Иркутская область снова уходит под воду, начата эвакуация

Неблагоприятные погодные условия стали причиной нового подтопления в Иркутской области. Шесть районов области оказались в зоне бедствия, с утра понедельника уже эвакуированы 1076 человек.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области отметили, что в зоне ЧС оказались Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский районы.

По состоянию на 28 июля зона нового подтопления охватывала 357 домов с населением 2089 человек, а также 455 приусадебных участков, мост и два участка дорог.

В Нижнеудинске в результате наводнения затоплены подвалы 92 жилых домов, среди которых три многоквартирных. Однако жильцы остаются в домах, эвакуация им не требуется.

В Тулуне большая вода залила 123 придомовых участка, стоит вода в подвалах семи многоквартирных домов, затоплена одна котельная. Из 1047 человек, проживающих в зоне ЧС, 41 человек самостоятельно эвакуировался.

Из-за повышения уровня воды в реке Кирей, в селе Уйгат Тулунского района подтоплено 123 жилых дома, 181 человек эвакуирован. В деревне Кривуша из-за затопления 14-ти домов эвакуировано всё население.

В городе Зиме грунтовыми водами подтоплено 48 жилых домов.

75 детей эвакуировано из лагеря «Окинец» в Зиминском районе.

В районе населенного пункта Инга Черемховского района затоплен участок дороги Голуметь — Новостройка. Более одного километра трассы ушло под воду. По ней теперь могут проехать только автомобили с высокой проходимостью. В городе Байкальске большая вода разрушила пролёты моста, связывающего районы Гагарина и БЦБК.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщали, что по состоянию на 07.00 29 июля из зоны наводнения эвакуировано 1076 человек, из которых 615 детей.

Подтопленными остаются 147 жилых домов, 269 придомовых участка. Три детских лагеря в Шелеховском районе также были эвакуированы в превентивных целях.

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Большая вода лета-2019

По данным Главного управления МЧС по Иркутской области, всего начавшийся в конце июня паводок затронул 10 муниципальных образований Иркутской области, 38 тыс. человек оказались в зоне стихийного бедствия.

По информации оперативной группы по ликвидации ЧС, в результате наводнения уже пострадало 14 428 жилых помещений, 4 217 полностью разрушены и не подлежат восстановлению. Капитального ремонта требуют 10 211 объектов. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что пострадавших жителей полностью обеспечат новым жильем до октября 2020 года.

На оперативном совещании с президентом России Владимиром Путиным, которое состоялось в конце июня в городе Братске, глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек, пятеро человек погибли, а двое пропали без вести.

Ущерб сети дорог регионального значения в Иркутской области, по предварительным оценкам, составил около 800 млн рублей, ущерб сельскому хозяйству в районах, оказавшихся в зоне бедствия, уже составляет порядка 300 млн рублей.

Владимир Путин распорядился организовать для пострадавших пункты временного размещения и оповестить людей о том, где эти пункты находятся и как в них можно попасть.

Кроме того, президент поручил губернатору Иркутской области взять под личный контроль выплаты компенсаций пострадавшим, а также контроль за ценами на товары первой необходимости.

Владимир Путин также отметил, что власти региона должны сделать всё возможное, чтобы дети из пострадавших районов в сентябре приступили к занятиям в школе, а пока идут летние каникулы, необходимо организовать для них отдых в детских лагерях по всей стране. При этом Глава государства отметил, что дети младшего возраста должны быть размещены вместе с родителями.

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