иблисского государства в очередной раз показали свое истинное лицо, убив молодого человека самой мирной профессии, который тесно сотрудничал и с РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — отметил Кадыров.
Глава Чечни выразил соболезнования творческому коллективу «Грозного», а также родным и близким журналиста и добавил, что семье Балана будет оказана материальная помощь и поддержка.
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Ад под Дамаском: ВКС РФ сожгли десятки боевиков, главари банд сдаются (ВИДЕО, ФОТО)
Как сообщалось, уже несколько дней подряд военные самолёты ВКС РФ и ВВС Сирии наносят мощные удары по позициям террористов в районе Аль-Ярмук в провинции Дамаск.
Военный источник передал «Русской Весне» эксклюзивные кадры работы российской боевой авиации.
На видео ниже показаны ночные авиаудары неуправляемыми бомбами по позициям и складу вооружения ИГИЛ в последнем городском анклаве группировки на территории Сирии.
Вечером в пятницу, 20 апреля, главари ряда бандформирований «вооруженной оппозиции», действующих в районе Аль-Ярмук пошли на сделку с правительством после массированных ударов ВКС России, ВВС САР и Сирийской армии. Бандиты обязались сложить оружие и сдать свои позиции армейцам в ближайшие дни.
Напомним, что бывший лагерь палестинских беженцев Ярмук представляет собой мощный укрепрайон, с разветвлённой системой тоннелей и подземных убежищ, которые позволяют исламистам годами удерживать здесь свои позиции.
Террористы ИГИЛ*, которые уже несколько лет удерживают половину Ярмука, отказались принимать участие в примиренческом процессе, продолжают ракетные обстрелы жилых кварталов Дамаска.
Кроме ударов с воздуха продолжается наземный этап операции по уничтожению джихадистов. Основной костяк наступающих сил составляют подразделения штурмовой дивизии «Тигр» под командованием бригадного генерала Сухейла Аль-Хасана.
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* запрещенная в РФ террористическая организация.
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