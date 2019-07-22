Карт-бланш Зеленского, Кредитный пузырь, Дрожь Меркель // Галопом по Европам #68

В этом выпуске:

- Кредитный пузырь в любом случае взорвется в 2021 году, заявил министр экономики Орешкин в интервью Эху Москвы;

- В Центробанке прошла выемка документов по делу компании “Центральное страховое общество”;

- Зарплату ниже средней по стране получают 71 процент работников или 20 миллионов человек;

- Зеленский выиграл еще и парламентские выборы, получив полный карт-бланш на проведение любых действий во внутренней и внешней политике;

- Протесты в Гонконге приобретают все более агрессивный характер;

- Китайские инвестиции в американскую экономику с момента вступления Трампа в должность упали на 90 процентов — с 46 миллиардов до 5;

- В Иране задержаны 17 агентов ЦРУ, подглядывавших за атомными и военными объектами;

- Трамп поздравил Нетаньяху с самым длительным в истории Израиля пребыванием на посту премьера;

- США расконсервируют большую базу в Саудовской Аравии, которая использовалась ими во всех войнах на Ближнем Востоке;

- Южное командование США сообщило об опасном сближении венесуэльского истребителя Су-30 с самолетом-разведчиком EP-3 над Карибским морем;

- Дрожание Меркель может быть связано с судьбой Дойче Банка, который балансирует на грани коллапса, пишет Файненшиал Таймс;

- Правительство готово отменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе;

- ФСБ задержала майора МЧС прямо во время планерки в администрации Читы;

- Мэр Кунгура написал в прокуратуру заявление на противников закрытия школы для детей с ограниченными возможностями;

- Минпромторг готов ослабить ограничения на торговлю и рекламу пива.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GE_ttXygiws