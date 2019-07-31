Праздник начала второй мировой войны
21:20. 31 июля 2019 Просмотров - 109 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Шутки на тему того, что немцы с поляками отпразднуют начало второй мировой войны оказались не совсем шутками.
В Гданьске местные власти собираются организовать совместные танцевальные мероприятия между немцами и поляками.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак выразил возмущение в связи с тем, что власти Гданьска хотят 1 сентября 2019 года отметить 80-ю годовщину начала Второй мировой войны песнями и танцами вместе с немецкой делегацией, сообщает RT.
"(Это) шокирует в контексте преступлений, совершённых немцами во время Второй мировой войны. Вы видите, что те, кто сегодня правит Гданьском, отрицают очевидные вопросы", — приводит RT слова Блащака со ссылкой на Rzeczpospolita.
Он отметил, что и «жители Гданьска, и все те, кто помнит что-либо из уроков истории, прекрасно знают, что поляки стали жертвами Второй мировой войны, а палачами были немцы».
http://russkoepole.de/ru/news-18/5368-v-minoborony-polshi-vozmutilis-prazdnovaniem-nachala-vtoroj-mirovoj-v-gdanske.html – цинк
Как не трудно заметить, современной Польше уже проще праздновать начало нацистского вторжения и оккупации, с песнями и плясками, нежели приглашать представителей России, как страны-победительныцы. Надо ли подстраиваться под такую Польшу и придавать большую значимость тому, пригласила она кого-то куда-то или нет. Днище там давно и основательно пробито, причем даже сами поляки удивляются его глубине.
Хотят поляки петь и танцевать с немцами, оно конечно пожалуйста, но сентябрьские события 1939 года уместнее отмечать в контексте освободительного похода Красной Армии, которая освободила жителей Западной Белоруссии и Западной Украины от тех же поляков. С учетом предстоящей истерики по-поводу очередного юбилея Пакта Молотова-Риббентропа, про это уместно напомнить, тем более, что согласно официально же позиции современной российской дипломатии, Пакт Молотова-Риббентропа не считается чем-то предосудительным, особенно с учетом договоров, которые заключались с Германией другими акторами военно-политического процесса того периода.
Так что мы тоже можем отпраздновать события 1939 года (можно даже с песнями и плясками, но лучше не надо) с финишированием в конце сентября, когда исполнится 80 лет кончине "уродливого детища Версальсого договора".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5173709.html
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