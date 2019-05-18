Новости Украины и Новороссии 18 мая 2019

Раскол ПЦУ уже можно считать свершившимся фактом, пишет Союз православных журналистов. Эта структура рухнула, не успев просуществовать даже полугода.

Многие уверены, что ситуация изменится, как только успокоится (или упокоится) Филарет Денисенко. Но это далеко не так.

Ведь совсем недавно эти же многие были уверены, что проблема престарелого анафемы рассосется сама собой, стоит только ему взять в руки Томос.

Не рассосалась. И поэтому даже после смерти Филарета проблема останется. Потому что она заключается не в личности того, или иного человека, а в грехе гордыни, который владеет им.

Другими словами, существуют некие духовные законы, которые влияют на человека сильнее, чем политическая конъюнктура.

И пусть для сторонников ПЦУ эти законы ничего не значат, действовать они все равно не перестанут. Без покаяния изменение человеческой личности и победа над грехом просто невозможны. Это закон. И ни одна бумажка не способна его отменить.

ПЦУ — Политическая Церковь Украины

Взаимные оскорбления, обвинения во лжи и властолюбии, существование закулисных интриг, неспособность договориться и соблюдать договоренности, вовлечение в решение церковных вопросов представителей бизнес-структур и власти, фактически полное отсутствие элементарного уважения друг к другу — все это мы видим на примере ПЦУ.

«Патриарх» Филарет, похоже, решил сжечь за собой все мосты и идти напролом. Его последние заявления в пух и прах разбивают ту идиллическую атмосферу восторгов от получения Томоса, в которую на протяжении нескольких месяцев был погружен простой украинский обыватель.

В свою очередь, спикер Верховной Рады Андрей Парубий обещает, что парламент будет стоять на страже Томоса и блюсти интересы ПЦУ.

А некоторые функционеры утверждают, что за конфликтом стоит страшная тень Кремля. Причем Кремль, оказывается, действует с двух сторон конфликта — и от имени Филарета, и от имени Епифания.

Спрашивается, а где тут Церковь? Ответ мы не получим. Потому что Церкви тут как раз и нет, а есть некая политическая структура с сильным религиозным окрасом. И когда мы слышим от представителей этой структуры что-либо о канонах и святых отцах, то недоумеваем точно так же, как если бы услышали об этом на заседании Верховной Рады.

Реакция Епифания — «я не виноват»

14 мая «почетный патриарх» Филарет опубликовал свои уже ставшие знаменитыми тезисы, в которых высказал позицию относительно того, что происходит с новосозданной «Церковью».

Останавливаться на них еще раз не будем. Нас интересует другое — хоть какая-то более-менее обоснованная реакция от руководства ПЦУ. Такой реакции мы долгое время не слышали, кроме слов о том, что «Томос отберут».

Наконец 16 мая появилось интервью Епифания, в котором он попытался объяснить происходящее. Скажем сразу, ему это не удалось.

Из этого интервью мы так и не узнали, почему УПЦ КП не была юридически ликвидирована. А это значит, что она существует, хочет этого или нет Епифаний.

Мы так и не услышали ответа на вопрос, почему Епифаний прекратил общение с Филаретом сразу после своего избрания предстоятелем, тем более что сам Думенко не отрицает, что своим избранием обязан именно Филарету. Недоумение вызвала и фраза Епифания о том, что ПЦУ только «предстоит стать самой большой Церковью в Украине».

Ведь совсем недавно и сам Думенко, и его приспешники в один голос заявляли, что их поддерживает едва ли не все население страны.

Кроме того, он признал, что ПЦУ испытывает серьезные финансовые проблемы, а все отчисления с киевских храмов надежно зафиксированы в руках Филарета, который, к тому же, унижает Епифания как «архиерея».

Все это интервью, в котором напрочь отсутствует конкретика, только показало, что Думенко и представители ПЦУ пытаются максимально сгладить конфликт, который возник внутри их структуры.

