Нерассказанная история Украины. Фильм Оливера Стоуна

Документальный фильм Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины".На Украине он уже вызвал знатную истерику, причем не только потому, что в фильме использованы интервью Медведчука и Путина или же изложение Донецкой версии причин гражданской войны, но и в силу изложениея многих фактов, которые на Западе и на Украине предпочитают не замечать.Сам же Оливер Стоун остается верным себе, продвигая анти-империалистическую линию в своем творчестве, последовательно критикуя уродливую американскую гегемонию и ее последствия в разных регионах мира.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5136696.html