Новости Украины и Новороссии 18 мая 2019
- 10:03 Зеленский готов начать диалог с Россией по Донбассу.
- 06:30 Филарет жёстко опозорил Порошенко.
- 04:00 Ложь и ненависть в ПЦУ: на чём построен проект Порошенко и Филарета.
- 03:07 И Луценко тебя не отмажет.
- 02:00 У Зеленского предлагают Украине прямую демократию, референдумы и народное вето.
- 01:31 Коломойский рассказал, зачем прилетел на Украину (ВИДЕО).
- 00:00 Зеленский намерен провести «масштабный аудит» Украины.
- Вчера 23:07 Когда меня пригласили в ДНР, я понял, что нужно ехать обязательно – знаменитый композитор Артемьев.
- Вчера 22:07 Чудовищный ураган «снёс» более 100 гектаров леса под Житомиром (ВИДЕО).
- Вчера 21:45 СРОЧНО: Зеленский подготовил указ о роспуске Рады (ДОКУМЕНТ).
Зеленский готов начать диалог с Россией по Донбассу
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский готов начать переговоры с Россией по ситуации в Донбассе в рамках “нормандского формата”. Об этом заявил член его штаба Руслан Стефанчук в эфире телеканала “112 Украина”.
“Позиция Владимира Александровича заключается в том, что он готов начать диалог-переговоры с людьми, которые начали войну против Украины. Но это будет диалог, в котором примут участие наши партнеры”, - сказал он.
Так он ответил на вопрос одного из телезрителей о том, готов ли Зеленский вести переговоры с Россией для разрешения конфликта в Донбассе. По его словам, данные переговоры будут проводиться в границах “нормандского формата”.
“Эти переговоры также ведутся в границах “нормандского формата”. И тут мы, естественно, будем говорить. Потому что для того, чтобы о чем-то договориться, нужно начать говорить”, - заявил Стефанчук.
На видео на 18:17
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Филарет жёстко опозорил Порошенко
Люди, которые так или иначе связаны с политикой, должны помнить, чем для нынешнего гаранта Незалежной являлось отделение от Русской православной церкви (РПЦ).
Предоставление томоса и создание так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) стало едва ли не единственным шансом возглавить государство во второй раз. Однако в результате популяризация за счет святыни слишком дорого обошлась Петру Порошенко.
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет раскрыл весь заговор, который замышляли в Незалежной. По его сообщениям, он, глава «ПЦУ» Епифаний и Порошенко провернули выгодное для каждого дельце.
Со слов Филарета понятно, что Петр Порошенко надеялся получить высокую поддержку электората, Филарет должен был стать патриархом на Украине, а Епифанию полагалось руководить церковью за границей.
«Договоренности были между мной, президентом и Епифанием. И на Архиерейском соборе была договоренность, что я продолжаю руководить церковью на территории Украины вместе с Епифанием, а он представляет церковь снаружи, а я не представляю. Такая договоренность. А письменно мы не подписывали, потому что я доверял — и президенту доверял, и Епифанию доверял. А они обманули», — заявил глава УПЦ КП.
По факту Филарет раскрыл все карты и отомстил Петру Порошенко за то, что президент его «кинул».
Понимая, что давней мечте (стать патриархом) уже никогда не сбыться, лже-иерарх вставил Порошенко по самый томос.
Примечательно, что в конечном итоге эта история вовсе может закончиться приостановлением действия томоса о представлении автокефалии «ПЦУ». Об этом сообщил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.
«Филарет стремится… восстановить Киевский патриархат и снова возглавить церковь. Однако результатом таких действий может стать если не отзыв томоса, то приостановление его действия», — сказал он.
Подобная информация лишний раз подтверждает, что отделение Украины от РПЦ было спланировано ради реализации планов заговорщиков. Однако получил свое из них, похоже, только один человек.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Ложь и ненависть в ПЦУ: на чём построен проект Порошенко и Филарета
Раскол ПЦУ уже можно считать свершившимся фактом, пишет Союз православных журналистов. Эта структура рухнула, не успев просуществовать даже полугода.
