Главная » Мировоззрение, Политика

Андрей Иванов: Почему Лукашенко увольняет министров?

16:26. 18 июля 2019 Просмотров - 142 2 коммент. Опубликовал:

Как выйти из управленческого кризиса?

Руководитель международного проекта «Антименеджмент», эксперт по построению систем управления Андрей Иванов о перестановках в белорусском правительстве. Почему министры не выполняют свои задачи? Каковы пути выхода из управленческого тупика в Беларуси? Как и на основе какой методологии подготовить новый и перспективный управленческий корпус? Что брать за основу?

Секреты новой управленческой культуры – в книге:

Экоменеджмент: органические системы управления, Иванов Андрей Аркадьевич

===========================================================================


Андрей Иванов

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/andrey-ivanov-pochemu-lukashenko-uvolnyaet-ministrov

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Кто и зачем хочет разрушить суверенитет семьи?
...традиционные исторические устои, считает Андрей Иванов Законопроект о противодействии домашнему насилию... отклонил президент Беларуси Александр Лукашенко, продолжает активно обсуждаться в... института семьи и объясняет, почему иногда применяет методы "встряски"...
Почему революция хуже, чем коррупция?
...говорит один из лидеров «Отпора» Иван Марович. — Трудно, потому что ...не нужны лидеры, — говорит Иван Марович. — Лидеров легко купить....чтоб кого-то убрать. Почему американская философия «хороших и ... в Facebook украинский юрист Андрей Портнов. Самое мерзкое, ...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...Сегизбаев интересно объяснил, почему было оперативно решено ... ослабить министр обороны Сергей Иванов. Представитель его команды –... и глава ФТС Андрей Бельянинов, который рассматривался...материальных ценностей». … Позднее Лукашенко в ходе пресс-конференции...
Новости Украины и Новороссии 26 ноября 2017
... Иван Мазепа, Пётр Порошенко. Два человека — одна судьба? Читайте также: Почему ВСУ..., руководитель проекта «Успешная страна» Андрей Блинов рассказал, как будет выживать...отношения: Порошенко попрошайничал, «завидный жених» Лукашенко не приехал Удары головой о...
«Ждали атомного взрыва»: страшная катастрофа, шторм и геройское спасение облучённых моряков с подлодки «К-19» (ФОТО)
...у борта К-19? Почему без разрешения покинули завесу... занимался доктор. Старпом Иван Свищ вместе с помощником...к Командующему флотом адмиралу Андрею Трофимовичу Чебаненко. В назначенное...Если это ваше — умирайте!» — Лукашенко рассказал, чей Крым (+ВИДЕО) Валерий...
Новости Украины и Новороссии 21 апреля 2016
...строим, что мы делаем, почему мы это делаем», — подчеркнул...к ответственности Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что все белорусы... со стороны премьер-министра Иван Миклош, экс- вице-... депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин. «Это такой ...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 10484 6174
    Maleos 18 июля 2019 в 17:28

    Сдаётся мне, Батька, как и Путин, чистки начал. Аннака, через Союзное государство Россия-Белоруссия будет восстановлен СССР в границах 1945-91 годов…

    Ответить
    1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)