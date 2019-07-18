Андрей Иванов: Почему Лукашенко увольняет министров?
Как выйти из управленческого кризиса?
Руководитель международного проекта «Антименеджмент», эксперт по построению систем управления Андрей Иванов о перестановках в белорусском правительстве. Почему министры не выполняют свои задачи? Каковы пути выхода из управленческого тупика в Беларуси? Как и на основе какой методологии подготовить новый и перспективный управленческий корпус? Что брать за основу?
Секреты новой управленческой культуры – в книге:
Экоменеджмент: органические системы управления, Иванов Андрей Аркадьевич
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/andrey-ivanov-pochemu-lukashenko-uvolnyaet-ministrov
Сдаётся мне, Батька, как и Путин, чистки начал. Аннака, через Союзное государство Россия-Белоруссия будет восстановлен СССР в границах 1945-91 годов…
да такие ,что никто не радуется ,своих личных друзей,не обольщайтесь там.