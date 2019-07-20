Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 20 июля 2019

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в комментарии по факту ареста в пятницу первого иностранного судна в Ормузском проливе военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции рассказал, что Тегеран задержал небольшой корабль, а не танкер.

Министр иностранных дел пояснил: «Арестованное судно в Ормузском проливе перевозило 1000 тонн нефти, а не один миллион баррелей, и мы каждый день предпринимаем такие действия для борьбы с контрабандистами нефти».

Интересно, что аналитики израильской компании Windward, занимающейся управлением рисками в сфере морских перевозок, обратили внимание на регулярное странное поведение танкера Stena Impero и задержанного днём ранее танкера MT Riah — эти нефтеналивные суда регулярно совершали рандеву с другими танкерами, выключали ответчики AIS и перегружали нефть непосредственно в море.

Всё это может быть серьёзными признаками контрабанды.

18 июля патрульные катера ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали ещё одно иностранное судно с контрабандным грузом топлива на борту на юге острова Ларк в Персидском заливе.

В заявлении пресс-службы первого морского округа КСИР сообщалось, что при отслеживании передвигающихся в Персидском заливе судов в целях борьбы с контрабандой на море моряки КСИР, получив сведения о противозаконном грузе, перевозившемся в районе острова Ларк, задержали иностранное судно с одним миллионом литров контрабандного бензина на борту и передали задержанных судебным властям страны.

Также уточнялось, что судно емкостью до 2 млн. литров топлива с экипажем численностью 12 человек, приняв контрабандный груз с иранских барж, отправлялось в южном направлении, но было перехвачено находившимся начеку моряками Корпуса стражей.

Пресс-служба первого военно-морского округа ВМС КСИР на тот момент опровергла ложь ряда западных СМИ об аресте военными еще одного иностранного корабля в последние дни.

«Американская полемика и критика по захвату иностранных кораблей с контрабандной нефтью в Персидском заливе происходят на фоне открытой поддержки Соединенными Штатами военно-морского пиратства со стороны Великобритании, которая 4 июля нагло захватила супернефтетанкер Ирана, перевозящий два миллиона баррелей сырой нефти в Гибралтарском проливе», — подчеркнули иранцы.

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Появилась информация, что танкер Mesdar уже отпущен. Экипажу судна вынесено предупреждение о нарушении экологического законодательства.

Иранские источники передают, что Тегеран планирует осуществлять ежедневную проверку соблюдения экологического законодательства нефтяными танкерами, проходящими через Ормузский пролив.

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