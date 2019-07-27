От онкологии до насморка? Германская Новая Медицина. Егор Миронов. Часть 2
Психосоматика и онкология.
Егор Миронов – психолог, специалист в области психосоматики рассказал о болезнях и причинах их возникновения с точки зрения Германской Новой Медицины.
Часть 1 – https://youtu.be/n-l82sOBovo
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