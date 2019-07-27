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От онкологии до насморка? Германская Новая Медицина. Егор Миронов. Часть 1

22:24. 27 июля 2019 Просмотров - 39 Нет комментариев Опубликовал:

Психосоматика и онкология.

Егор Миронов – психолог, специалист в области психосоматики рассказал о болезнях и причинах их возникновения с точки зрения Германской Новой Медицины.

Часть 2 – https://youtu.be/-XYu2yPa_Zk

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=n-l82sOBovo

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