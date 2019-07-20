Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 20 июля 2019
- 00:46 Захвачены 3 танкера преступников: Иран дерзко ответил США и Британии.
- Вчера 22:56 СРОЧНО: Иран захватил второй британский танкер (КАРТА).
- Вчера 22:18 Иран арестовал супертанкер “Mesdar”.
- Вчера 21:29 Иран арестовал британский танкер.
- Вчера 19:25 Над американским «концлагерем» в Сирии поднят флаг ИГИЛ (ВИДЕО).
Захвачены 3 танкера преступников: Иран дерзко ответил США и Британии
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в комментарии по факту ареста в пятницу первого иностранного судна в Ормузском проливе военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции рассказал, что Тегеран задержал небольшой корабль, а не танкер.
Министр иностранных дел пояснил: «Арестованное судно в Ормузском проливе перевозило 1000 тонн нефти, а не один миллион баррелей, и мы каждый день предпринимаем такие действия для борьбы с контрабандистами нефти».
Интересно, что аналитики израильской компании Windward, занимающейся управлением рисками в сфере морских перевозок, обратили внимание на регулярное странное поведение танкера Stena Impero и задержанного днём ранее танкера MT Riah — эти нефтеналивные суда регулярно совершали рандеву с другими танкерами, выключали ответчики AIS и перегружали нефть непосредственно в море.
Всё это может быть серьёзными признаками контрабанды.
18 июля патрульные катера ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали ещё одно иностранное судно с контрабандным грузом топлива на борту на юге острова Ларк в Персидском заливе.
В заявлении пресс-службы первого морского округа КСИР сообщалось, что при отслеживании передвигающихся в Персидском заливе судов в целях борьбы с контрабандой на море моряки КСИР, получив сведения о противозаконном грузе, перевозившемся в районе острова Ларк, задержали иностранное судно с одним миллионом литров контрабандного бензина на борту и передали задержанных судебным властям страны.
Также уточнялось, что судно емкостью до 2 млн. литров топлива с экипажем численностью 12 человек, приняв контрабандный груз с иранских барж, отправлялось в южном направлении, но было перехвачено находившимся начеку моряками Корпуса стражей.
Пресс-служба первого военно-морского округа ВМС КСИР на тот момент опровергла ложь ряда западных СМИ об аресте военными еще одного иностранного корабля в последние дни.
«Американская полемика и критика по захвату иностранных кораблей с контрабандной нефтью в Персидском заливе происходят на фоне открытой поддержки Соединенными Штатами военно-морского пиратства со стороны Великобритании, которая 4 июля нагло захватила супернефтетанкер Ирана, перевозящий два миллиона баррелей сырой нефти в Гибралтарском проливе», — подчеркнули иранцы.
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Появилась информация, что танкер Mesdar уже отпущен. Экипажу судна вынесено предупреждение о нарушении экологического законодательства.
Иранские источники передают, что Тегеран планирует осуществлять ежедневную проверку соблюдения экологического законодательства нефтяными танкерами, проходящими через Ормузский пролив.
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СРОЧНО: Иран захватил второй британский танкер (КАРТА)
Силы иранского Корпуса стражей исламской революции в пятницу задержал второй британский танкер в Ормузском проливе.
По информации отслеживающих судоходство трекинг-сервисов, нефтеналивной танкер Mesdar, тоннаж которого составляет более 160 000 тонн, следующий в Саудовскую Аравию под флагом Либерии, неожиданно резко повернул в сторону Ирана после того, как пересёк Ормузский пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Известно, что «Месдар» принадлежит компании Norbulk (Великобритания).
Сообщается, что судно совершило поворот примерно через 40 минут после того, как тот же маневр проделал задержанный стражами исламской революции танкер Stena Impero, принадлежащий шведской грузотранспортной компании Stena Bulk и следующий под британским флагом.
Источник в Пентагоне подтвердил СМИ, что иранцы захватили 2 британских танкера.
Иранское телевидение со ссылкой на КСИР также сообщило, что арестованы танкеры Stena Impero и Mesdar.
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Иран арестовал супертанкер “Mesdar”
Кучно пошло https://colonelcassad.livejournal.com/5146108.html.
Катера КСИР задержали еще один британский танкер.
Задержан супертанкер "Mesdar" водоизмещением 160 000 тонн.
Танкер шел под флагом Либерии и принадлежал британской компании Norbulk
Арестованный несколько ранее танкер Stena Impero шел под британским флагом, но принадлежал шведской компании.
