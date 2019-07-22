Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 июля 2019

Как отбивали атаку на Кесабию

Как отбивали атаку боевиков на Кесабию.Удары ВКС РФ по боевикам, готовившимся атаковать Кесабию. Видео с БПЛА,По итогам мероприятий боевики потеряли несколько десятков человек убитыми и ранеными, а также несколько единиц техники, включая один заблудившийся "Хамви".

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В Иране арестованы 17 агентов ЦРУ

Спецслужбы Ирана объявили, что в рамках масштабной спецоперации арестованы 17 агентов ЦРУ.Ниже фотографии некоторых задержанных, а также личные данные сотрудников агенства, выявленные в результате спецоперации. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/04/31/2059473/%D8%AA%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7 – цинкСудя по фото и документам, информация касается в первую очередь кураторов.Вербовщица в Дубае.На представленных фото – руководители разгромленной агентурной сети (верборвщики и кураторы) – действовали с территории Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. Сама операция шла еще с прошлого года – последних из задержанных брали в мае. Агенты ЦРУ занимались сбором информации о военном ведомстве Ирана, структурах КСИР, ядерной и ракетной программах.

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“Хворост сирийской революции”

Интересный взгляд на причины образования "хвороста сирийской революции", который противники Асада подпалили в 2011 году.Автор рассматривает интересную комбинацию демографических и экономических причин.1. Сторонники Башара Асада обвиняют Запад в организации восстания в Сирии, так как тот финансировал и помогал оппозиции с самого начала.2. Это не может в полной мере объяснить само восстание, так как он представляет из себя микс различных причин, некоторые из которых можно понять углубившись в ситуацию в Сирии до 2011 года.3. В таких странах как Сирия всегда сложно найти официальную всестороннюю и актуальную статистику. Те, кто пытался изучать экономическую ситуацию, должны были полагаться на не идеальные данные по демографии, ВВП, безработице и инфляции. Важно помнить об этом.4. Есть одна вещь, по которой нет достаточно больших разногласий. Она заключается в том, что Сирия с 1950х-1990х годах имела стандартный для стран к югу от пустыни Сахара прирост населения. Почему это важно? Потому что надо решать вопрос их трудоустройства. А этим группам населения уже за 20.5. Если оценить имеющиеся данные в ретроспективе по "коэффициенту рождаемости" (кол-во детей, которые способна родить женщина в детородном возрасте), то с конца 50х до 80х получится в среднем 7,5. Это потрясающе огромное кол-во с огромными последствиями для Сирии.6. Если в 1982 году средний показатель рождаемости сирийской женщины составлял 7,5, то возрастной категории этого года было уже 25 лет в 2007 году, когда для них требовалось создать 275 000 рабочих мест и так каждый последующий год для последующих возрастных групп.7. Кроме того, в 2007 году почти 50% населения Сирии классифицировались как сельские жители. Поскольку мы говорим о средним коэффициентах, это означает более высокие показатели для сельской местности, чем в среднем по стране. Подумайте о ситуации с семьями по 8-9 детей.8. В 2007 году в Сирии разразилась масштабная засуха, которая уничтожила шансы на будущее для почти 10 млн. человек проживавших в сельской местности. Миграция в города стала неизбежной, что порождало новые проблемы.9. Как реагировало государство? Какой была социальная политика? Распад СССР в начале 90х нанес удар по большинству социалистических систем. Консенсусное мнение тогда заключалось в том, что поражение СССР доказало нежизнеспособности социалистической системы и чтобы выжить, надо ее реформировать.10. Сирия не стала исключением в цепи катастроф, которые в 90х охватили Восточную Европу и Россию. Приход Башара Асада к власти рассматривал как стимул ускорения реформ в Сирии.11. Когда Асад пришел к власти, Сирия не имела частных банков, страховых компаний, фондового рынка и глобальных франшиз на своей территории. В то время казалось естественным, что реформы Асада охватят своим влиянием все эти составные части новой экономики Сирии.12. Старые баасисты были пассивными. Они не понимали, как работает новая экономика. Капитал был изъят из промышленности и счетов за рубежом и влит в страховые компании и частные банки. Некоторые результаты на первых порах были впечатляющими. Но вот вопрос – для кого?13. Банкам был нужен капитал для регистрации и дальнейшей работы. Средняя стоимость "билета для доступа" для инвестора в этот бизнес составляла 1 млн. долларов и даже так получить этот