Причина наводнения в Иркутской области

В эти дни многие следят за ситуацией, которая сложилась в Иркутской области, где вышли из берегов реки – притоки Ангары на 10-14 м и затопили деревни и небольшие города. Частично смыты частные застройки в небольшом городе Тулун. Не обошлось и без жертв – люди по последнего не желали покидать свои дома.Как правило, после таких событий, начинают искать крайних и виноватых, рассматривать возможные причины. Мнений множества. От дождей и быстрого таяния снегов и ледников в горах, до вины руководства ГЭС на Ангаре, которые держат высокий уровень водохранилища и не дают воде из притоков активно стекать в Ангару.Очень многие считают, что виноват именно Дерипаска как владелец ГЭС, в водохранилищах которых держат высокий уровень воды. Людям нужно найти крайнего и виноватого в бедах. Истерику по этой версии не хочется комментировать. Жаль, что многие на нее поддаются.г.ТулунСитуацию усугубляет, что территория где произошел разлив рек – равнинная. Воде просто некуда уйти кроме как по неглубокой пойме.Получил информации от соратника в Иркутске, который имеет отношения к метеослужбе:Т.е. из этой информации можно предположить, что в горах выпали большие объемы осадков и как следствие поднялся уровень рек, вытекающих из горных районов Саян.Аналогичный случай произошел в Крымске в 2012г. Тогда тоже произошли ливни в горах и горные реки затопили все долины.Сейчас создается критическая ситуация на реках и в Красноярском крае: р.Кан, р.Бирюса. Вчера перекрыли автодороги Красноярск-Богучаны и Абан-Почет. Вода переливается через насыпи дорог на 0,5 м.Что бы было понятно, привожу карту, где можно посмотреть откуда берут начало эти реки и реки в Иркутской области: р.Ока, р.Уда, р.Ия и реки Кан и Бирюса в Красноярском крае – это горы Восточных Саян:Помню, в детстве всегда удивляло, почему равнинная река Бирюса разливается в начале июля, в самую жару. Вода становилась холодная, мутная и купаться в пионерском лагере запрещали. Взрослые отвечали, что это начали таять ледники в Саянах. Но где Саяны, а где низовья Бирюсы… Если река имеет исток в горах, часть ее бассейна проходит по горным цепям, ее частично питают снега, а при мощных ливнях в горах – происходит такое катастрофическое поднятие их уровня.В это воскресенье 30.06.19г., возвращаясь в город, попал в тропический ливень. Некоторые автомобили ехали со скоростью 40 км/ч или стояли на обочине. Такой силы ливни случаются не часто. Если они происходят в горах на большой территории, то повышается уровень рек. Но почему-то никто не задумывается об этой причине. Погода может сильно отличаться даже на расстоянии 100, 200, 300 км. Здесь стоит жара, а недалеко идет второй день дождь. Такие примеры есть в личных наблюдениях.Мое мнение, чтобы предсказать подобные ситуации, нужно увеличивать сеть метеостанций, особенно мобильных, в горах, откуда может прийти паводок. Сейчас метеостанции расположены в основном в крупных городах:Если где-то в горах локально выпал большой объем воды, прошли ливни, а метеослужбы не могут это увидеть. Думаю, так и случилось в этот раз. Если климат будет преподносить такие сюрпризы с выпадением тропических ливней, даже в горах, то к этому нужно быть готовыми.***Группы в соцсетях и другие площадки, где выкладываются ссылки на материалы журнала:

Источник: https://sibved.livejournal.com/301472.html