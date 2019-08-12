Новости Украины и Новороссии 12 августа 2019
- 12:53 Республиканцы Украины.
- 12:29 Украинские шахтёры голодают и перекрывают дороги (ФОТО).
- 10:17 Порошенко пришёл на допрос (ВИДЕО).
- 09:01 Вы доверили бы ребёнка членам «Азова»? — опрос в оккупированном Краматорске (ФОТО).
- 08:00 Военный эксперт высказался о «смертоносных» штурмовиках Украины.
- 03:54 Миллионы на порохоботов. Операция “отмазывание” провалена.
- 02:58 Зачем Зеленский врёт? — президента поймали на лжи с помощью американцев (ВИДЕО).
- 00:03 “Убрать мусор” в Украине.
- Вчера 22:55 Любовь за деньги: Зеленский отрицает оплату услуг лоббистов в США, хотя документы говорят об обратном.
Республиканцы Украины
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Украинские шахтёры голодают и перекрывают дороги (ФОТО)
Отчаявшиеся горняки шахты «Кураховская», расположенной на временно подконтрольной Киеву территории ДНР, перекрыли дорогу, требуя погасить задолженности по заработной плате.
Об этом на своей странице в социальной сети написал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
«Сегодня протестуют горняки шахты „Кураховская“. Они перекрывают дорогу в районе села Новоселидово», — уточнил он. К участникам акции также присоединились горняки шахты «Украина».
Горняки требуют полного погашения задолженности по заработной плате. На сегодняшний день шахтёрам не было выплачено 22% зарплаты за май, деньги за июнь и за июль также выплачены не в полном объёме.
«Шахтеры вместе с профсоюзами готовы выехать в Киев и 25 августа, в день их профессионального праздника Дня шахтёра, провести пикетирование под стенами Офиса президента и других правительственных учреждений с требованием выплаты им задолженности по заработной плате», — отметил Волынец.
Это уже не первый протест голодных украинских горняков за последний месяц. Так, 5 августа около ста горняков шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь» прошли шествием из Горняка в Селидово, требуя погасить задолженность по зарплате. 8 августа шахтёры «Кураховской» блокировали трассу Покровск — Курахово в районе посёлка Цукурино. С 9 августа работники шахты ежедневно перекрывают дорогу между Курахово и Селидово в районе села Новоселидовка.
Читайте также: Вероятный итог войны на Донбассе: кто победит в случае наступления?
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Порошенко пришёл на допрос (ВИДЕО)
Экс-президент Украины Петро Порошенко утром 12 августа пришёл на допрос в Госбюро расследований (ГБР).
Он был вызван на 9:30 на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».
От каких-либо комментариев журналистам на входе в здание ГБР бывший президент «незалежной» воздержался.
Читайте также: Возмездие: трупы карателей лежат на жаре, их даже не пытаются эвакуировать
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Вы доверили бы ребёнка членам «Азова»? — опрос в оккупированном Краматорске (ФОТО)
«А вы бы доверили своего ребенка членам национального корпуса (Азов)?» — такой опрос появился в крупнейшей группе Краматорска в соцсети. Выбрать предлагается из трёх ответов: да, нет, затрудняюсь ответить.
Вдохновился автор опроса расклеенной по всему городу «социальной» рекламой карбата: бородатый неонацист держит на руках пухлого белокурого мальчика. «Защити свою семью» — говорится на бигборде.
На самом деле, это, конечно, рекламный призыв вступать в неонацистскую организацию. Ниже — телефон, по которому могут звонить желающие.
Вот лишь некоторые комментарии краматорчан:
«А зачем доверять ребёнка членам национального корпуса?»
«Пристрелил бы как собаку бешеную без сожаления».
«Поклонники Гитлера расплодились».
«Национальный корпус по статье пойдет. Уже много таких пересадили и позакрывали. Даже сюжет по ТВ показывали, где дети с автоматами бегают. Ну ничего, подождем и увидим, как тут будет».
Но самое забавное — это реклама перевозчика, размещённая сразу под призывом присоединяться к неонаци, предлагающая автобусные поездки из Краматорска в Москву и Ростов всего за 500 гривен.
Читайте также: «Армия РФ пошла в атаку, гремят бои, ВСУ несут потери», — в Киеве разжигают панику
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Военный эксперт высказался о «смертоносных» штурмовиках Украины
Украина может приобрести турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano у Бразилии. Это приобретение оценил российский военный эксперт Антон Лавров.
