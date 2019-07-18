Андрей Иванов: Почему Лукашенко увольняет министров?

Концептуал СМИ Как выйти из управленческого кризиса?

Руководитель международного проекта «Антименеджмент», эксперт по построению систем управления Андрей Иванов о перестановках в белорусском правительстве. Почему министры не выполняют свои задачи? Каковы пути выхода из управленческого тупика в Беларуси? Как и на основе какой методологии подготовить новый и перспективный управленческий корпус? Что брать за основу?



Секреты новой управленческой культуры – в книге:

Экоменеджмент: органические системы управления, Иванов Андрей Аркадьевич

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