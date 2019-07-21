Любая страна будет на дне, если ею правят подонки. А мы уже прямо сейчас падаем на дно!

Недавно Россию потрясли скандалы на самых верхах. 27 апреля 2019 года СМИ России сообщили вопиющую криминальную новость:

"Суд отправил в СИЗО полковника Службы экономической безопасности ФСБ России Кирилла Черкалина, начальника 2-го отдела управления «К». По данным следствия, Черкалина подозревают в получении взяток на десятки миллионов рублей. Арестованы и два бывших сотрудника того же управления — полковники Андрей Васильев и Дмитрий Фролов; следствие считает, что они похитили имущество на полмиллиарда рублей. Всех троих арестовали вскоре после задержания двух офицеров ФСБ, обвиненных в вымогательстве миллиона долларов. Таким образом, нынешний апрель может стать чёрным месяцем в истории главной российской спецслужбы..." Источник: https://lenta.ru/articles/2019/04/27/fsb/

5 июля 2019 года Лефортовский суд Москвы санкционировал заключение под стражу на два месяца помощника полпреда Президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьева по делу о госизмене, — сообщили РИА Новости. "Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Воробьева меру пресечения в виде заключения под сражу до 4 сентября 2019 года", — сказала судья Елена Канева.

Справка: "ПОДОНКИ — буквально остатки жидкости на дне вместе с осадками. «Допил из бутылки последние подонки.» Ф.Достоевский, фигурально — это разложившиеся, преступные, антинародные, антиобщественные элементы". (Словарь Ушакова).

Казалось бы, если арестовывают и судят таких высокопоставленных госслужащих, простым смертным можно, наверное, вздохнуть с облегчением, значит, не всё так плохо в Государстве Российском?! Однако, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов считает, что чистить надо всю систему власти до самого верха! Он дал интервью телеканалу NakanuneTV":

"То есть, коррупция и госизмена почти на самом верху, а нам до сих пор говорят, что, мол, это нормально, когда у чиновника, например, два гражданства, и ничего, что их дети учатся где-то там... Конечно, ничего, но до поры, до времени!"

Александр Михайлов: "В России слишком много чиновников, которые имеют иностранное гражданство. Дело в том, что человек, который вступает в иностранное гражданство, обязуется новой Родине, что будет защищать её национальные интересы в самых разных формах. И когда мы говорим, что ничего страшного нет, что чиновник имеет второе гражданство, паспорт, вид на жительство, то у меня это вызывает недоумение. Я считаю, что если человек имеет желание быть гражданином другой страны, то никто ему не препятствует — ты снимай свои должностные обязанности, переходи в разряд рядовых граждан и езжай на все четыре стороны. Эта тема очень серьёзная, а нам её пытаются каким-то образом "замылить".

Александр Михайлов: "Я не понимаю, до какой надо докатиться точки, чтобы считать нормальным гражданство своего чиновника в другой стране. Ведь в Советском Союзе, если мы возвращаемся к кадровой политике СССР, вольно или невольно там задавался вопрос — если ли у вас родственники за границей? Это было основанием для отвода его от всех государственных должностей и службы в правоохранительных органах. Это было нормально и естественно. Сегодня нас пытаются убедить те, кто ассимилировался где-то со вторым гражданством, на "запасном аэродроме", что это нормально, это вписывается в права граждан! Ну извините меня, это не вписывается в права государства защищать свои интересы!"

"Что касается так называемой "Банды ФСБ", то тут их судить нужно не за грабёж сотен миллионов рублей, не за коррупцию, а за госизмену! Потому что любое преступление на столь высоком и важном уровне — это госизмена!" — уверен Александр Михайлов.