Слова командования КСИР явно не расходятся с делами.
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Иран арестовал британский танкер
Cегодня вечером катера КСИР задержали британский танкер Stena Impero "за нарушение правил судоходства" и увели его к берегам Ирана.
Тегеран делом показывает, что в игру с захватом танкеров можно играть и вдвоем.
В Британии решают, что делать с этой ситуацией, которая конечно была сконструированной, так как все прекрасно знали, что Иран не будет сидеть сложа руки, если начнут захватывать его суда и реализует свои угрозы в Ормузском проливе.
Также Иран представил видео с беспилотника, который снимал боевую группу вертолетоносца "Боксер", который якобы сбил иранский дрон.
По заявлению Ирана, все дроны, которые работали в Персидском заливе в день, когда США объявили об уничтожении иранского дрона, вернулись на базу.
В том числе и тот, который снимал американскую корабельную группу. При этом съемки осуществлялись на фоне угроз сбивать иранские дроны, которые слишком близко летают к американским кораблям.
Вопрос о том, чей дрон сбили американцы, становится весьма интересным, так как доказательств того, что иранский дрон был действительно сбит, США пока не представили, кроме заявлений о наличии "явных доказательств". Отсюда и резонные подозрения, что США могли по ошибке сбить свой беспилотник (как утверждает Иран) или завалили беспилотник третьей стороны. Есть еще и конспирологический вариант, что все это история из цикла "хвост виляет собакой", а сбитый дрон существует исключительно в медийном пространстве, как маленькая албанская девочка.
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Над американским «концлагерем» в Сирии поднят флаг ИГИЛ (ВИДЕО)
На днях в контролируемо американцами и их союзниками лагере для беженцев «Аль-Хол», что находится на юго-востоке Сирии, в провинции Хасеке, был поднят флаг группировки «ИГИЛ». Примечателен тот факт, что это сделали не головорезы-джихадисты, а обычные женщины — их жены, демонстрируя, таким образом, свою приверженность к халифату.
Лагерь «Аль-Хол» существует с начала 90-х годов XX века. Однако свою печальную известность приобрел совсем недавно. В период с декабря 2018 года по март 2019 численность беженцев в лагере возросла почти в 4 раза и составляет на данный момент около 73 тысяч человек. Люди бежали в «Аль-Хол» во время наземных боев и массированных воздушных бомбардировок, которые международная коалиция, возглавляемая США, совместно с Сирийскими демократическими силами вела по оставшимся позициям террористов ИГИЛ*.
Более 90% беженцев составляют женщины и дети. Причем, значительная часть из них является женами и детьми «игиловцев», либо убитых при зачистках, либо действующих до сих пор на территории Сирии. Так как лагерь контролируется представителями Сирийских демократических сил, которые ведут борьбу с джихадистами, в отношении женщин и детей регулярно применяются избиения и насилие. При этом, бойцы не разбираются кто из них имеет связи с ИГИЛ, а кто нет. Помимо физического террора, беженцы страдают от нехватки еды, воды и квалифицированной медицинской помощи. Согласно некоторым данным, в «Аль-Холе» ежедневно умирают от 10 до 20 человек. На сегодняшний день в лагере скончалось более 250 детей. Многие умирают от обезвоживания и отсутствия элементарных санитарных условий.
Ситуация в «Аль-Хол» практически один в один схожа с положением беженцев в другом лагере на территории Сирии — «Эр-Рукбан». Следует отметить, что они оба расположены на территориях, подконтрольных США. И в одном, и в другом лагере сложилась ситуация, близкая к гуманитарной катастрофе. Однако у беженцев из «Эр-Рукбана» появилась надежда: под натиском международных организаций по правам человека боевики, контролирующие лагерь, открыли коридор для вывода людей. В связи с этим, высока вероятность того, что с течением времени «Эр-Рукбан» будет ликвидирован.
Из-за риска закрытия лагеря у Иорданской границы, сохранение на территории Сирии другого лагеря для беженцев просто необходимо для США. Его существованием они смогут оправдать свое незаконное присутствие на территории САР, объясняя, что помогают сирийским демократическим силам контролировать ситуацию в лагере. Кроме того, «Аль-Хол», как и «Рукбан» — это главный источник для вербовки будущих террористов, подконтрольных американцам.
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* запрещенная в РФ террористическая организация
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