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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 июля 2019

13:00. 24 июля 2019 Просмотров - 143 Нет комментариев Опубликовал:

Экономика Германии терпит крах из-за беженцев



Левая партия Германии (Die Linke) предлагает пересмотреть Дублинские соглашения, в соответствии с которыми мигрант, въезжающий на территорию Европейского союза, может быть зарегистрирован исключительно в стране первого пересечения границы. По мнению левых, которое они отразили в своей предвыборной программе, беженцы сами должны выбирать, где им оставаться. При этом очевидно, что мигранты, как правило, предпочитают Германию. К тому же, даже те беженцы, у кого недостаточно легальных оснований остаться в стране, всё равно не хотят возвращаться домой из ФРГ. Особая проблема — с переселенцами из Сирии, страна по-прежнему небезопасна. Причём на этом фоне среди немецких граждан отмечается рост антимигрантских настроений.

По данным немецкого правительства, в текущем году лишь 77 мигрантов из Сирии обратились за финансовой поддержкой для возвращения домой. Такую помощь немецкие власти оказывают тем, кто добровольно решает покинуть Германию и вернуться на родину. В неё входит оплата билетов и 200 евро на непредвиденные расходы на человека. При этом предусматривается ещё и «подъёмная сумма» в размере 1000 евро на взрослого и 500 евро на ребёнка. Максимальная сумма на семью составляет 3500 евро, а в в случае, если отъезд планируется заранее, до завершения процедуры оформления статуса беженца — добавляется ещё 500 евро.


И всё же мигранты не очень активно пользуются этой поддержкой, так как возвращение в Сирию всё ещё может нести серьезные риски. Правительство ФРГ пока не признало эту страну безопасной, да и международные правозащитные организации так же призывают воздержаться от принудительных депортаций людей.

Однако похоже, что даже снятие статуса небезопасной страны несильно увеличит поток возвращающихся домой сирийцев. Они предпочитают закрепляться в Германии, получать официальный статус мигранта, подразумевающий выплату пособия, сравнимого с пособием по безработице для немецких граждан. Те же, кто по ряду причин официальный статус обрести не могут, стремятся всеми способами продлить время своего нахождения на территории ФРГ — теряют документы, сбегают из лагерей. Как замечают в немецких СМИ, доходит даже до крайностей: из городских отделений ведомства по делам мигрантов пропадают документы и печати — в Берлине зафиксировано уже два таких случая, один из которых произошёл буквально на днях.

Одновременно с этим, по информации Бундесбанка (немецкого центрального банка), денежные переводы в Сирию из Германии выросли в 10 раз — за минувший год сирийцы перевели на родину около 200 млн евро, заметная часть из которых очевидно — мигрансткие пособия. Напомним, что по данным Федерального агентства по труду, среди мигрантов безработных — более 57%.

При этом среди немецких граждан набирают силу антимигрансткие настроения. Это подтверждается последним социологическим замером, проведённым при поддержке фонда Фридриха Эберта, близкого к Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Такой опрос проводится раз в два года и измеряет уровень экстремистских настроений в обществе. По последним данным на февраль 2019 года, с предубеждением к вынужденным переселенцам относятся 54,1% граждан ФРГ — это больше, чем каждый второй.

С начала конфликта Сирию покинули около шести миллионов человек, около миллиона из них, по официальным данным, осели сейчас в ФРГ. Тем временем, по данным МВД страны, ещё одной волны наплыва мигрантов, сопоставимого с 2015 годом, экономика Германии может не выдержать. Учитывая все вышеперечисленные факторы, стремление Левой партии дать мигрантам возможность самим выбирать страну въезда не будет иметь поддержки ни в политических кругах, ни в обществе. Однако при этом у ФРГ нет и однозначного ответа на то, как решать миграционную проблему, которая, похоже, станет одним из главных внутриполитических и экономических вызовов на ближайшие годы.

Евгения Пименова, News.ru

 К оглавлению | Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Константин Никифоров. Война не ради победы

Хочу поделиться собственными соображениями по поводу войны в Иране. Извините, в этот раз без ссылок.

Удар по Ирану США и союзники проведут. Только авиаудары по военным объектам и инфраструктуре будут отвлекающим маневром. Почему бы не разжечь гражданскую войну в стране? На востоке Ирана живут белуджи- самая забитая часть населения. Но они сунниты! Если им помочь, война вспыхнет в Иране, а потом( почему нет?) и в Пакистане, и в Афганистане. Туда еще можно перебросить пехоту их Сирии, зачем так просто исламистам погибать? Афганистан рядом- вот и новый наркотрафик. О чем там Трамп с талибами договаривается? 
Здесь самый оживленный перекресток путей сообщения и огромная масса населения. Война будет не ради победы. А если удастся втянуть в конфликт Индию и Китай- просто находка. Представляете, сколько нужно оружия, медикаментов  и продовольствия воюющим? Пусть и просроченного. И что важно-  далеко от США. Можно и сценарий войны  построить, но что- то не больно интересно это.

Давайте к этой теме через год вернемся. 

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Обработка позиций в Идлибе



Работа ВКС РФ, а также сирийской артиллерии по позициям боевиков в Идлибе.
Как обычно съемки с БПЛА. Из героев ролика выживут не только лишь все.



Концентрация сил по сути завершена, но наступление пока не начинается. Как представляется, это сейчас вопрос не военный, а политический.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

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