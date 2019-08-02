Среди задержанных во время протеста 27 июля в Москве оказалось 134 молодых человека, которые уклоняются от службы в армии, сообщили в Следственном комитете.

«Следственными органами Следственного комитета РФ установлено, что среди задержанных на несанкционированных акциях, произошедших в Москве 27 июля 2019 года, 134 жителя столицы, длительное время уклоняющихся от прохождения военной службы.

В следственные органы ГСУ СК России по городу Москве уже поступили материалы доследственных проверок в отношении 16 таких граждан, в рамках которых будет установлено наличие или отсутствие в их действиях признаков состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 328 УК РФ (“Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы”). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», — говорится в сообщении.

«Но даже привлечение к уголовной ответственности не освобождает „уклонистов“ от прохождения военной службы в рядах Вооруженных Сил РФ», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, по оценкам полиции, во время несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля были задержаны 1074 человека. Поводом для протеста стал отказ в регистрации на выборах ряду независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

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