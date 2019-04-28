В очередном выпуске видеоблога, записанного совместно с коллегами из РИА ФАН, мы обсудили последние новости с международной ленты.

Как проходило голосование на Украине, и поменялось ли что-то там с выбором нового президента? Что предшествовало взрывам на Шри-Ланке и кто в ответе за произошедшее на острове? Как Иран будет торговать нефтью после начала полного запрета экспорта иранских углеводородов Штатами, и как это отразится на мировой политической арене?

Хронометраж:

00:20 — Оценка прошедших выборов на Украине

14:37 — Кто виновен в терактах в Шри-Ланке?

21:27 — Зачем США призвали своих соратников отказаться от закупки нефти у Ирана

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P.S. Краткая текстовая версия от РИА ФАН:

Выборы на Украине проходили в два тура. В первом с победителем определиться не смогли, а во втором получился серьезный перевес в сторону весьма «интересного» кандидата. Как можно оценить произошедшее, во что это выльется на ваш взгляд?

В двух словах определить произошедшее сегодня на Украине можно так: Голливуд победил Майдан. Человек, который играл президента в сериале, так хорошо его сыграл, что был замечен политическими фигурами. Дальше был снят второй и третий сезон этого сериала, а затем он шагнул в большую политику, в сердца граждан, и Владимир Зеленский стал президентом.

Хорошо это или плохо для Украины? Чтобы ответить на этот вопрос нужно понять, а что меняется, в чем разница предыдущего президента Петра Порошенко и избранного. Зеленский симпатичнее, моложе, у него опыт КВН, опыт дебатов больше, а по политическим вопросам? Смотрим, какая между ними разница. При Порошенко в конституцию Украины были внесены изменения о том, что государство стремится вступить в НАТО, Зеленский с этим согласен. С евровыбором даже Янукович ещё соглашался, Зеленский так же согласен. «Слава Украине» тот самый бандеровский лозунг, который был введен как официальное приветствие вооруженных сил Украины, Зеленский его произносит столь же радостно, как Порошенко. Отношение к людям на Донбассе одинаковое: оба называют их сепаратистами-террористами. Оба жертвуют деньги на АТО, оба благодарят карателей, батальон Азов и других нацистов. Вопрос: а в чем разница? Разницы нет, произошла замена надстройки над бандеровским русофобским фундаментом.

Почему люди проголосовали за Зеленского? Во-первых, протестное голосование, и не важно, что новый кандидат не обещал изменения того курса, который олицетворял Порошенко. Во-вторых, конечно, сериал и симпатии к человеку. В-третьих, то, что кандидаты, которые участвовали в первом туре и собрали определенное количество голосов, их электорат в большей степени проголосовал за Зеленского.

Главный вопрос, насколько самостоятелен Зеленский. Мы видим, что каждый последующий президент Украины получал мандат доверия своих избирателей просто потому, что он новый. Порошенко пять лет назад получил мандат доверия и победил в первом туре, а прошло пять лет и он не может набрать 25% голосов. Реальный рейтинг Порошенко 20%, а когда-то он выиграл в первом туре. Зеленский рискует повторить судьбу всех остальных президентов Украины, если он не изменит политику Украины. Для этого нужно выйти из-под контроля Коломойского, выйти из-под контроля Евросоюза и США.

С одной стороны у него спокойное президентство, общение с лидерами всех стран мира, признание Запада, счета в оффшорах. А с другой стороны, Украина, которая потихоньку обезлюживает, из которой выводятся деньги, ресурсы, которая теряет свою территориальную целостность, двигаясь по этому ложно поставленному пути на Запад. Сможет ли он ради сверх идеи? Мы можем надеяться, но рассчитывать на это достаточно наивно.

Я отношусь к тому, что произошло на Украине, как к смене декораций, при том, что труппа осталась практически та же. Может возбудят дело против Порошенко, может походит он в прокуратуру. Его спросят, но уж точно не посадят. Война на Донбассе не может быть остановлена при сегодняшней постановке вопроса киевской властью, а Зеленский не меняет подход. Он говорит о сепаратистах и о том, что Россия — агрессор.

Реакция России должна быть осторожной, никаких восторгов быть не может. Зеленский должен заслужить признание Россией итогов этих выборов. Правильно, что наш президент не звонит и не поздравляет, а политики рангом пониже делают очень осторожные заявления.

Шри-Ланка: 8 терактов сотни погибших. Спецслужбы США и Индии предупреждали об этом правительство острова… Почему предупреждение проигнорировали? Ответственность на себя взяли боевики запрещенной в России организации ИГИЛ1. Но действительно ли они причастны к этому, или это попытка террористов сделать себе «репутацию»? Если не они, то кто?

