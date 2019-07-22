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Карт-бланш Зеленского, Кредитный пузырь, Дрожь Меркель // Галопом по Европам #68

21:21. 22 июля 2019 Просмотров - 90 Один комментарий Опубликовал:

В этом выпуске:
- Кредитный пузырь в любом случае взорвется в 2021 году, заявил министр экономики Орешкин в интервью Эху Москвы;
- В Центробанке прошла выемка документов по делу компании “Центральное страховое общество”;
- Зарплату ниже средней по стране получают 71 процент работников или 20 миллионов человек;
- Зеленский выиграл еще и парламентские выборы, получив полный карт-бланш на проведение любых действий во внутренней и внешней политике;
- Протесты в Гонконге приобретают все более агрессивный характер;
- Китайские инвестиции в американскую экономику с момента вступления Трампа в должность упали на 90 процентов — с 46 миллиардов до 5;
- В Иране задержаны 17 агентов ЦРУ, подглядывавших за атомными и военными объектами;
- Трамп поздравил Нетаньяху с самым длительным в истории Израиля пребыванием на посту премьера;
- США расконсервируют большую базу в Саудовской Аравии, которая использовалась ими во всех войнах на Ближнем Востоке;
- Южное командование США сообщило об опасном сближении венесуэльского истребителя Су-30 с самолетом-разведчиком EP-3 над Карибским морем;
- Дрожание Меркель может быть связано с судьбой Дойче Банка, который балансирует на грани коллапса, пишет Файненшиал Таймс;
- Правительство готово отменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе;
- ФСБ задержала майора МЧС прямо во время планерки в администрации Читы;
- Мэр Кунгура написал в прокуратуру заявление на противников закрытия школы для детей с ограниченными возможностями;
- Минпромторг готов ослабить ограничения на торговлю и рекламу пива.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GE_ttXygiws

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4414 860
    ХОХОЛ 22 июля 2019 в 22:05

    Кредитный пузырь в любом случае взорвется в 2021 году, заявил министр экономики Орешкин в интервью Эху Москвы;
    ——-
    Взорвётся если ставки не снижать и НЕ рефинансировать. Всё это уже было в США и ничего нового и ничего страшного. Рейганомика. Начнут снижать ставки.
    ———-
    Выборы выиграл НЕ Зеленский а Золотая Роза.
    Она их всегда выигрывает.

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    1

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