Вакцинация – коммерческий проект?
20:04. 25 июля 2019 Просмотров - 155 Один комментарий Опубликовал: Rusfalco
Интервью с Александрой Машковой - общественным деятелем, координатором кампаний CitizenGO Россия.
Интервью с Александрой Машковой - общественным деятелем, координатором кампаний CitizenGO Россия.
CitizenGO
Международная платформа CitizenGO была изначально создана на христианских основах для объединения усилий широкой общественности из разных стран по борьбе против абортов, эвтаназии, пропаганды «сексуальных меньшинств» и в защиту жизни, семьи, прав верующих, традиционных нравственных ценностей. Русская версия платформы CitizenGO курируется Фондом поддержки семьи и демографии во имя свв. Петра и Февронии, одним из учредителей которого является председатель Патриаршей комиссии протоиерей Димитрий Смирнов.