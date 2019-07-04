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Причина наводнения в Иркутской области

09:42. 4 июля 2019 Просмотров - 238 Один комментарий Опубликовал:
В эти дни многие следят за ситуацией, которая сложилась в Иркутской области, где вышли из берегов реки – притоки Ангары на 10-14 м и затопили деревни и небольшие города. Частично смыты частные застройки в небольшом городе Тулун. Не обошлось и без жертв – люди по последнего не желали покидать свои дома.



Как правило, после таких событий, начинают искать крайних и виноватых, рассматривать возможные причины. Мнений множества. От дождей и быстрого таяния снегов и ледников в горах, до вины руководства ГЭС на Ангаре, которые держат высокий уровень водохранилища и не дают воде из притоков активно стекать в Ангару.

Очень многие считают, что виноват именно Дерипаска как владелец ГЭС, в водохранилищах которых держат высокий уровень воды. Людям нужно найти крайнего и виноватого в бедах. Истерику по этой версии не хочется комментировать. Жаль, что многие на нее поддаются.


г.Тулун

Ситуацию усугубляет, что территория где произошел разлив рек – равнинная. Воде просто некуда уйти кроме как по неглубокой пойме.

Получил информации от соратника в Иркутске, который имеет отношения к метеослужбе:

Отслеживаем ситуацию и до этого просматривал периодически обстановку. Тут основной фактор погода. Циркуляция за последние 2 года в целом изменилась: в сев.полушарии и причем особенно резко за последние 6-8 месяцев.
А во второй половине июня сложилось так, что над нами сформировалась редкая синоптическая обстановка. С одной стороны на нас оказывала влияние северная (полярная) воздушная масса, при этом с юга пришли субтропические (тихоокеанские) воздушные массы, богатые влагой. А мы были в зоне взаимодействия, зоне фронта.

Южные воздушные массы, особенно тихоокеанские, они редко к нам приходят, в целом с востока массы не приходят вообще, обычно с запада. Выходят южные массы, но обычно с Каспия и Казахстана. Ну а тут накачка была несколько дней и зона фронта стояла почти на одном месте.

Конечно вклад внесли и горы, возможно лед где сошел или снега скопились. В этом году я сам был свидетелем, что сформировались локальные ледники там, где их никогда не было, и долго сходили.

По снегам информации точной нет, но гидрологи, кто снежный покров отслеживает – у них все в норме в этом году было по снегу и даже ниже нормы местами, основной снег еще весной сошел. Хотя учитывая сеть станции тут сложно сказать. С ледниками сложнее, они могли хороший вклад дать.



Т.е. из этой информации можно предположить, что в горах выпали большие объемы осадков и как следствие поднялся уровень рек, вытекающих из горных районов Саян.

Аналогичный случай произошел в Крымске в 2012г. Тогда тоже произошли ливни в горах и горные реки затопили все долины.

Сейчас создается критическая ситуация на реках и в Красноярском крае: р.Кан, р.Бирюса. Вчера перекрыли автодороги Красноярск-Богучаны и Абан-Почет. Вода переливается через насыпи дорог на 0,5 м.

Что бы было понятно, привожу карту, где можно посмотреть откуда берут начало эти реки и реки в Иркутской области: р.Ока, р.Уда, р.Ия и реки Кан и Бирюса в Красноярском крае – это горы Восточных Саян:



Помню, в детстве всегда удивляло, почему равнинная река Бирюса разливается в начале июля, в самую жару. Вода становилась холодная, мутная и купаться в пионерском лагере запрещали. Взрослые отвечали, что это начали таять ледники в Саянах. Но где Саяны, а где низовья Бирюсы… Если река имеет исток в горах, часть ее бассейна проходит по горным цепям, ее частично питают снега, а при мощных ливнях в горах – происходит такое катастрофическое поднятие их уровня.

В это воскресенье 30.06.19г., возвращаясь в город, попал в тропический ливень. Некоторые автомобили ехали со скоростью 40 км/ч или стояли на обочине. Такой силы ливни случаются не часто. Если они происходят в горах на большой территории, то повышается уровень рек. Но почему-то никто не задумывается об этой причине. Погода может сильно отличаться даже на расстоянии 100, 200, 300 км. Здесь стоит жара, а недалеко идет второй день дождь. Такие примеры есть в личных наблюдениях.

Мое мнение, чтобы предсказать подобные ситуации, нужно увеличивать сеть метеостанций, особенно мобильных, в горах, откуда может прийти паводок. Сейчас метеостанции расположены в основном в крупных городах:


Если где-то в горах локально выпал большой объем воды, прошли ливни, а метеослужбы не могут это увидеть. Думаю, так и случилось в этот раз. Если климат будет преподносить такие сюрпризы с выпадением тропических ливней, даже в горах, то к этому нужно быть готовыми.
***

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Источник: https://sibved.livejournal.com/301472.html

Метки: земля, катастрофы, климат, потоп

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3160 2346
    Oleg 4 июля 2019 в 9:55

    Вывод: в низине нельзя строить и восстанавливать жилые дома. Места, где вода недоступна там и строить. Восстановить леса возле рек.

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