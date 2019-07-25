Главная » Аналитика, Видео, Здоровье, Наука, Политика

Вакцинация – коммерческий проект?

20:04. 25 июля 2019 Просмотров - 155 Один комментарий Опубликовал:

Интервью с Александрой Машковой - общественным деятелем, координатором кампаний CitizenGO Россия.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jPJSV0rqeqc

Метки: геноцид, прививки, прививочный бизнес, принудительная вакцинация

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
СПИД - крупнейшая фальсификация нашего времени!
...Конгресс США удалось протащить программу вакцинации населения. Примерно 50 миллионам ... выплатило пострадавшим от вакцинации около 100 миллионов долларов. Проект "свиной грипп"...СПИД-истеблишмент пытается прикрыть свой коммерческий проект, в котором полно дыр ...
Гендерные исследования и активизм на Кавказе
... медицинская помощь в рамках вакцинации. Подобные проекты были реализованы в Африке... и понимание гендерных норм предполагает коммерческую выгоду. Например, учитывая, что...подростков, что наверняка отразится на коммерческих интересах производителей. В то ...
Новости Украины и Новороссии 02 марта 2019
...способом защититься от инфекции является вакцинация. По данным Минздрава Украины,...интеграционная программа. «Исходя из коммерческой целесообразности, говорить о конкретных ...менее значимых в глобальном смысле, коммерческих проектов, но они тоже есть, ...
Естественная беременность в условиях мегаполиса. Обзорный эфир. 1 Часть
.... Анализ бланка согласия (отказа) на вакцинацию в варианте Украины. Зависимость выбора... радио» не является чьим то коммерческим проектом, не имеет хозяев и спонсоров...
Что скрывается за Хранилищем Судного Дня
...и правительсвом Норвегии. Официальное название проекта - Свалбардский Глобальный Банк Семенных... сорта. Это предотвращает перераспределение коммерческих культур посреднимаки. Если огромные ... ООН начала капманию по вакцинации миллионов женщин из Никарауа,...
Новости Украины и Новороссии 10 октября 2015
..., дополнить предвыборные программы конкретными проектами и планами, вложить без ...участвовать в реструктуризации наряду с коммерческими кредиторами. На что позиция ...дальнейшая задержка общенациональной кампании по вакцинации от полиомиелита может поставить ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4559 829
    ХОХОЛ 25 июля 2019 в 22:40

    CitizenGO

    Международная платформа CitizenGO была изначально создана на христианских основах для объединения усилий широкой общественности из разных стран по борьбе против абортов, эвтаназии, пропаганды «сексуальных меньшинств» и в защиту жизни, семьи, прав верующих, традиционных нравственных ценностей. Русская версия платформы CitizenGO курируется Фондом поддержки семьи и демографии во имя свв. Петра и Февронии, одним из учредителей которого является председатель Патриаршей комиссии протоиерей Димитрий Смирнов.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)