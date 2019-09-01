Главная » Невероятное в мире, Политика

Праздник начала второй мировой войны в Польше

23:15. 1 сентября 2019 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал:


Празднование начала второй мировой войны в Польше. От СССР/России никого не было, Трамп не приехал (прислал вместо себя Пенса – будет интересно посмотреть, приедет ли Трамп в Москву на 9 мая), еще ряд республик бывшего СССР также не приехали. Меркель отправила вместо себя отдуваться Штайнмайера (дабы если ее снова начнет трясти, не сложилось впечатления, что ее трясет перед лицом могущества современной Польши).
Ввиду этого все это превратилось в комичное польско-немецкое мероприятие, где немцы на словах (но не на деньгах) каялись перед поляками, а затем уже совместно превозносили решающую роль США в победе над Германией.





Чего заслуживают подобные праздники? Исключительно порицания и высмеивания. С такой программой мероприятий ездить туда не надо. Лучше торжественно отметить победу над Японией, а там и освобождение Западной Украины и Белоруссии от польского ига.
Если поляки хотят разводить истерию с целью получения от Германии дополнительных репараций, поддерживать их претензии в этом вопросе (как и в большинстве других), конечно же не следует.

Получат ли поляки деньги от Германии за вторую мировую войну? Конечно нет. Я скорее поверю, что американцы заставят поляков заплатить компенсации евреям за геноцид.

PS. Американская пресса выяснила, что Трамп всех обманул – сказал, что не поехал в Польшу, потому что на США надвигается ураган, но во время праздничной церемонии в Польше, где славословили США, он играл в гольф.
Агента Дональда вполне можно понять – гольф всяко интересней подобных "торжеств".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5248299.html

Метки: Германия, польша, поляки, праздники, США, юмор

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Праздник начала второй мировой войны
... что немцы с поляками отпразднуют начало второй мировой войны оказались не совсем шутками.В...немцами и поляками.Министр обороны Польши Мариуш Блащак выразил возмущение в...трудно заметить, современной Польше уже проще праздновать начало нацистского вторжения и ...
Вторая Мировая началась не в 39-м
...России 2 сентября новый праздник – День окончания Второй Мировой войны, совпадающий с днём ... на саму дату начала Второй Мировой войны. Когда же она началась? 1 сентября 1939... «Вайс» – план нападения на Польшу, подразумевал захват Литвы, большей части...
Заметки на полях: о чем писали газеты в СССР накануне Второй мировой
...речи Гитлера, объяснявшего причины войны с Польшей и коснувшегося в выступлении ..., писали советские СМИ и о праздниках — например, о грандиозной демонстрации ...печати, — пояснил эксперт. В день начала Второй мировой войны в СССР приняли новый закон...
Генерал Баранов рассказал о продолжающихся «боях за историю»
... Министерством иностранных дел Польши брошюре, что Вторая мировая война началась с нападения на Польшу фашистской Германии... событиями Великой Отечественной и Второй мировой войн: в названии праздника 9 мая – «Дня Победы...
АНЕНЭРБЕ. Тёмная Тайна Третьего Рейха
...по возможности приурочили к традиционным праздникам. При этом активно использовалось...назад императором Константином. Этот праздник в честь молодого бога ...когда с нападения Германии на Польшу началась Вторая мировая война, вызвавшая в Британии серьезный ...
Что стоит за попытками пересмотра итогов Великой Отечественной войны?
...войны. Здравствуйте, Ольга Николаевна.Здравствуйте.Не так давно праздник...победу в общеевропейской войне, которая началась...Во Второй мировой войне.Вторая мировая война, она все... роли Польши, которую она сыграла в развязывании Второй мировой войны,...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)