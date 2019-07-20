Насколько опасен для Порошенко фильм Оливера Стоуна об Украине

Новый фильм Оливера Стоуна об Украине основан в том числе на интервью с президентом РФ. В Киеве рассказывающий правду фильм уже спровоцировал ряд скандалов. Так, телеканал «112 Украина» вынудили снять с эфира картину американского режиссера. Этого добились путем шантажа и угроз все ещё заправляющие в Киеве структуры экс-президента Петра Порошенко.

Некогда назначенный Порошенко генпрокурор Юрий Луценко открыто заявил, что в случае выхода фильма Оливера Стоуна в украинский телеэфир на причастных к этому будет возбуждено уголовное дело. Более того, украинские радикалы засыпали сотрудников «112 Украина» угрозами практически сразу после того, как офис канала подвергся обстрелу из гранатомета.

«Принимая во внимание эти рекомендации и невозможность в полной мере защитить права журналистов в случае применения санкций против телеканала, [решено] отменить показ картины», – сказал гендиректор информагентства Егор Бенкендорф.

Политолог, один из лидеров движения «Антимайдан» Николай Стариков в ходе беседы с журналистом «ПолитРоссии» заявил, что позиции экс-президента Украины в Киеве все ещё очень сильны. У Порошенко есть возможность запретить показ работы американского режиссера.

«Единственным последствием показа фильма Оливера Стоуна на Украине станет запрет на эту картину. Больше ничего не произойдет», – заявил эксперт.

Он подчеркнул, что не стоит обманываться насчет Петра Порошенко и его влияния из-за заведенных на него и его команду уголовных дел. Последние, уверен Николай Стариков, ни к чему не приведут, поскольку экс-глава Украины находится под патронажем американцев.

«Разных уголовных дел против Порошенко будет ещё много, но он не будет осужден, его имущество не будет конфисковано, никаких юридических последствий для него не заимеют. Если вы хотите, что бы с вами сотрудничали, то вы должны обеспечить безопасность тех, кто сотрудничал с вами раньше. Порошенко «честно» отрабатывал интересы Соединенных Штатов, конечно, не забывая и о своих собственных. Если он будет за это наказан, то это приведет к тому, что последующие люди, собирающиеся служить США, могут начать опасаться и передумать. Поэтому ничего с теми, кто работал с Вашингтоном раньше, не должно происходить», – подчеркнул Стариков.

Аналитик напомнил, что все украинские лидеры прогибались под США и их влияние, в той или иной степени играли на руку Белому дому, и тому есть подтверждение.

«Ни с одним президентом Украины не произошло ничего. Обратите внимание в этом смысле на судьбу как бы «пророссийского» Януковича. Как очевидно сегодня, в его штабе заправляли американцы, и не случайно Пол Манафорт (политконсультант, отправленный под суд за отмывание денег, дачу ложных показаний, незаконное лоббирование интересов Украины и работу в качестве незарегистрированного иностранного агента – прим. редакции), который работал с Януковичем, получил срок в США. Это значит, что Янукович действовал в интересах Штатов практически до самого последнего момента. И его преступное поведение во время Майдана обусловлено не его слабохарактерностью, чем он никогда не страдал, а советами определенных людей, которых он слушал и до этого», – считает спикер.

Николай Стариков отметил, что в настоящее время с экс-президента Украины Виктора Януковича сняты все обвинения, а счета – разблокированы. При этом аналитик добавил, что и Владимиру Зеленскому США не будут угрожать, если он будет действовать в их интересах.

«Поэтому и с Януковичем тоже не произошло ничего страшного, если, конечно, не считать попыток его ликвидировать. Сейчас с него сняты все обвинения, он может пользоваться своими средствами, но вынужден сидеть в России. Ничего не случилось ни с Виктором Ющенко, ни с Кучмой, поэтому ничего не случится с Порошенко. Более того, ничего не случится и с господином Зеленским, когда он как отработанный материал, в смысле электорального доверия, будет отправлен в политическое небытие, и украинские граждане будут его ненавидеть. С ним тоже ничего страшного не случится», – резюмировал политолог.

Ранее «ПолитРоссия» писала о том, что президент РФ Владимир Путин дал новое интервью режиссеру Оливеру Стоуну. В ходе беседы российский лидер также пошутилнасчет провалившегося расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.