Александр Михайлов: "Мы же прекрасно понимаем, что сегодня время изменилось — время отбора кадров, воспитания кадров, расстановки кадров, контроля за кадрами сегодня не такое, как в Советском Союзе, поэтому при всей печальности самого события я должен сказать, что меня это не удивило. Дело в том, что когда мы говорим о коррупции на таком уровне — я имею ввиду уровень министра, госчиновника высшего класса, то там его судить за коррупцию не надо — его надо судить за государственную измену. Потому что он нанёс ущерб не материальный, не морально-нравственный ущерб, он нанёс удар по авторитету государства — он показал всему миру, что в нашем государстве есть такие мерзавцы, которые воруют деньги в немыслимых количествах, используя свою государственную должность!"

К сожалению опыт СССР потерян почти на всех уровнях. Потеряны кадры, потеряна связь поколений. Теперь всех назначают и продвигают по службе, а не закаливают в служебных тяготах. Поэтому сегодня Роскосмосом руководит ...журналист:

Справка из досье: "Учился в специализированной школе № 59 с углублённым изучением французского языка (сейчас ГБОУ СОШ № 1286) потом, в связи с переездом родителей, перешёл в № 73 (сейчас ГБОУ СОШ № 1244) с углублённым изучением французского языка. Занимался баскетболом и гандболом (мастер спорта). В 1978 вступил в комсомол. В девятом классе поступил в Школу юного журналиста при факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1981 году поступил на международное отделение факультета журналистики МГУ. На втором курсе женился на своей ровеснице, студентке филологического факультета МГУ Татьяне Серебряковой. В 1983 году у супругов родился сын Алексей. Был корреспондентом-стажёром в главной редакции информации Центрального телевидения Гостелерадио СССР и в главной редакции Латинской Америки Агентства печати «Новости». Имеет филологическое и экономическое образование. В 1986 году с отличием окончил международное отделение факультета журналистики МГУ, впервые в истории факультета защитив сразу две дипломные работы. В 1988 году с отличием окончил экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС". Источник.

Глава Роскосмоса Д.А.Рогозин на приёме у Президента России В.В.Путина. Глава Роскосмоса Д.А.Рогозин на приёме у Президента России В.В.Путина.

...а промышленностью руководит юрист-социолог!

Всю эту так называемую "элитку" надо чистить! Затем пестовать новые кадры и выстраивать систему заново.

Александр Михайлов: "Я всегда говорю — во-первых, у нас элит нет! Потому что элита — это продукт длительной селекции. А наши элиты, которых мы называем "элитами", — это всего лишь люди, назначаемые указом Президента. Не может элита назначаться указом Президента или постановлением Правительства! Вот сегодня тот или иной человек — "элита", а завтра его освободили от должности и он уже "не элита", да?

Элита имеет внутренний стержень, который не подвергается сомнению: в таланте или в честности, порядочности и так далее. Мы сейчас вошли в то поколение, которые выращено в 90-е годы. И нам их чистить и чистить!

У меня такое ощущение, что для некоторых представителей этой "элиты" — для них только "дуст"! Они не понимают законов, каких-то правил поведения... Ну какая это элита?"

Это всё было высказано на камеру в студии телеканала NakanuneTV", а видео размещено в Сети по ссылке: https://youtu.be/vQ1mJW0DkQg

Там же, под видео есть мнение народа, которому по Конституции РФ принадлежит вся полнота власти в нашей стране, — вот отзывы, написанные людьми, неравнодушными к происходящему в России:

Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов вполне чётко описал проблему падающей на дно России: систему власти и государственного управления надо чистить снизу до верху, кого-то даже "дустом", это раз, и параллельно взращивать новые руководящие кадры, это два.

И ещё. Из наболевшего...

Публикация в моём родном крае, бывшем городе рыбаков — Мурманске:

https://severpost.ru/read/79192/

4,6 миллиарда рублей в одну харю и это при населении Мурманской области чуть более полумиллиона человек! И это лишь журналистское расследование! Уголовного, судя по всему, никто не проводил!

Завершить эту публикацию я хочу ссылкой на свою недавнюю статью: "Путин и Цзиньпин готовят всему миру (и россиянам в том числе) много сюрпризов!".

20 июля 2019 г. Мурманск. Антон Благин