Многие уверены, что ситуация изменится, как только успокоится (или упокоится) Филарет Денисенко. Но это далеко не так.
Ведь совсем недавно эти же многие были уверены, что проблема престарелого анафемы рассосется сама собой, стоит только ему взять в руки Томос.
Не рассосалась. И поэтому даже после смерти Филарета проблема останется. Потому что она заключается не в личности того, или иного человека, а в грехе гордыни, который владеет им.
Другими словами, существуют некие духовные законы, которые влияют на человека сильнее, чем политическая конъюнктура.
И пусть для сторонников ПЦУ эти законы ничего не значат, действовать они все равно не перестанут. Без покаяния изменение человеческой личности и победа над грехом просто невозможны. Это закон. И ни одна бумажка не способна его отменить.
ПЦУ — Политическая Церковь Украины
Взаимные оскорбления, обвинения во лжи и властолюбии, существование закулисных интриг, неспособность договориться и соблюдать договоренности, вовлечение в решение церковных вопросов представителей бизнес-структур и власти, фактически полное отсутствие элементарного уважения друг к другу — все это мы видим на примере ПЦУ.
«Патриарх» Филарет, похоже, решил сжечь за собой все мосты и идти напролом. Его последние заявления в пух и прах разбивают ту идиллическую атмосферу восторгов от получения Томоса, в которую на протяжении нескольких месяцев был погружен простой украинский обыватель.
В свою очередь, спикер Верховной Рады Андрей Парубий обещает, что парламент будет стоять на страже Томоса и блюсти интересы ПЦУ.
А некоторые функционеры утверждают, что за конфликтом стоит страшная тень Кремля. Причем Кремль, оказывается, действует с двух сторон конфликта — и от имени Филарета, и от имени Епифания.
Спрашивается, а где тут Церковь? Ответ мы не получим. Потому что Церкви тут как раз и нет, а есть некая политическая структура с сильным религиозным окрасом. И когда мы слышим от представителей этой структуры что-либо о канонах и святых отцах, то недоумеваем точно так же, как если бы услышали об этом на заседании Верховной Рады.
Реакция Епифания — «я не виноват»
14 мая «почетный патриарх» Филарет опубликовал свои уже ставшие знаменитыми тезисы, в которых высказал позицию относительно того, что происходит с новосозданной «Церковью».
Останавливаться на них еще раз не будем. Нас интересует другое — хоть какая-то более-менее обоснованная реакция от руководства ПЦУ. Такой реакции мы долгое время не слышали, кроме слов о том, что «Томос отберут».
Наконец 16 мая появилось интервью Епифания, в котором он попытался объяснить происходящее. Скажем сразу, ему это не удалось.
Из этого интервью мы так и не узнали, почему УПЦ КП не была юридически ликвидирована. А это значит, что она существует, хочет этого или нет Епифаний.
Мы так и не услышали ответа на вопрос, почему Епифаний прекратил общение с Филаретом сразу после своего избрания предстоятелем, тем более что сам Думенко не отрицает, что своим избранием обязан именно Филарету. Недоумение вызвала и фраза Епифания о том, что ПЦУ только «предстоит стать самой большой Церковью в Украине».
Ведь совсем недавно и сам Думенко, и его приспешники в один голос заявляли, что их поддерживает едва ли не все население страны.
Кроме того, он признал, что ПЦУ испытывает серьезные финансовые проблемы, а все отчисления с киевских храмов надежно зафиксированы в руках Филарета, который, к тому же, унижает Епифания как «архиерея».
Все это интервью, в котором напрочь отсутствует конкретика, только показало, что Думенко и представители ПЦУ пытаются максимально сгладить конфликт, который возник внутри их структуры.
