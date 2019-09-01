Праздник начала второй мировой войны в Польше

Празднование начала второй мировой войны в Польше. От СССР/России никого не было, Трамп не приехал (прислал вместо себя Пенса – будет интересно посмотреть, приедет ли Трамп в Москву на 9 мая), еще ряд республик бывшего СССР также не приехали. Меркель отправила вместо себя отдуваться Штайнмайера (дабы если ее снова начнет трясти, не сложилось впечатления, что ее трясет перед лицом могущества современной Польши).Ввиду этого все это превратилось в комичное польско-немецкое мероприятие, где немцы на словах (но не на деньгах) каялись перед поляками, а затем уже совместно превозносили решающую роль США в победе над Германией.Чего заслуживают подобные праздники? Исключительно порицания и высмеивания. С такой программой мероприятий ездить туда не надо. Лучше торжественно отметить победу над Японией, а там и освобождение Западной Украины и Белоруссии от польского ига.Если поляки хотят разводить истерию с целью получения от Германии дополнительных репараций, поддерживать их претензии в этом вопросе (как и в большинстве других), конечно же не следует.Получат ли поляки деньги от Германии за вторую мировую войну? Конечно нет. Я скорее поверю, что американцы заставят поляков заплатить компенсации евреям за геноцид.PS. Американская пресса выяснила, что Трамп всех обманул – сказал, что не поехал в Польшу, потому что на США надвигается ураган, но во время праздничной церемонии в Польше, где славословили США, он играл в гольф.Агента Дональда вполне можно понять – гольф всяко интересней подобных "торжеств".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5248299.html