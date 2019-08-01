Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина

Исследователи выделили из растений конопли вещества , оказывающие мощный противовоспалительный эффект — намного более сильный , чем современные аптечные препараты.

Конопля — растение с очень непростой историей. Ее выращивают уже как минимум 6000 лет, однако из-за особенностей современного юридического статуса каннабиса мы в первую очередь исследуем его как фармакологический препарат. Большинство из вас наверняка слышали об обезболивающих каннабиноидах, таких как CBD, но существует и еще один чрезвычайно важных веществ, содержащихся в конопле.

Флавоноиды — это группа природных веществ, которые, как считается, обладают антиоксидантными, противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Эти соединения обнаружены во фруктах, овощах, цветах, чае, вине и даже в каннабисе. В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.

Но хотя флавоноиды других растениях сейчас изучаются все активнее, на протяжении десятилетий не было конкретных данных об их биосинтезе в каннабисе. Теперь же исследователи из Канады впервые обнаружили, как растение каннабис создает эти важные обезболивающие молекулы. «Наша цель состояла в том, чтобы понять механизм образования этих молекул, что в наши дни сделать довольно просто», объясняет Тарик Ахтар, молекулярный и клеточный биолог из Университета Гвельфа.

Используя комбинацию методов геномики и биохимии, команда смогла определить, какие гены были ответственны за создание этих двух канфлавинов. Результаты их работы являются первым свидетельством уникального генетического пути в растениях каннабис сатива, который использует два фермента для создания канфлавина А и В.

Однако извлечение и очистка этих соединений из растения каннабис попросту нецелесообразны. Ахтар пояснил The Toronto Star, что канфлавины составляют всего около 0,014% от веса растения. Поэтому для того, чтобы получить противовоспалительные вещества, нужно было бы выращивать огромные поля каннабиса. Но делает ли данный факт всю работу бессмысленной? Конечно же нет. Сейчас ученые работают над созданием биосистемы, которая могла бы производить синтезированные версии канфлавинов в должном количестве.

«Очевидно, что необходимо разработать альтернативы для снятия острой и хронической боли, которые выходят за рамки опиоидов», говорит Ахтар. В самом деле, опросы медучреждений все чаще показывают, что пациенты с острыми приступами боли предпочитают медицинскую коноплю любым опиоидам, провоцирующим зависимость — так что будущее за каннабисом.

Источник: https://www.popmech.ru/science/news-495872-konoplya-okazalas-v-30-raz-effektivnee-aspirina/?utm_referrer=httpszen.yandex.com