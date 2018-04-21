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Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 апреля 2018

08:58. 21 апреля 2018 Просмотров - 315 Нет комментариев Опубликовал:

Российские военные прибыли в освобождённый от «Аль-Каиды» город Кумхана (ФОТО, ВИДЕО)

Российские военные прибыли в освобождённый от «Аль-Каиды» город Кумхана (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Российские военные ежедневно посещают различные уголки Сирийской Арабской Республики.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны».

В населённый пункте Кумхана в провинции Хама еще недавно шли ожесточенные бои сирийских войск с джихадистами сирийской «Аль-Каиды»* («Хайят Тахрир аш-Шам»).

При поддержке ВКС России этот городок был освобождён от банд в апреле 2017 года. Сирийцы помнят эту помощь наших военных и с радостью встречают их на своей земле.

Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон в САР провели гуманитарную акцию в Кумхане.

Жителям населенного пункта были доставлены 445 продовольственных набора. Каждый набор гуманитарной помощи включает в себя 1,3 килограмма мясных консервов, 2 килограмма риса и 1 килограмм сахара. Общий вес доставленной помощи составил 2 тонны. 

В ходе акций российские военные медики также оказали профессиональную помощь 47 нуждавшимся.

Одним из приоритетных направлений деятельности российских военнослужащих в Сирии является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации в стране, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация. 

Российские военные прибыли в освобождённый от «Аль-Каиды» город Кумхана (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Российские военные прибыли в освобождённый от «Аль-Каиды» город Кумхана (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Российские военные прибыли в освобождённый от «Аль-Каиды» город Кумхана (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Российские военные прибыли в освобождённый от «Аль-Каиды» город Кумхана (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Российские военные прибыли в освобождённый от «Аль-Каиды» город Кумхана (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Секретный военный груз РФ прибыл в Сирию: Корабль-гигант разгрузился под дымовой завесой (ФОТО)

Секретный военный груз РФ прибыл в Сирию: Корабль-гигант разгрузился под дымовой завесой (ФОТО) | Русская весна

Несколько грузовых судов в конце недели вошли в сирийский порт Тартус, где расположена Военно-морская база ВМФ России. 

Ряд СМИ сообщили, что разгрузка происходила под прикрытием специальной дымовой завесы и аэрозольного газа, предназначенного для нейтрализации средств визуальной разведки противника — спутников и беспилотников. Об этом в пятницу сообщили арабские медиа-активисты и австралийские СМИ, которых процитировали многие крупнейшие издания по всему миру.

Известно, что в последние недели из Чёрного в Средиземное море прибыли несколько грузовых судов, а как раз на днях пришла запечатлённая при проходе через пролив Босфор «Спарта-2» (см. фото ниже).

«Спарта» — это самый большой российский контейнеровоз: его длина больше, чем футбольное поле. На своём борту судно может везти груз из 450 контейнеров, грузоподъемность каждого из которых равна 22 тоннам.

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Секретный военный груз РФ прибыл в Сирию: Корабль-гигант разгрузился под дымовой завесой (ФОТО) | Русская весна
Секретный военный груз РФ прибыл в Сирию: Корабль-гигант разгрузился под дымовой завесой (ФОТО) | Русская весна
Секретный военный груз РФ прибыл в Сирию: Корабль-гигант разгрузился под дымовой завесой (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Трофеи Восточного Каламуна



Техника бронегруппы "Джейш-аль-Ислам" в Восточном Каламуне.
По договоренности с российскими и сирийскими военными, сегодня прошла передача тяжелого вооружения сирийской армии. В отличие от Думы, технику не сжигали.




















Даже такой раритет затрофеили.


Этот командир боевиков встал на путь сотрудничества с правительством Сирии. После сдачи техники и вооружений, его люди пройдут проверку и поступят на службу Асаду.


Российские военные входят в Аль-Рухайба.




Главари "Ан-Нусры" в Восточном Каламуне по-прежнему упорствуют, но выбор у них простой – либо автобус, либо могила.


Единая оборона боевиков после капитуляции "Джейш-аль-Ислам" рассыпается. Восточному Каламуну осталось недолго.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

В Сирии террористы убили корреспондента чеченской телерадиокомпании «Грозный» (ВИДЕО)

В Сирии террористы убили корреспондента чеченской телерадиокомпании «Грозный» (ВИДЕО) | Русская весна

В Дамаске погиб внештатный корреспондент чеченской телерадиокомпании «Грозный» Ихаб Балан.

Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Печальная весть пришла из Дамаска. Перед пятничной рузбой (молитвой. — прим. ред.) в Дамаске прицельным выстрелом убит внештатный корреспондент ЧГТРК „Грозный” в САР, гражданин Сирии Ихаб Балан», — написал он.

«Террористы иблисского государства в очередной раз показали свое истинное лицо, убив молодого человека самой мирной профессии, который тесно сотрудничал и с РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — отметил Кадыров.

Глава Чечни выразил соболезнования творческому коллективу «Грозного», а также родным и близким журналиста и добавил, что семье Балана будет оказана материальная помощь и поддержка.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Ад под Дамаском: ВКС РФ сожгли десятки боевиков, главари банд сдаются (ВИДЕО, ФОТО)

Ад под Дамаском: ВКС РФ сожгли десятки боевиков, главари банд сдаются (ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

Как сообщалось, уже несколько дней подряд военные самолёты ВКС РФ и ВВС Сирии наносят мощные удары по позициям террористов в районе Аль-Ярмук в провинции Дамаск.

Военный источник передал «Русской Весне» эксклюзивные кадры работы российской боевой авиации.

На видео ниже показаны ночные авиаудары неуправляемыми бомбами по позициям и складу вооружения ИГИЛ в последнем городском анклаве группировки на территории Сирии. 

Вечером в пятницу, 20 апреля, главари ряда бандформирований «вооруженной оппозиции», действующих в районе Аль-Ярмук пошли на сделку с правительством после массированных ударов ВКС России, ВВС САР и Сирийской армии. Бандиты обязались сложить оружие и сдать свои позиции армейцам в ближайшие дни. 

Напомним, что бывший лагерь палестинских беженцев Ярмук представляет собой мощный укрепрайон, с разветвлённой системой тоннелей и подземных убежищ, которые позволяют исламистам годами удерживать здесь свои позиции.

Террористы ИГИЛ*, которые уже несколько лет удерживают половину Ярмука, отказались принимать участие в примиренческом процессе, продолжают ракетные обстрелы жилых кварталов Дамаска.

Кроме ударов с воздуха продолжается наземный этап операции по уничтожению джихадистов. Основной костяк наступающих сил составляют подразделения штурмовой дивизии «Тигр» под командованием бригадного генерала Сухейла Аль-Хасана.

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 * запрещенная в РФ террористическая организация.

Ад под Дамаском: ВКС РФ сожгли десятки боевиков, главари банд сдаются (ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Ад под Дамаском: ВКС РФ сожгли десятки боевиков, главари банд сдаются (ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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