По словам Лаврова, в Сан-Паулу (Бразилия) в августе прибыли представители Военно-воздушных сил (ВВС) Украины во главе с генерал-полковником Сергеем Дроздовым. Делегация из Киеве провела переговоры с руководством бразильской компании Embraer, производящей A-29 Super Tucano
Эксперт считает, что покупка самолетов станет ошибкой. Он указал на то, что вместо подобной техники в современных конфликтах используют летающие беспилотники. Информацией об этом поделились «Известия».
«Главной проблемой Super Tucano будет само его наличие. В экипаж штурмовика входит сразу два человека, которые безусловно при вылетах будут подвергаться большой опасности, что заставит использовать их крайне осторожно, избегая любых рисков», – заявил Лавров.
Вышеназванный самолет, как сказал эксперт, будет, конечно, лучше смотреться на парадах, чем ударные беспилотники, но такой неэффективной трате ресурсов противники только порадуются.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Миллионы на порохоботов. Операция “отмазывание” провалена
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Зачем Зеленский врёт? — президента поймали на лжи с помощью американцев (ВИДЕО)
Украинский эксперт, кандидат политических наук Ростислав Балабан раскритиковал Зеленского за его ложь о лоббистской компании из США.
На недавней встрече с журналистами в Трускавце украинский президент заявил, что на президентских выборах он не пользовался услугами американских лоббистов.
По словам Балабана, это самая настоящая «отмазка» и Зеленский ведет себя также, как и старые политики.
«Команда Зеленского — это жертва пиара и социологии», — подчеркнул эксперт.
Он указал на то, что «зе-депутаты» понимают, что «лоббизм» на Украине не приветствуется. Поэтому они говорят, что «мы к лоббизму не имеем отношения».
Сам Зеленский заявил, что он «никогда не встречался ни с одним лоббистом».
«Это ответ президента, которого мы должны уважать, потому что это президент нашего государства, который говорит, что там моей подписи нет, я не заказывал лично», — сказал эксперт, добавив, что, с другой стороны, «такой ответ — один к одному ответ старых наших с вами чиновников».
В начале августа лоббистская компания Signal Group Consulting LLC заявила о получении гонорара в 60 тыс. долларов и возмещении расходов на сумму $ 9 371. В отчете компании говорится о том, что с 3 апреля по 21 мая 2019 года они организовывали встречи представителей Зеленского в Вашингтоне, взаимодействуя с офисами конгрессменов, сенаторов, Госдепом и крупных изданий, таких как CNN и The Washington Post.
Читайте также: Украинский политик шокировал «патріотів» правдой о российских войсках на Донбассе (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
“Убрать мусор” в Украине
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Любовь за деньги: Зеленский отрицает оплату услуг лоббистов в США, хотя документы говорят об обратном
В США разгорается очередной скандал, связанный с Украиной. Американская лоббистская фирма Signal Group Consulting опубликовала официальный отчет о своей работе в США на команду Владимира Зеленского. За это ей заплатили 60 тыс. долларов.
Украинское издание «Страна» попыталось разобраться в ситуации, ведь и члены команды Зеленского, и сам новый президент категорически отрицают, что нанимали лоббистов в США.
Читайте также: Зеленский нанял американских лоббистов, чтобы «очистить» имидж и найти ходы в США
В Минюсте США все раскрыли
Скандал возник из-за того, что 12 апреля этого года на сайте Министерства юстиции США было опубликовано сообщение о контракте, заключенном между лоббистской фирмой Signal Group Consulting и Маркусом Коэном. Последний представлял в данном контракте интересы Владимира Зеленского и «Слуги народа»:
Фото: efile.fara.gov
В сообщении на сайте Минюста США указан адрес заказчика — это 2 этаж торгового центра «Олимпик» на ул. Большой Васильковской, 72 в Киеве. Точно такой же адрес указан на сайте «ЗеОфиса»:
Фото: ze2019.com
В отчете на сайте Министерства юстиции США была указана также сумма вознаграждения за лоббистские услуги — 60 тысяч долларов.