Вместе с этим, из него становится понятным, что до сих пор никакого внятного ответа на вопрос, как это сделать, в ПЦУ не видят. Поэтому и приходится изворачиваться как только можно. Тем более что в их рядах есть люди, которым это не впервой.
Экс-митрополит уполномочен заявить
Вечером 15 мая представитель ПЦУ, бывший митрополит Вишневский Александр (Драбинко), взял на себя смелость хоть как-то ответить Филарету Денисенко.
Аргументы и доводы бывшего архиерея УПЦ интересуют нас потому, что можно не сомневаться — они как раз и есть позиция ПЦУ, которую экс-митрополит только озвучил.
Ни Епифаний, ни тем более спикер УПЦ КП Евстратий Зоря (который ни словом, ни полсловом не комментирует происходящее, несмотря на всю свою неимоверную медиа-активность) не могут возражать своему «духовному учителю», «старцу» и «патриарху» по существу.
Ведь еще совсем недавно они воспевали заслуги Филарета по поводу получения Томоса, подчеркивали его выдающуюся роль и всячески превозносили его мудрость и рассудительность.
Кроме того, видимо, есть и другие причины, которые не позволяют им выступить против своего наставника с открытым забралом.
А бывший владыка Александр это сделать может. Во-первых, он из перебежчиков, предателей УПЦ. Т. е. априори относится к числу «архиереев», для которых Филарет — анафема.
Во-вторых, он ничем Филарету не обязан. Кроме, разве что, своей кандидатской диссертации, в которой обильно критиковал раскольнический Киевский патриархат и Денисенко лично.
В-третьих, он не был свидетелем каких-то договоренностей между Филаретом и Епифанием, а потому может совершенно спокойно требовать их документального подтверждения.
Одним словом, экс-митрополит Александр как нельзя лучше подходит на роль такого себе пробного камня, который должен испытать на прочность аргументацию Филарета и одновременно четко обозначить позиции его врагов.
Сам текст «официального обращения» (как озаглавил его бывший архиерей), по большому счету, ничего интересного из себя не представляет. Но есть некоторые моменты, на которые хотелось бы обратить внимание.
«Патриарх» — было или нет?
Сразу после «объединительного Собора» Евстратий Зоря сообщил, что Филарет остается с титулом «почетного патриарха» ПЦУ. Но в заявлении экс-митрополита Александра (Драбинко) говорится, что «титул „почетного патриарха Киевского и всей Украины“, который регулярно употребляется применительно к митрополиту Филарету в Православной Церкви Украины, не утвержден никаким соборным решением нашей Церкви».
В связи с этим хотим несколько освежить память бывшего митрополита и напомнить о решении «священного Синода» УПЦ КП от 20 октября 2018 года, в котором говорится, что титул этой структуры имеет две формы — полную и сокращенную: «сокращенный титул имеет следующую форму: „Святейший (имя), Патриарх Киевский и всей Руси-Украины“. <…> В отношениях с другими Поместными Православными Церквами допустимой формой является „Блаженнейший Архиепископ (имя), Митрополит Киевский и всей Руси-Украины“ и производные от него». Именно этой формой пользовался и пользуется Епифаний.
А вот во время «богослужений титул Предстоятеля провозглашается в соответствии с текстом Служебника и Чиновника Архиерейского служения, принятых в Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата: „Святейшего (имя), Патриарха Киевского и всей Руси-Украины“».
Этим титулом совершенно спокойно пользовался и пользуется Филарет. В уставе ПЦУ этот существенный момент не комментируется никак — там просто ничего нет о титуловании.
Зато есть в тексте Томоса, в котором сказано, что предстоятель «Святейшей Церкви Украины» (в Томосе указано именно так, а не «Православной Церкви Украины») «носит титул „Блаженнейший Митрополит Киевский и Всей Украины“».
Более того, фанариоты специально подчеркнули, что «не допускается какого-либо дополнения или вычитания от его титула без разрешения Константинопольской Церкви», явно имея в виду претензии Филарета.