Вместе с этим, из него становится понятным, что до сих пор никакого внятного ответа на вопрос, как это сделать, в ПЦУ не видят. Поэтому и приходится изворачиваться как только можно. Тем более что в их рядах есть люди, которым это не впервой.

Экс-митрополит уполномочен заявить

Вечером 15 мая представитель ПЦУ, бывший митрополит Вишневский Александр (Драбинко), взял на себя смелость хоть как-то ответить Филарету Денисенко.

Аргументы и доводы бывшего архиерея УПЦ интересуют нас потому, что можно не сомневаться — они как раз и есть позиция ПЦУ, которую экс-митрополит только озвучил.

Ни Епифаний, ни тем более спикер УПЦ КП Евстратий Зоря (который ни словом, ни полсловом не комментирует происходящее, несмотря на всю свою неимоверную медиа-активность) не могут возражать своему «духовному учителю», «старцу» и «патриарху» по существу.

Ведь еще совсем недавно они воспевали заслуги Филарета по поводу получения Томоса, подчеркивали его выдающуюся роль и всячески превозносили его мудрость и рассудительность.

Кроме того, видимо, есть и другие причины, которые не позволяют им выступить против своего наставника с открытым забралом.

А бывший владыка Александр это сделать может. Во-первых, он из перебежчиков, предателей УПЦ. Т. е. априори относится к числу «архиереев», для которых Филарет — анафема.

Во-вторых, он ничем Филарету не обязан. Кроме, разве что, своей кандидатской диссертации, в которой обильно критиковал раскольнический Киевский патриархат и Денисенко лично.

В-третьих, он не был свидетелем каких-то договоренностей между Филаретом и Епифанием, а потому может совершенно спокойно требовать их документального подтверждения.

Одним словом, экс-митрополит Александр как нельзя лучше подходит на роль такого себе пробного камня, который должен испытать на прочность аргументацию Филарета и одновременно четко обозначить позиции его врагов.

Сам текст «официального обращения» (как озаглавил его бывший архиерей), по большому счету, ничего интересного из себя не представляет. Но есть некоторые моменты, на которые хотелось бы обратить внимание.

«Патриарх» — было или нет?

Сразу после «объединительного Собора» Евстратий Зоря сообщил, что Филарет остается с титулом «почетного патриарха» ПЦУ. Но в заявлении экс-митрополита Александра (Драбинко) говорится, что «титул „почетного патриарха Киевского и всей Украины“, который регулярно употребляется применительно к митрополиту Филарету в Православной Церкви Украины, не утвержден никаким соборным решением нашей Церкви».

В связи с этим хотим несколько освежить память бывшего митрополита и напомнить о решении «священного Синода» УПЦ КП от 20 октября 2018 года, в котором говорится, что титул этой структуры имеет две формы — полную и сокращенную: «сокращенный титул имеет следующую форму: „Святейший (имя), Патриарх Киевский и всей Руси-Украины“. <…> В отношениях с другими Поместными Православными Церквами допустимой формой является „Блаженнейший Архиепископ (имя), Митрополит Киевский и всей Руси-Украины“ и производные от него». Именно этой формой пользовался и пользуется Епифаний.

А вот во время «богослужений титул Предстоятеля провозглашается в соответствии с текстом Служебника и Чиновника Архиерейского служения, принятых в Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата: „Святейшего (имя), Патриарха Киевского и всей Руси-Украины“».

Этим титулом совершенно спокойно пользовался и пользуется Филарет. В уставе ПЦУ этот существенный момент не комментируется никак — там просто ничего нет о титуловании.

Зато есть в тексте Томоса, в котором сказано, что предстоятель «Святейшей Церкви Украины» (в Томосе указано именно так, а не «Православной Церкви Украины») «носит титул „Блаженнейший Митрополит Киевский и Всей Украины“».

Более того, фанариоты специально подчеркнули, что «не допускается какого-либо дополнения или вычитания от его титула без разрешения Константинопольской Церкви», явно имея в виду претензии Филарета.

