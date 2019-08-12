Новости Украины и Новороссии 12 августа 2019

В США разгорается очередной скандал, связанный с Украиной. Американская лоббистская фирма Signal Group Consulting опубликовала официальный отчет о своей работе в США на команду Владимира Зеленского. За это ей заплатили 60 тыс. долларов.

Украинское издание «Страна» попыталось разобраться в ситуации, ведь и члены команды Зеленского, и сам новый президент категорически отрицают, что нанимали лоббистов в США.

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В Минюсте США все раскрыли

Скандал возник из-за того, что 12 апреля этого года на сайте Министерства юстиции США было опубликовано сообщение о контракте, заключенном между лоббистской фирмой Signal Group Consulting и Маркусом Коэном. Последний представлял в данном контракте интересы Владимира Зеленского и «Слуги народа»:



Фото: efile.fara.gov

В сообщении на сайте Минюста США указан адрес заказчика — это 2 этаж торгового центра «Олимпик» на ул. Большой Васильковской, 72 в Киеве. Точно такой же адрес указан на сайте «ЗеОфиса»:



Фото: ze2019.com

В отчете на сайте Министерства юстиции США была указана также сумма вознаграждения за лоббистские услуги — 60 тысяч долларов.



Фото: efile.fara.gov

В отчете указан перечень услуг, которые должны быть оказаны по контракту:

— организация пиара и встреч с правительством в Вашингтоне;

— знакомство медиа США с заказчиком и его командой;

— проведение интервью в СМИ, встреч в исследовательских центрах и с экспертами;

— предоставление стратегических консультаций для СМИ и правительственных органов США:



Фото: efile.fara.gov

А 24 апреля был опубликован и сам контракт между Signal Group Consulting и представителем Владимира Зеленского и «Слуги народа» Маркусом Коэном. Контракт был подписан 3 апреля и содержал те же условия, которые были отражены ранее в опубликованном сообщении о контракте, в том числе стоимость услуг лоббистов — 60 тыс. долларов США (дополнительно должны были возмещаться расходы):



Фото: efile.fara.gov

В пункте 3 контракта было прямо указано, что Маркус Коэн должным образом уполномочен действовать от имени Владимира Зеленского и «Слуги народа»:



Фото: efile.fara.gov

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«Зе! Команда» все отрицала

Сразу после первой публикации о найме американских лоббистов в команде Зеленского начали отрицать любые контакты с ними.

18 апреля, за три дня до второго тура президентских выборов, в Фейсбуке «Команды Зеленского» появилось сообщение, где СМИ обвинили в волне дезинформации. «Команда Зеленского» сообщила, что у нее нет контракта с компанией «Сигнал Груп», и она не привлекала никаких лоббистских компаний или агентств для организации визита представителя команды в США:



Фото: facebook.com/ze2019official

В отчет включили даже кофе

По итогам выполнения контракта лоббистская компания Signal Group Consulting 17 июля опубликовала подробный отчет, где перечислены полученные и потраченные суммы, а также список мероприятий, которые были выполнены согласно контракту.

В нем снова было повторено, что иностранным заказчиком по лоббистскому контракту были Владимир Зеленский и «Слуга народа», которые действовали через представлявшего их интересы Маркуса Коэна:



Фото: efile.fara.gov

Согласно отчету, Маркус Коэн двумя платежами заплатил лоббистской фирме 60 тыс. долларов, а также покрыл ее расходы, связанные с выполнением контракта на сумму 9 371,8 дол:



Фото: efile.fara.gov

В отчете есть подробная расшифровка расходов по контракту. Наибольшую сумму (почти 6 тыс. долларов) американские лоббисты потратили на услуги переводчиков, которые были оказаны с 15 по 17 апреля. Еще больше — 1900 долларов — стоило посещение 16 апреля ресторана BIT Steak. Лоббисты не забыли посчитать даже кофе ценой 7,6 доллара в Sofitel:





Фото: efile.fara.gov

Одним из первых о контракте с американскими лоббистами сообщило «Радио Свобода», которое финансируется правительством США. По данным этого СМИ, компания Signal Group организовала встречи в США для руководителя штаба и главы «Слуги народа» Ивана Баканова и экономического советника Олега Дубины. Последний известен тем, что был вице-премьером в правительстве Юлии Тимошенко и в 2009 году подписал скандальный газовый договор между Украиной и Россией.

Представитель лоббистской фирмы Signal Group сообщил «Радио Свобода», что контракт предусматривает, в частности, содействие встречам членов команды кандидата (Владимира Зеленского — ред.) с чиновниками с Капитолийского холма и из Администрации президента США Дональда Трампа.

Из приведенной выше сметы расходов можно сделать вывод, что визит украинской делегации проходил 15–17 апреля этого года.