Апелляция к тому, что титул «патриарха» был учрежден «Синодом» УПЦ КП, а не ПЦУ, совершенно бессмысленна, так как еще 5 февраля на первом заседании «Синода» ПЦУ было четко прописано, что «Святейший Патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей г. Киева (исключая Свято-Михайловский Златоверхий монастырь г. Киева), которые до 15 декабря 2018 находились в его подчинении как Патриарха Киевского и всей Руси-Украины».
Т. е. собрание «епископов» уже ПЦУ ничего против титула «святейшего патриарха» не имело.
Более того, как раз на том самом «Синоде» принимали решения относительно титулования «епископата» ПЦУ, и только два «архиерея» не попали в список тех, чьи титулы следовало утвердить, — Епифаний и Филарет.
Они по умолчанию остались «блаженнейшим» и «святейшим». Поэтому когда экс-митрополит Александр говорит, что никакого «соборного решения» относительно «патриаршества» Филарета не было, то он либо говорит неправду, либо не помнит, что оно было.
Патриархат как психологическая помощь
Скорее всего, в ПЦУ и сами понимают, что никакими канонами или решениями нельзя оправдать «титулярный» беспредел внутри их организации. Поэтому пытаются объяснить свою позицию тем, что согласились на «патриаршество» Филарета по причинам психологического характера: «Называя митрополита Филарета „почетным патриархом“, Блаженнейший Митрополит Епифаний и другие иерархи бывшего Киевского Патриархата стремились таким образом почтить своего учителя и психологически облегчить для него уход от персонального руководства Церковью».
Эта фраза настолько ярко высвечивает всю суть ПЦУ, что ее надо не только разобрать подробно, но и запомнить для грядущих поколений, потому что лучше точно не скажешь.
Во-первых, подчеркивается, что любая титуляция внутри раскола никакого существенного смысла не имеет. Это своего рода игра, во время которой ребята договариваются, кто у них будет «генералом», кто «Гитлером», а кто «Наполеоном». Хочет человек быть «патриархом»? Пожалуйста! Как в том фильме: «Кемская волость? Забирайте!» Собственно, а что удивляться? Ведь иначе внутри раскола и быть не может. Потому что весь раскол — это в лучшем случае игра в «Церковь», а в худшем — кощунство и хула на Духа Святого.
Во-вторых, фраза дает основания предполагать, что у Филарета серьезные психологические проблемы.
В-третьих, лишний раз указывает, что вся борьба за «патриаршество», которую Филарет ведет половину своей жизни, диктуется исключительно желанием власти и собственными амбициями, а не чем-то еще.
Ну, и в-четвертых, этой самой фразой экс-митрополит Александр подтверждает, что определенные соглашения между Филаретом, Епифанием и другими «епископами» УПЦ КП все-таки были, и он о них знает.
Договоренности — были или нет?
Однако глава ПЦУ Епифаний в недавнем интервью ВВС совершенно спокойно заявляет: «Лично я перед Собором никаких обещаний не давал. В течение полугода велись переговоры, было много встреч и раздавались разные предложения. Я не присутствовал при всех переговорах, но на значительной части из них был.
Последняя договоренность 14 декабря, перед Собором, была изложена на бумаге без моего присутствия. Это была окончательная позиция. Каждый, возможно, думал о своем, но в конце все договоренности завершаются чем? Подписанием документов. Поэтому сейчас говорить о том, что кто-то кому-то где-то обещал — неуместно». Вот так, не много и не мало, «я не я, и хата не моя».
Но даже из этого текста видно, что какие-то договоренности все-таки были. Потому что, по словам Думенко, «каждый думал о своем». А ведь если ничего не было, то и думать не о чем, правильно?
