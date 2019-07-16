Нерассказанная история Украины. Фильм Оливера Стоуна
04:15. 16 июля 2019 Просмотров - 70 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Документальный фильм Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины".
На Украине он уже вызвал знатную истерику, причем не только потому, что в фильме использованы интервью Медведчука и Путина или же изложение Донецкой версии причин гражданской войны, но и в силу изложениея многих фактов, которые на Западе и на Украине предпочитают не замечать.
Сам же Оливер Стоун остается верным себе, продвигая анти-империалистическую линию в своем творчестве, последовательно критикуя уродливую американскую гегемонию и ее последствия в разных регионах мира.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5136696.html