Апелляция к тому, что титул «патриарха» был учрежден «Синодом» УПЦ КП, а не ПЦУ, совершенно бессмысленна, так как еще 5 февраля на первом заседании «Синода» ПЦУ было четко прописано, что «Святейший Патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей г. Киева (исключая Свято-Михайловский Златоверхий монастырь г. Киева), которые до 15 декабря 2018 находились в его подчинении как Патриарха Киевского и всей Руси-Украины».

Т. е. собрание «епископов» уже ПЦУ ничего против титула «святейшего патриарха» не имело.

Более того, как раз на том самом «Синоде» принимали решения относительно титулования «епископата» ПЦУ, и только два «архиерея» не попали в список тех, чьи титулы следовало утвердить, — Епифаний и Филарет.

Они по умолчанию остались «блаженнейшим» и «святейшим». Поэтому когда экс-митрополит Александр говорит, что никакого «соборного решения» относительно «патриаршества» Филарета не было, то он либо говорит неправду, либо не помнит, что оно было.

Патриархат как психологическая помощь

Скорее всего, в ПЦУ и сами понимают, что никакими канонами или решениями нельзя оправдать «титулярный» беспредел внутри их организации. Поэтому пытаются объяснить свою позицию тем, что согласились на «патриаршество» Филарета по причинам психологического характера: «Называя митрополита Филарета „почетным патриархом“, Блаженнейший Митрополит Епифаний и другие иерархи бывшего Киевского Патриархата стремились таким образом почтить своего учителя и психологически облегчить для него уход от персонального руководства Церковью».

Эта фраза настолько ярко высвечивает всю суть ПЦУ, что ее надо не только разобрать подробно, но и запомнить для грядущих поколений, потому что лучше точно не скажешь.

Во-первых, подчеркивается, что любая титуляция внутри раскола никакого существенного смысла не имеет. Это своего рода игра, во время которой ребята договариваются, кто у них будет «генералом», кто «Гитлером», а кто «Наполеоном». Хочет человек быть «патриархом»? Пожалуйста! Как в том фильме: «Кемская волость? Забирайте!» Собственно, а что удивляться? Ведь иначе внутри раскола и быть не может. Потому что весь раскол — это в лучшем случае игра в «Церковь», а в худшем — кощунство и хула на Духа Святого.

Во-вторых, фраза дает основания предполагать, что у Филарета серьезные психологические проблемы.

В-третьих, лишний раз указывает, что вся борьба за «патриаршество», которую Филарет ведет половину своей жизни, диктуется исключительно желанием власти и собственными амбициями, а не чем-то еще.

Ну, и в-четвертых, этой самой фразой экс-митрополит Александр подтверждает, что определенные соглашения между Филаретом, Епифанием и другими «епископами» УПЦ КП все-таки были, и он о них знает.

Договоренности — были или нет?

Однако глава ПЦУ Епифаний в недавнем интервью ВВС совершенно спокойно заявляет: «Лично я перед Собором никаких обещаний не давал. В течение полугода велись переговоры, было много встреч и раздавались разные предложения. Я не присутствовал при всех переговорах, но на значительной части из них был.

Последняя договоренность 14 декабря, перед Собором, была изложена на бумаге без моего присутствия. Это была окончательная позиция. Каждый, возможно, думал о своем, но в конце все договоренности завершаются чем? Подписанием документов. Поэтому сейчас говорить о том, что кто-то кому-то где-то обещал — неуместно». Вот так, не много и не мало, «я не я, и хата не моя».

Но даже из этого текста видно, что какие-то договоренности все-таки были. Потому что, по словам Думенко, «каждый думал о своем». А ведь если ничего не было, то и думать не о чем, правильно?

Кроме того, как справедливо заметил православный блогер Мирянин Василий, «Учитывая то, с какой уверенностью Филарет заявлял еще пять месяцев назад о том, что он остается патриархом и будет соправить с Епифанием, я уверен, что договоренности были. Но Епифаний сейчас не может в этом признаться, потому что это уничтожит его авторитет. Поэтому ему остается отпираться. Но, подчеркну, он не стал отрицать, что такие договоренности имели место вообще. То есть Порошенко действительно мог дать какие-то гарантии Филарету, а потом его обмануть. Интересно замечание Епифания о том, что если бы были договоренности, то они были бы изложены на бумаге. То есть ответил в духе „не пойман — не вор“».