Кроме того, как справедливо заметил православный блогер Мирянин Василий, «Учитывая то, с какой уверенностью Филарет заявлял еще пять месяцев назад о том, что он остается патриархом и будет соправить с Епифанием, я уверен, что договоренности были. Но Епифаний сейчас не может в этом признаться, потому что это уничтожит его авторитет. Поэтому ему остается отпираться. Но, подчеркну, он не стал отрицать, что такие договоренности имели место вообще. То есть Порошенко действительно мог дать какие-то гарантии Филарету, а потом его обмануть. Интересно замечание Епифания о том, что если бы были договоренности, то они были бы изложены на бумаге. То есть ответил в духе „не пойман — не вор“».
В свою очередь, бывший владыка Александр не исключает, что эти договоренности могли иметь место. Однако, по его словам, «об этих договоренностях полноту поместного Собора в известность не ставил никто. Присутствующие там не знали об этих договоренностях. И если такие договоренности имели место между патриархом Филаретом, владыкой Епифанием и президентом Порошенко — они могли иметь место в Теплой церкви, где происходил Собор о самороспуске и ликвидации КП».
Кто в этой ситуации врет — совершенно неважно. Потому что, скорее всего, врут оба — один, что ничего не обещал, второй — что ни о чем не знал.
Сам Филарет утверждает, что договоренность была устной, потому что он верил и Епифанию, и Порошенко: «Существовали договоренности между мной и Президентом, с Епифанием тоже.
И не только между нами троими, а и с архиереями, — рассказал Филарет. — И на Архиерейском Соборе была та же договоренность: что я продолжаю управлять Церковью на территории Украины вместе с Епифанием, а он представляет Церковь во внешних сношениях. Вот такая была договоренность… Эту договоренность мы не подписывали, потому что я доверял. И Президенту доверял, и Епифанию доверял. А они обманули».
«Вор у вора дубинку украл»
Всю эту ситуацию очень метко прокомментировал руководитель пресс-службы Винницкой епархии УПЦ протоиерей Владимир Пучков. Его пост настолько замечателен, что процитируем его полностью:
«Итак. Филарет, Епифаний и Порошенко сговорились обмануть Варфоломея, чтобы тот дал автокефалию структуре, где за спиной Епифания будет рулить Филарет. Варфоломей, в свою очередь, обманул всех троих, дав Томос на таких условиях, что от обещанной автокефалии осталось одно название. Порошенко обманул Симеона, посулив ему чуть ли не предстоятельство в новой структуре. Симеон обманул собственную паству, пообещав никуда не переходить.
Мифические десять архиереев УПЦ обманули Симеона, не явившись на Собор в Софию. Собор в Софии обманул иллюзии греков, избрав на предстоятельство сомнительную личность без законного священства. Гражданское общество обмануло ПЦУ, крича на всех углах, что в ее ряды ринутся все украинцы разом и даже некрещеные встанут в очередь на отпевание.
ПЦУ обманула ожидания гражданского общества, показав, что даже при поддержке государства и карт-бланше на разбой ей до УПЦ как куцему до зайца.
Фанар обманул ПЦУ, суля ей признание Поместных Церквей, Поместные Церкви обманули надежды Фанара, не признав ПЦУ. А теперь уже и Филарет заявляет, что его обманули. Порошенко с Епифанием. Как раз тогда, когда они вместе планировали обман Варфоломея. Занавес…».
* * *
В этом контексте хочется вспомнить укоризны в адрес Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Что надо было участвовать в «объединительном Соборе» ПЦУ и возглавить эту новую «Церковь».
А разве в этом случае не было бы того, свидетелями чего мы являемся сейчас? Было бы, конечно. И представить себе нашего Блаженнейшего, который участвует в этих выяснениях отношений, просто невозможно. Потому что не может быть что-либо общее между светом и тьмой, между Христом и Велиаром.
Конфликт в ПЦУ со всей очевидностью засвидетельствовал, что анафема Михаилу Антоновичу Денисенко совершенно справедлива — это больной гордыней человек.
Он всю свою жизнь занимается сознательным разрушением Церкви и готов получить еще две анафемы, только бы не снять с себя белый куколь Московских Патриархов.