билет было непросто. Владельцы бизнеса были настолько уверены в себе, что считали нужным заработать сразу столько, сколько было возможно.14. Получали выгоду не только владельцы капитала, но и молодые городские выпускники, которые говорили по английски и обладали базовыми навыками, необходимыми банкам и страховым компаниям. Богатые городские районы сразу увидели положительный волновой эффект.15. Теперь вернемся к той возрастной группе, которой стукнуло 25 лет. Это выходцы из семей. где 7-9 детей. Они перемещаются из сельских районов на периферию городских центров. Многие живут в незаконном жилье. Не говорят по-английски. Слабообразованны. В целом – не соответствуют стандартам новой экономики.16. Возрастная группа, появившаяся на пике рождаемости в Сирии, в возрасте 25 лет, к этому времени требует примерно 300 тыс. рабочих мест в год. И она совершенно не готова к новому экономическому ландшафту. Ферма отца исчезла. Дяда работавший на правительство ушел на пенсию или сокращен.17. Проводимые реформы в корне противоречат потребностям этой огромной возрастной группы, которая нуждается в 300 тыс. рабочих мест в год и зарплатах, чтобы оплачивать жилье и другие нужды, которые подвергались давлению дорожающих побочных расходов.18. Я вспоминаю, как в 2008 году гулял с другом рядом с отелем Four Seasons в Дамаске. Пара обуви Prada была выставлена за 20 тыс. сирийских фунтов. Мы задавались вопросом, как отреагирует на это 25-летний парень, в то время как его государственная зарплата составляет примерно в 2 раза меньше этой суммы.19. К 2010-му году было две Сирии. В одной Сирии, городской, образованный, богатый капитал, наслаждался плодами реформ. Во второй Сирии было нелегальное жилье, сверхнизкая заработная плата с поправкой на инфляцию и множество молодых безработных достигших совершеннолетия.20. Возможности Сирии становились недостаточными, чтобы удовлетворить всех. Многие из тех, кто пытался приблизиться к "пирогу благосостояния", но не мог этого сделать, начинал винить в этом правительство. И система начала ассоциироваться со всем, что близко к этому самому "пирогу благополучия", к которому пускали не всех.21. В целом, Сирия стала жертвой окончания холодной войны. Было трудно реформировать централизованную систему сверху. К тому времени, когда Асад решил провести реформу, он выбрал такие ​​реформы, к которым значительная часть его общества была плохо подготовлена ​​к ним, в том числе и по демографическим причинам.22. Невозможность получить свой кусок пирога производили недовольство. Сектантство и религиозный фанатизм повышали его до точки кипения. Иностранное вмешательство получает окно для эксплуатации укоренившихся обид и проблем. Созданы условия для взрыва, для которого достаточно лишь небольшой искры и многие акторы активно работают, чтобы вызвать его. https://twitter.com/EHSANI22 – цинкВ принципе, схема выглядит логичной. Как и в других случаях, любая цветная революция использует объективно существующие проблемы в атакуемой стране (экономические, политические, этнические, религиозные), обостряя их и используя как таран, для смены атакуемого режима, с целью установки на его месте зависимого или марионеточного режима, который устраивает заказчиков цветной революции. В Сирии для этого были использованы экономические и религиозные линии разлома, куда путем "гражданских активистов" были установлены "детонаторы", превратившие линии разлома в линии фронтов, которые пролегли по всей Сирии. Большая масса безработных молодых людей, порожденных демографическим бумом 80х и экономическими реформами 90х-2000х, превратились в хворост для растопки крупнейшей войны XXI века. Для того, чтобы лучше горело, была организована доставка боевиков, оружия, инструкторов и много чего еще. И в принципе, в Сирии должно было все закончиться как в Ливии.Но что-то пошло не так и схема дала сбой. Несмотря на объективные экономические, демографические, а в последствие и военные проблемы, правительство Асада оказалось куда как более устойчивым, чем представлялось агрессорам и сторонним наблюдателям, а последующая помощь военно-политическая и экономическая помощь Ирана и России позволили купировать усилия внешних игроков по свержению Асада. В итоге, "человеческий хворост", который поджигали в 2011 году, по большей части сгорел зря и глобальных стратегических целей если кто и добился, так это Иран, который смог по итогам войны отстроить свой драгоценный шиитский мост. Большая часть сирийцев по итогам 8 лет войны живет существенно хуже, чем жила до 2011 года. Для восстановления инфраструктуры Сирии разрушенной в ходе войны Сирии требуются десятки или даже сотни миллиардов долларов. И Асаду с этим еще предстоит что-то делать.

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