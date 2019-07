Причины иркутского наводнения и обмеления Волги. Людмила Фионова

Видеоролик на канале “Людмила Фионова Комитет100″ – https://youtu.be/ndK1nFlvlOA



Видео записано на берегу Волги — великой реки, убитой человеком. Человек потерял уважение к природе. Он считает, что может использовать её как ему заблагорассудится. Но Земля не прощает небрежного отношения к себе. Пересыхает Волга, чудовищное наводнение, созданное руками безрассудного человека, поражает Иркутскую область. Только невежественные или ангажированные учёные и журналисты могут называть Иркутское наводнение стихией. На самом деле — это результат глобального потепления, спровоцированного капиталистическим рынком, а также следствие хищнической вырубки лесов.

Алчность и безрассудство правящих элит вместе с пассивностью и безразличием основной массы народа создали Иркутскую трагедию.



Causes of the Irkutsk floods and shoaling of the Volga # Lyudmila Fionova # Committee 100



Video recorded on the banks of the Volga – the great river, killed by man. Man lost respect for nature. He believes that he can use it as he pleases. But the Earth does not forgive a careless attitude. The Volga dries up, a monstrous flood created by the hands of a reckless person, affects the Irkutsk region. Only ignorant or biased scientists and journalists can call the Irkutsk flood element. In fact, this is a result of global warming provoked by the capitalist market, as well as a consequence of destructive deforestation.



The greed and recklessness of the ruling elites, along with the passivity and indifference of the majority of the people, created the Irkutsk tragedy.