Это означает, что и «Церковь», которую он основал, глубоко больна, и механическое присоединение ее к Телу Христову несет опасность для всех нас. Единственный выход — покаяние. Другим способом исцелить раскольников невозможно.
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Тарас Ребиков
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И Луценко тебя не отмажет
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У Зеленского предлагают Украине прямую демократию, референдумы и народное вето
В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского предлагают внедрить в Украине систему народовластия по принципу «прямой демократии», которая будет включать в себя справедливые и качественные референдумы, обязательное реагирование на народные инициативы и «народное вето» на принимаемые ключевыми органами власти решения.
«Система народовластия, которую предлагаем мы, это система, которая во всем мире называется „прямая демократия”. Мы изучали опыт стран Скандинавских стран, Швейцарии, Канады, США, и из каждого пытались взять те вещи, которые дадут возможность народу ощутить реальный контроль и власть в этом государстве», — сказал в эфире телеканала «112 Украина» идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук, отвечающий за вопросы реформирования государственных институтов и законопроектную работу.
Он отметил, что необходимо возрождение системы справедливых, правильных и качественных референдумов.
«Потому что нам непонятно, почему референдум, который породил Украину как государство, после этого ни разу не использовался во благо Украины?», — подчеркнул Стефанчук.
Советник Зеленского также указал на важность вопроса народных инициатив. «Это не петиции, которые пишутся по 25 тысяч, и не выполняются. Будет обязательный подход по реагированию на все народные инициативы, как на общегосударственном, так и на местном уровне», — пояснил он.
Стефанчук указал, что третьим и концептуально важным моментом является «система отзывов» высших представителей власти.
«Когда у человека, народа, нации есть возможность не только отозвать народного депутата, осуществить процедуру импичмента президента, но и наложить вето на принимаемые решения, то есть система «народного вето», — отметил он.
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Коломойский рассказал, зачем прилетел на Украину (ВИДЕО)
Игорь Коломойский вернулся — олигарх не ездил на Украину два года.
Сейчас говорит, что никаких планов у него нет — «только отдых», а останется здесь на 5 лет.
К слову, на инаугурацию к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому прийти намерен.
На Украину Коломойский вернулся не из-за избрания Владимира Зеленского и не из-за бизнес-вопроса, об этом он рассказал журналистам программы «Схемы».
Самолет группы «Приват» с Игорем Коломойским в ночь на 16 мая прилетел из Тель-Авива (Израиль) в Днепр. В тот же день и тем же самолетом олигарх прибыл в киевский «Борисполь».
«Схемы» сообщают, что на борту самолета, на котором олигарх прилетел в Украину, также находились народный депутат от партии «Возрождение» Андрей Шипко и совладелец «95-го квартала» Тимур Миндич.
Почему и насколько вернулся
Журналистам программы «Схемы» Коломойский рассказал, что собирается делать дальше. Он утверждает, что ни с кем из представителей власти не встречался. На вопрос о встрече с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским Коломойский четкого ответа не дал, объяснив — «если пригласят».
Пять следующих лет он решил прожить в Украине, потому что «надеется на верховенство права». При этом украинский олигарх утверждает, что его возвращение в Украину с президентством Зеленского якобы не связано.
Нет, никак не связано. Я приехал сюда и планирую здесь находиться в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын планирует подписать контракт с баскетбольным клубом Украины, — сказал он.
Коломойский отметил, что Администрацию Президента посещать намерений не имеет, ибо «планирует жить в Украине и наслаждаться жизнью без всяких посещений».
О Порошенко
Бизнесмен отметил, что с Петром Порошенко не общался с июня 2017 года, а его президентство оценивает «неоднозначно».
«Есть и плюсы, и минусы. Мы выстояли в войне с Россией, правильно? Он — главнокомандующий. Но при этом, нас раздирали внутренние конфликты, которым он не препятствовал», — отметил Коломойский.