В свою очередь, бывший владыка Александр не исключает, что эти договоренности могли иметь место. Однако, по его словам, «об этих договоренностях полноту поместного Собора в известность не ставил никто. Присутствующие там не знали об этих договоренностях. И если такие договоренности имели место между патриархом Филаретом, владыкой Епифанием и президентом Порошенко — они могли иметь место в Теплой церкви, где происходил Собор о самороспуске и ликвидации КП».

Кто в этой ситуации врет — совершенно неважно. Потому что, скорее всего, врут оба — один, что ничего не обещал, второй — что ни о чем не знал.

Сам Филарет утверждает, что договоренность была устной, потому что он верил и Епифанию, и Порошенко: «Существовали договоренности между мной и Президентом, с Епифанием тоже.

И не только между нами троими, а и с архиереями, — рассказал Филарет. — И на Архиерейском Соборе была та же договоренность: что я продолжаю управлять Церковью на территории Украины вместе с Епифанием, а он представляет Церковь во внешних сношениях. Вот такая была договоренность… Эту договоренность мы не подписывали, потому что я доверял. И Президенту доверял, и Епифанию доверял. А они обманули».

«Вор у вора дубинку украл»

Всю эту ситуацию очень метко прокомментировал руководитель пресс-службы Винницкой епархии УПЦ протоиерей Владимир Пучков. Его пост настолько замечателен, что процитируем его полностью:

«Итак. Филарет, Епифаний и Порошенко сговорились обмануть Варфоломея, чтобы тот дал автокефалию структуре, где за спиной Епифания будет рулить Филарет. Варфоломей, в свою очередь, обманул всех троих, дав Томос на таких условиях, что от обещанной автокефалии осталось одно название. Порошенко обманул Симеона, посулив ему чуть ли не предстоятельство в новой структуре. Симеон обманул собственную паству, пообещав никуда не переходить.

Мифические десять архиереев УПЦ обманули Симеона, не явившись на Собор в Софию. Собор в Софии обманул иллюзии греков, избрав на предстоятельство сомнительную личность без законного священства. Гражданское общество обмануло ПЦУ, крича на всех углах, что в ее ряды ринутся все украинцы разом и даже некрещеные встанут в очередь на отпевание.

ПЦУ обманула ожидания гражданского общества, показав, что даже при поддержке государства и карт-бланше на разбой ей до УПЦ как куцему до зайца.

Фанар обманул ПЦУ, суля ей признание Поместных Церквей, Поместные Церкви обманули надежды Фанара, не признав ПЦУ. А теперь уже и Филарет заявляет, что его обманули. Порошенко с Епифанием. Как раз тогда, когда они вместе планировали обман Варфоломея. Занавес…».

* * *

В этом контексте хочется вспомнить укоризны в адрес Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Что надо было участвовать в «объединительном Соборе» ПЦУ и возглавить эту новую «Церковь».

А разве в этом случае не было бы того, свидетелями чего мы являемся сейчас? Было бы, конечно. И представить себе нашего Блаженнейшего, который участвует в этих выяснениях отношений, просто невозможно. Потому что не может быть что-либо общее между светом и тьмой, между Христом и Велиаром.

Конфликт в ПЦУ со всей очевидностью засвидетельствовал, что анафема Михаилу Антоновичу Денисенко совершенно справедлива — это больной гордыней человек.

Он всю свою жизнь занимается сознательным разрушением Церкви и готов получить еще две анафемы, только бы не снять с себя белый куколь Московских Патриархов.

Это означает, что и «Церковь», которую он основал, глубоко больна, и механическое присоединение ее к Телу Христову несет опасность для всех нас. Единственный выход — покаяние. Другим способом исцелить раскольников невозможно.

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Тарас Ребиков