Фото: efile.fara.gov
В отчете указан перечень услуг, которые должны быть оказаны по контракту:
— организация пиара и встреч с правительством в Вашингтоне;
— знакомство медиа США с заказчиком и его командой;
— проведение интервью в СМИ, встреч в исследовательских центрах и с экспертами;
— предоставление стратегических консультаций для СМИ и правительственных органов США:
Фото: efile.fara.gov
А 24 апреля был опубликован и сам контракт между Signal Group Consulting и представителем Владимира Зеленского и «Слуги народа» Маркусом Коэном. Контракт был подписан 3 апреля и содержал те же условия, которые были отражены ранее в опубликованном сообщении о контракте, в том числе стоимость услуг лоббистов — 60 тыс. долларов США (дополнительно должны были возмещаться расходы):
Фото: efile.fara.gov
В пункте 3 контракта было прямо указано, что Маркус Коэн должным образом уполномочен действовать от имени Владимира Зеленского и «Слуги народа»:
Фото: efile.fara.gov
Читайте также: Странный скандал: Зеленский попался на контратаке с американскими лоббистами
«Зе! Команда» все отрицала
Сразу после первой публикации о найме американских лоббистов в команде Зеленского начали отрицать любые контакты с ними.
18 апреля, за три дня до второго тура президентских выборов, в Фейсбуке «Команды Зеленского» появилось сообщение, где СМИ обвинили в волне дезинформации. «Команда Зеленского» сообщила, что у нее нет контракта с компанией «Сигнал Груп», и она не привлекала никаких лоббистских компаний или агентств для организации визита представителя команды в США:
Фото: facebook.com/ze2019official
В отчет включили даже кофе
По итогам выполнения контракта лоббистская компания Signal Group Consulting 17 июля опубликовала подробный отчет, где перечислены полученные и потраченные суммы, а также список мероприятий, которые были выполнены согласно контракту.
В нем снова было повторено, что иностранным заказчиком по лоббистскому контракту были Владимир Зеленский и «Слуга народа», которые действовали через представлявшего их интересы Маркуса Коэна:
Фото: efile.fara.gov
Согласно отчету, Маркус Коэн двумя платежами заплатил лоббистской фирме 60 тыс. долларов, а также покрыл ее расходы, связанные с выполнением контракта на сумму 9 371,8 дол:
Фото: efile.fara.gov
В отчете есть подробная расшифровка расходов по контракту. Наибольшую сумму (почти 6 тыс. долларов) американские лоббисты потратили на услуги переводчиков, которые были оказаны с 15 по 17 апреля. Еще больше — 1900 долларов — стоило посещение 16 апреля ресторана BIT Steak. Лоббисты не забыли посчитать даже кофе ценой 7,6 доллара в Sofitel:
Фото: efile.fara.gov
Одним из первых о контракте с американскими лоббистами сообщило «Радио Свобода», которое финансируется правительством США. По данным этого СМИ, компания Signal Group организовала встречи в США для руководителя штаба и главы «Слуги народа» Ивана Баканова и экономического советника Олега Дубины. Последний известен тем, что был вице-премьером в правительстве Юлии Тимошенко и в 2009 году подписал скандальный газовый договор между Украиной и Россией.
Представитель лоббистской фирмы Signal Group сообщил «Радио Свобода», что контракт предусматривает, в частности, содействие встречам членов команды кандидата (Владимира Зеленского — ред.) с чиновниками с Капитолийского холма и из Администрации президента США Дональда Трампа.
Из приведенной выше сметы расходов можно сделать вывод, что визит украинской делегации проходил 15–17 апреля этого года.
А 3 августа сам Владимир Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента «Радио Свобода» в Трускавце, снова отрицал, что он пользовался услугами лоббистов в США. «Я никогда никем не пользовался. Мне не нужно лобби, вы знаете это прекрасно, какое доверие ко мне у людей. Я никогда не встречался ни с одним лоббистом, ни с одним посредником, никого об этом не просил», — сказал Зеленский.
На уточняющий вопрос, не мог ли кто-то действовать в его интересах, Зеленский сказал: «Я не знаю, наверное, они же там ложь не пишут — кто-то может (заказывал услуги лоббистов в США — ред.). Я этого не делал, мне это не нужно, я никому никакой копейки не платил».
