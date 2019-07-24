ГОЛОДНАЯ ПУТИНСКАЯ РОССИЯ.

Еще немного о том, как мы тут обнищали и Путин страну довел. Помните крики про пармезан и хамон, которые сначала запретили, а теперь еще и периодически уничтожают, если ловят на нелегальном ввозе, а лучше бы раздали пенсионерам — так вопили и вопят наши оппозиционеры? Дескать, в нормальных странах люди тратят на еду копейки, а у обычной российской семьи до 90% уходит на просто картошечку с майонезом.

Но вот никто не может мне ответить на вопрос. Ладно, в России много гипермаркетов, ладно растут как на дрожжах магазины шаговой доступности. Если мы так плохо живем, откуда плодятся бесконечные дорогие и не очень гамбургерные, а службы доставки готовой еды продолжают наращивать обороты?

Попалась тут на глаза одна заметка, а потом нашел и больше. Давайте, процитируем:

По данным аналитической группы РБК, рынок доставки готовой еды в России за последние 5 лет вырос на 35 %. Если в 2014 году он составлял 88 млрд рублей, то уже в прошлом году он достиг 132 млрд рублей. В настоящее время доля сегмента готовой еды в общем обороте общепита страны оценивается в 9 %. Последние 3 года сегмент доставки готовой еды стабильно рос. Самый высокий всплеск активности был зафиксирован в 2017 году (годовой рост — 23,6 %). А за прошлый год рынок подрос еще на 15,5 %.

Итак, пять лет назад начались санкции, нас начали изолировать и рвать в клочья, а рынок ГОТОВОЙ ЕДЫ — вырос больше, чем на треть. Ребятушки, как же так получается, что сегмент товаров далеко не первой необходимости стабильно растет? В 90-е мы видели на пиратских видеокассетах про американские службы доставки и думали, что у нас такого никогда не будет, как собственно, и больших супермаркетов, и тележек, в которых бомжи по Нью-Йорку возили свои запасы жестяных банок для сдачи в утиль. А сейчас, получается, Путин так страну довел, что народу готовить лениво! И деньги на пицулю, суши и прочую экзотику для старшего поколения и повседневность для молодого — народ-то откуда-то берет!

Хотите еще пример развала «этой страны»? Легко!

В Томской области в 2017 году на 7% снизился торговый оборот в сфере общественного питания, но в сегменте ресторанов быстрого питания он вырос 650%, сообщил сегодня губернатор Сергей Жвачкин депутатам Законодательной Думы региона.

«Почти на 7% снизился оборот в сфере общественного питания. Мы проанализировали этот процесс, странный, на первый взгляд, для студенческого региона. И пришли к выводу, что эта тенденция говорит о новых требованиях жителей области к самой концепции кафе и закусочных. Рестораны быстрого обслуживания, небольшие кофейни на фоне общего спада показали рост почти на 650 %! Уверен, что предприниматели уже сделали правильные выводы, которые пойдут на пользу и бизнесу, и потребителям», —сказал Сергей Жвачкин.

Вот это покушали, правда, томичи? Не очень понятно, на какие деньги, ведь кругом-то одни банкроты, но факт снова остается фактом — народ постоянно ЖРЕТ! И к тому же, самым паскудным образом, намекает нашим несогласным, что их разговоры о том, что революция случится когда картинка в телевизоре перестанет совпадать с картинкой в холодильнике — фуфло!

Конечно, мы услышим опять какой-нибудь отмаз, что дескать, это же кафешки и пицулька, а в нормальных странах люди ходят в ресторны премиум класса и жрут в три горла красную икру, как на Украине.

Кто-нибудь добавит, что дескать, это ведь не здоровая еда, в то время как в США все поголовно подсели на ЗОЖ.

Однако, все это все равно — отговорки. Не отрицая проблем в стране никто не сможет уточнить, почему при Ельцине народ запасал картошечку в гаражиках, а при третьем сроке Путина — настолько обнищал и обленился, что службы доставки развозить суши и роллы не успевают. И, кстати, наша, например, местная продуктовая сеть «Абрикос» также запустила массу своего фастфуда и я не единожды видел, как студенты и школьники без проблем берут пицульки для пати, блин.

В общем, денег нет, вы там держитесь, пока Сенцов и Любовь Соболь за вас голодают!

Источник: https://inforuss.info/golodnaya-putinskaya-rossiya/?fbclid=IwAR1_ZTEddw-mTrfuBcDIM0lBOOoKcayOjwKVOh3wUsLFxKMGh3Ijr0cIC-M