А 3 августа сам Владимир Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента «Радио Свобода» в Трускавце, снова отрицал, что он пользовался услугами лоббистов в США. «Я никогда никем не пользовался. Мне не нужно лобби, вы знаете это прекрасно, какое доверие ко мне у людей. Я никогда не встречался ни с одним лоббистом, ни с одним посредником, никого об этом не просил», — сказал Зеленский.

На уточняющий вопрос, не мог ли кто-то действовать в его интересах, Зеленский сказал: «Я не знаю, наверное, они же там ложь не пишут — кто-то может (заказывал услуги лоббистов в США — ред.). Я этого не делал, мне это не нужно, я никому никакой копейки не платил».

После «обработки» лоббистами с Зеленским встретился сенатор США

В отчете лоббистов из Signal Group указано, что среди прочих мероприятий компания «обрабатывала» сенатора от штата Огайо Роба Портмана. В отчете указано, что с ним велась переписка по электронной почте, а также были проведены телефонные переговоры по вопросу визита Зеленского и его партии:



Фото: efile.fara.gov

После этого сенатор Портман 30 мая прилетал на Украину и встретился с Владимиром Зеленским. Об этом была опубликована новость на официальном сайте президента. В ней сообщалось, что Владимир Зеленский поблагодарил гостя за поддержку Украины со стороны Сената США и лидерство Роберта Портмана:



Фото: president.gov.ua

Как Зеленского похвалили в «Национальном интересе»

Еще одним подтверждением действенности усилий лоббистов, нанятых от имени Зеленского, является статья в авторитетном журнале «The National Interest», которая вышла 18 апреля. Ее автор — Дуг Бандоу, старший научный сотрудник исследовательского центра CATO Institute.

В статье излагается содержание интервью, которое автор взял у Ивана Баканова, руководителя аппарата и партии Зеленского, когда он совершал визит в Вашингтон:



Фото: nationalinterest.org

CATO Institute, где работает автор статьи, пять раз упоминается в перечне мероприятий, которые провели лоббисты, нанятые от имени Зеленского. С CATO Institute лоббистская фирма вела переписку по электронной почте, телефонные переговоры, а также организовала встречу:



Фото: efile.fara.gov

Сейчас Иван Баканов назначен на должность главы Службы безопасности Украины.

Что такое FARA

Отчет американских лоббистов, работавших в пользу Зеленского, опубликован благодаря законам США, которые регулируют деятельность иностранных агентов.

По американскому законодательству, если лоббистская фирма в США получает деньги из-за рубежа или заключает контракт на лоббирование интересов иностранных граждан, фирм или государств, то такая фирма считается «иностранным агентом» и должна публиковать контракты и отчеты об их выполнении.

Закон о регистрации иностранных агентов (англ. The Foreign Agents Registration Act, сокращенно FARA) был принят в 1938 году. FARA — это закон о раскрытии информации, который требует от американских лиц, действующих в качестве агентов, связанных с политикой иностранных заказчиков, подробно раскрывать свои отношения с заказчиком. Раскрывать нужно и проведенные мероприятия, и поступления средств, и выплаты в поддержку этих мероприятий.

Как сказано на сайте Минюста США, раскрытие информации о лоббировании интересов иностранных заказчиков облегчает оценку правительством и американцами заявлений и действий американских лоббистов в свете их функции в качестве иностранных агентов.

Другими словами, если становится известно о чьей-то работе в качестве иностранного агента, то отношение к словам и поступкам такого агента становится совсем другим.

За исполнение Закона отвечает Регистрационное подразделение FARA Секции контрразведки и экспортного контроля (CES) в Департаменте национальной безопасности (NSD). То есть, контроль за соблюдением закона FARA в США поставлен на очень серьезном уровне.

Маркус Коэн все взял на себя

Как сообщала «Страна», Маркус Коэн, который действовал от имени Зеленского, в начале августа стал утверждать, что сам решил нанять лоббистскую кампанию в США. «Радио Свобода», которое финансируется правительством США, все-таки нашло этого загадочного адвоката.

В интервью «Радио Свобода» Маркус Коэн заявил, что сделал это по собственной доброй воле и за собственные деньги. Хотя в пункте 3 контракта, который мы привели в начале этой статьи, четко указано, что Маркус Коэн должным образом уполномочен действовать от имени Владимира Зеленского и «Слуги народа».

В этой связи утверждения Владимира Зеленского и его команды о том, что они не нанимали лоббистов в США, выглядят не вполне обдуманными. Можно предположить, что часть команды нового президента не ставила его в известность о наличии лоббистского контракта.

В этом случае люди, которые наняли американских лоббистов, использовали имя Зеленского без его ведома. В их число, по-видимому, входил и Иван Баканов, для обслуживания поездки которого был заключен контракт на лоббистские услуги. Сейчас Иван Баканов, напомним, исполняет обязанности главы СБУ.

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Алексей Романов