Есть террористы в Пакистане, Афганистане, в Сирии, в Ливии, их может объединять только одно: источник финансирования, который ставит им определенные задачи. Это давно превратилось в бизнес и мощнейший инструмент международной политики. Вот с таким прицелом посмотрим на происходящие события. ИГИЛ заявляет, что она осуществила эти атаки. Вполне возможно, что она,

Мы помним, что именно эта организация занималась разрушением Ближнего Востока, сформировала там крупную боеспособную армию, у нее появились военные инструкторы, это не просто ребята с поясами шахидов. Только у них это не появилось, им все дали. Им сдали Ирак, им начали сдавать Сирию, покупали нефть, давали деньги. Эта террористическая организация была серьезным инструментом политики Запада на Ближнем Востоке. Мы же не можем сказать, что американцы сотрудничали с ИГИЛ и создавали их только в этом регионе, а то, что произошло на Шри-Ланке, это — «художественная» самодеятельность. Так не бывает.

Взрывы в Шри-Ланке это ответ на расстрел мусульман в Австралии. На карту посмотрите. В Австралии какой-то мерзавец расстрелял людей в мечети, другие мерзавцы взорвали христиан в храмах. Как это между собой коррелирует? Просто, сеется рознь, сеется война, разжигается конфликт. Как это было в Киеве: снайперы стреляют по «Беркуту», потом те же самые снайперы стреляют по боевикам. Там и там раненые и убитые. Начинается противостояние и стрельба. Здесь то же самое: есть международный заказ разжигания вражды между приверженцами христианства и теми, кто проповедует ислам.

События в Нью-Йорке это была стартовая точка. А далее Запад получает карт-бланш на вторжение в какие-либо государства. По сути, Запад создал не только саму террористическую организацию, он создал и питательную среду, в которой она могла развиться. Международный терроризм — это инструмент, цель которого ссора между христианами и мусульманами. Было предупреждение, и никто не отреагировал на это.

США создают спрос на свою помощь, создают проблему и предлагают решение. Террористы высокого уровня предлагают взорвать несколько бомб одновременно, слабые службы Шри-Ланки не могут с этим справиться. Теперь американцы говорят, мы сообщили, вы не справились, давайте мы вам поможем. Добавлю, что Китай, который является самым крупным торговым партнером и строит там порт. Вероятно, этот порт будет иметь и военное значение когда-то. То есть ситуация взрывов в этом государстве приобретает геополитическую окраску. США используют терроризм, как рычаг давления на государства которые имели неосторожность активно сотрудничать с Китаем. Международная политика — это шахматы, тут нет места эмоциям, жертвуют пешки, чтобы приобрести качество. 20-25 жителей западных государств, которые имели несчастье оказаться в эпицентре взрывов и были ранены или убиты для западных политиков те самые пешки на международной арене, на которых они просто не обращают внимания.

США призвали всех своих соратников отказаться от закупки нефти у Ирана. Вместо аргументов, как обычно, угрожают: кто будет иметь дело с иранской нефтью, попадет под санкции. Зачем это американцам? Как может развиваться сценарий при таких обстоятельствах?

Ядерная сделка с Ираном. Напомню, США, Великобритания, Франция выступили гарантом договоренностей между Ираном и США. Иран отказывается от Ядерной программы — с него снимаются санкции.

Западные компании начали покупать иранскую нефть, прошло два года, пришел новый президент и сказал, что так не будет, и Иран должен ещё что-то сделать, потому что он нарушает. В итоге год назад США вышли из этой сделки и ввели санкции против Ирана и любого, кто намеревался торговать с ним. Прошло время и западные компании стали сворачивать свои торговые операции с Ираном, банки прекратили проводить платежи иранских компаний, покупатели нефти пропали.

Когда США заявили, что они сведут экспорт иранской нефти к нулю — черное золото резко подорожало. Тогда они дали отсрочку в выполнении этого решения в 180 дней. Цена на нефть понижается. Основным покупателем иранской нефти является Китай. США заявили, что государства, которые будут покупать иранскую нефть, подвергнутся санкциям. Но Китай продолжает закупать нефть, поддерживая своего торгового партнера. Китай, таким образом, поддерживает свою независимость. Наращивание прямых поставок нефти из Венесуэлы делает его менее зависимым от санкций США, военных конфликтов, сомалийских пиратов и т. д.

1 Организация запрещена на территории РФ.