После «обработки» лоббистами с Зеленским встретился сенатор США
В отчете лоббистов из Signal Group указано, что среди прочих мероприятий компания «обрабатывала» сенатора от штата Огайо Роба Портмана. В отчете указано, что с ним велась переписка по электронной почте, а также были проведены телефонные переговоры по вопросу визита Зеленского и его партии:
Фото: efile.fara.gov
После этого сенатор Портман 30 мая прилетал на Украину и встретился с Владимиром Зеленским. Об этом была опубликована новость на официальном сайте президента. В ней сообщалось, что Владимир Зеленский поблагодарил гостя за поддержку Украины со стороны Сената США и лидерство Роберта Портмана:
Фото: president.gov.ua
Как Зеленского похвалили в «Национальном интересе»
Еще одним подтверждением действенности усилий лоббистов, нанятых от имени Зеленского, является статья в авторитетном журнале «The National Interest», которая вышла 18 апреля. Ее автор — Дуг Бандоу, старший научный сотрудник исследовательского центра CATO Institute.
В статье излагается содержание интервью, которое автор взял у Ивана Баканова, руководителя аппарата и партии Зеленского, когда он совершал визит в Вашингтон:
Фото: nationalinterest.org
CATO Institute, где работает автор статьи, пять раз упоминается в перечне мероприятий, которые провели лоббисты, нанятые от имени Зеленского. С CATO Institute лоббистская фирма вела переписку по электронной почте, телефонные переговоры, а также организовала встречу:
Фото: efile.fara.gov
Сейчас Иван Баканов назначен на должность главы Службы безопасности Украины.
Что такое FARA
Отчет американских лоббистов, работавших в пользу Зеленского, опубликован благодаря законам США, которые регулируют деятельность иностранных агентов.
По американскому законодательству, если лоббистская фирма в США получает деньги из-за рубежа или заключает контракт на лоббирование интересов иностранных граждан, фирм или государств, то такая фирма считается «иностранным агентом» и должна публиковать контракты и отчеты об их выполнении.
Закон о регистрации иностранных агентов (англ. The Foreign Agents Registration Act, сокращенно FARA) был принят в 1938 году. FARA — это закон о раскрытии информации, который требует от американских лиц, действующих в качестве агентов, связанных с политикой иностранных заказчиков, подробно раскрывать свои отношения с заказчиком. Раскрывать нужно и проведенные мероприятия, и поступления средств, и выплаты в поддержку этих мероприятий.
Как сказано на сайте Минюста США, раскрытие информации о лоббировании интересов иностранных заказчиков облегчает оценку правительством и американцами заявлений и действий американских лоббистов в свете их функции в качестве иностранных агентов.
Другими словами, если становится известно о чьей-то работе в качестве иностранного агента, то отношение к словам и поступкам такого агента становится совсем другим.
За исполнение Закона отвечает Регистрационное подразделение FARA Секции контрразведки и экспортного контроля (CES) в Департаменте национальной безопасности (NSD). То есть, контроль за соблюдением закона FARA в США поставлен на очень серьезном уровне.
Маркус Коэн все взял на себя
Как сообщала «Страна», Маркус Коэн, который действовал от имени Зеленского, в начале августа стал утверждать, что сам решил нанять лоббистскую кампанию в США. «Радио Свобода», которое финансируется правительством США, все-таки нашло этого загадочного адвоката.
В интервью «Радио Свобода» Маркус Коэн заявил, что сделал это по собственной доброй воле и за собственные деньги. Хотя в пункте 3 контракта, который мы привели в начале этой статьи, четко указано, что Маркус Коэн должным образом уполномочен действовать от имени Владимира Зеленского и «Слуги народа».
В этой связи утверждения Владимира Зеленского и его команды о том, что они не нанимали лоббистов в США, выглядят не вполне обдуманными. Можно предположить, что часть команды нового президента не ставила его в известность о наличии лоббистского контракта.
В этом случае люди, которые наняли американских лоббистов, использовали имя Зеленского без его ведома. В их число, по-видимому, входил и Иван Баканов, для обслуживания поездки которого был заключен контракт на лоббистские услуги. Сейчас Иван Баканов, напомним, исполняет обязанности главы СБУ.
Читайте также: Эрдоган опустил Зеленского круче, чем Путин (ВИДЕО)
Алексей Романов
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Бла, бла, бла…
Но, за Зелинским стоит беня и кагонат который организовал и совершил геволюцию…
И вся его речь цензуирована им!
И его интересах!
И интересах тех кто его поддерживает!
Если у швондеров не получается организовать революцию, сделать социализм молодежи,
поменять лесной кодекс, организовать командование флота,
то лучше всего заняться прямым своим делом – подметать трамвайные пути и чистить подвалы.
Во время чистки подвалов, можно друг другу рассказывать байки про радиоволны.