Планы
Коломойский утверждает, что хочет «просто летом отдыхать» и никакие активы в Украине его не интересуют — даже «Приватбанк».
Я же сказал относительно «Приватбанка» — нас интересует юридическая оценка происходящего, — пояснил бизнесмен.
Инаугурация Владимира Зеленского
На церемонию инаугурации новоизбранного президента Украины Игорь Коломойский собирается прийти, если «приглашение дадут». Однако официальную ее часть олигарх планирует обойти в любом случае.
«Я не знаю — может на коктейль, на эту светскую часть — может приду. А на официальную — что мне там делать? Хлопать в ладоши? Куда идти, куда проходить — я никогда не был на подобных мероприятиях», — заявил Коломойский.
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Зеленский намерен провести «масштабный аудит» Украины
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после прихода к власти инициирует полномасштабный аудит государства, включая полную перепись населения, заявил член его штаба Руслан Стефанчук.
«Масштабный аудит — задача Зеленского номер один. Потому что первую задачу, которую он ставит, это понять, в каком состоянии сейчас находится страна. И это не только состояние самой страны. Мы должны в конце концов понять три основных составляющих: человеческий ресурс, финансовый и временной.
Поэтому нам нужно понять, какие у страны финансовые обязательства, какой уровень инфраструктуры, какой уровень оборонки, сколько в этом государстве есть людей, в конце концов», — заявил Стефанчук в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, с переписью населения будет связана и кадровая политика главы государства.
«Потому что, если окажется, что в Украине не 52 миллиона человек, а 30, то мы готовы поставить на рассмотрение вопрос количества народных депутатов и других представительских органов», — добавил член команды Зеленского.
Также он предположил, когда будут озвучены ключевые кадровые решения. «После инаугурации, я думаю, будет названо имя главы администрации президента. Что касается других назначений, которые являются квотой президента, то кандидатуры подготовлены, но обнародование будет лишь после того, как президент Украины войдет в администрацию, эти люди пройдут спецпроверку и антикоррупционную проверку», — подчеркнул Стефанчук.
Верховная рада в четверг назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая. Официальный представитель ведомства Екатерина Зеленко сообщила, что визит на церемонию инаугурации новоизбранного президента Украины в Киев уже подтвердили главы Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии, а также вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и помощник генерального секретаря НАТО.
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Когда меня пригласили в ДНР, я понял, что нужно ехать обязательно – знаменитый композитор Артемьев
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Чудовищный ураган «снёс» более 100 гектаров леса под Житомиром (ВИДЕО)
На Житомирщине ураган повредил более 100 гектаров леса.
Как сообщили в пресс-службе Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, по этому поводу на месте, где прошел ураган, могут объявить чрезвычайную ситуацию местного уровня.
«Ураган-смерч, который пронесся через Новоград-Волынский, Емельчино и Городницу, беспощадно повредил лес. Более 100 гектаров леса „снесло” за считанные минуты», — сказано в сообщении.
Там также отмечается, что в Городницком и Новоград-Волынском лесхозах стихия уничтожила разновозрастные лиственные и хвойные насаждения и теплицы.
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СРОЧНО: Зеленский подготовил указ о роспуске Рады (ДОКУМЕНТ)
Победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский готовит роспуск Верховной рады в связи с отсутствием парламентской коалиции.
Соответствующий указ, датированный 20 мая — днем запланированной инаугурации будущего главы страны — попал в распоряжение украинских СМИ.
«Если в течение одного месяца в Верховной Раде Украины отсутствует коалиция депутатских фракций, которая бы отвечала требованиям статьи 83 Конституции Украины, то президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады», — сказано в документе.
В указе постановляется:
1. Прекратить досрочно полномочия Верховной рады восьмого созыва.
2. Назначить внеочередные парламентские выборы на 14 июля 2019 года.
3. Кабинету министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов.
4. Центральной избирательной комиссии обеспечить их подготовку и проведение.
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